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IU拍《大君夫人》堅持沒吃飯 嘴角麵包屑被邊佑錫抓包

▲邊佑錫（右）曾當場說破IU「沒吃晚餐」的謊言，直呼她超可愛。（圖／YouTube@유인라디오）

韓星IU跟邊佑錫最近合作的新戲《21世紀大君夫人》熱播中，劇中相愛相殺的粉紅泡泡畫面，讓許多觀眾看到愛不釋手，2人名氣再度攀升。近日，IU跟邊佑錫到《유인라디오》宣傳，IU分享了「丟臉到想在被窩裡狂踢100萬次的程度」的事情，就是她拍攝時撒謊沒吃晚餐，但邊佑錫卻發現IU嘴角有麵包屑，IU：「真的超丟臉，丟臉到不行....」IU被問到在拍攝《21世紀大君夫人》時最印象深刻的片段，她突然想到一個畫面，隨即分享有一次拍攝到了晚餐時間，但因為當天沒食慾，加上還有其他事情要處理，根本沒時間好好吃晚餐，聽到這裡的邊佑錫忍不住笑出來，對當時的情況記憶猶新。IU接著說，「雖然有試著吃點東西，但真的忙到沒辦法好好吃完，就只吃了一口，然後心裡就想『好，這就當作我沒吃晚餐吧』。」沒想到嘴角「證據」卻留下，當邊佑錫問她「有吃晚餐嗎？」時，IU回答「沒有」，但邊佑錫卻發現她嘴邊有東西：「妳嘴邊有麵包屑。」IU回憶當下情況，「他還說『等一下』然後直接笑出來。」讓她當場超尷尬直呼：「真的超丟臉，丟臉到不行....」丟臉到想躲進被子裡踢腳的程度，不過邊佑錫則笑回「真的很可愛」。IU跟邊佑錫主演的《21世紀大君夫人》於每週五、六22:20在Disney+更新，完結篇5月16日播出。