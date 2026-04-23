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▲自由的代價？原本嚮往退休後的清閒，現實卻是被無止盡的家事、育兒與長照重擔填滿。當事人坦言，這種「靈魂陷落」的疲累，遠比高壓加班更讓人崩潰。（示意圖／Gemini 製圖／NOWNEWS 監製）

實現財富自由、提早退休是許多人的終極夢想，但如果沒算準「現實成本」，爽退生活可能一夕翻車。一名 42 歲男子在存到 7000 萬日圓（約新台幣 1400 萬元）後瀟灑辭職，原以為能從此脫離職場高壓、迎來理想人生，沒想到短短兩年後，他卻在家庭瑣事與資產縮水的雙重崩潰下選擇重返職場，更由衷感嘆：「當上班族其實很幸福。」這段反差極大的「FIRE」實錄，引發網路熱烈討論。根據《THE GOLD ONLINE》報導，現年 44 歲的增田先生（化名）曾在大型製造業任職 18 年。當年他每天清晨 6 點起床，單程通勤長達 1.5 小時，加班與應酬更是家常便飯，幾乎沒有陪伴家人的時間。他在 38 歲開始接觸指數型投資，並以「」為目標，在 42 歲達成 1400 萬元的財務門檻後毅然離職，原本以為自此能享有完全的自由。然而，理想的退休生活很快就變了調。由於妻子仍在工作，增田必須全面負責家務與育兒，還得照顧中風的母親，瑣碎的勞務佔滿了他的時間，讓他感到靈魂甚至比上班時更疲憊，完全無法享受當初預期的「休閒時光」。除了生活瑣事，經濟狀況也出現意料外的警訊。退休兩年間，因為房貸支出與更換車輛，加上市場波動，他的資產從 7000 萬日圓縮水至 5500 萬日圓（約新台幣 1100 萬元）。此外，日本的托育制度優先考量雙薪家庭，身為「無業者」的他，在妻子懷上第二胎後，面臨孩子可能無法入托的窘境。這種對未來的不確定性，成了壓垮他退休夢的最後一根稻草。最終，增田決定重新回到社會工作。轉職順利的他，意外發現每天規律的通勤與工作節奏，反而讓他感到前所未有的安心。他在通勤路上看著窗外感嘆，上班族雖然有壓力，但擁有穩定的現金流、社交連結與社會制度的支持，這份「規律感」才是他真正需要的幸福，甚至認為「上班族其實是很被保護的一群人」。理財專家提醒，若想提早退休，不能僅依賴死板的「4% 法則」。建議退休本金應投入穩定的 ETF 或具備抗通膨能力的配息基金，且必須預留充足的緊急預備金。更重要的是，退休前必須與家人達成共識，並對「勞動力歸零」後的心理與家庭分工做好充足準備，以免財富自由變成了財富迷航。