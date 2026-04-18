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▲《21世紀大君夫人》沉浸式快閃店拍貼機，以劇中女主角跟男主角頻頻登上新聞版面為主題。（圖／Disney+）

IU、邊佑錫定情四大名場面 沉浸式拍照區一秒入戲

週末限定活動：大婚拍貼機、限定咖啡 9張一套「限量小卡」

一套9張的IU、邊佑錫《21世紀大君夫人》主題小卡

▲《21世紀大君夫人》沉浸式快閃店限量主題小卡，一套總共9張。（圖／Disney+）

▲《21世紀大君夫人》華麗庭園也神還原。（圖／Disney+）

▲《21世紀大君夫人》大婚拍貼機與劇中服裝。（圖／Disney+）

▲《21世紀大君夫人》沉浸式拍照區，皇室派對入場紅毯。（圖／Disney+）

▲《21世紀大君夫人》IU、邊佑錫金句牆。（圖／Disney+）

熱門夯劇《21世紀大君夫人》快閃店今（18）日在中山商圈登場！由IU、邊佑錫主演的現象級韓劇《21世紀大君夫人》自開播以來口碑與收視雙收，為回饋廣大粉絲們的支持，Disney+宣布自今天起至5月18日（一），於台北中山區打造為期一個月的「《21世紀大君夫人》沉浸式快閃店」帶觀眾走入大君的庭園。現場不僅完美還原劇中四大浪漫名場面，精緻設計的場景讓你怎麼拍都無死角！本次快閃店更推出週末限定的「大婚拍貼機」與「9張限量主題小卡免費送」，邀請粉絲親身體驗這場皇室命運相遇。中山商圈化為充滿皇室氛圍的浪漫花園！現場精心設置了還原《21世紀大君夫人》劇中關鍵場景的浪漫四大拍照區，無論是特寫或是遠景都能秒出氛圍感大片、帶領粉絲一秒入戲。：體驗IU霸氣走上紅毯、開啟命運之門的華麗瞬間。：重現兩人學生時期身為學長與學妹，邊佑錫對IU情竇初開的關鍵場景。：還原兩人長大後於宮廷石橋上重逢的心動時刻。：最受期待的私密心動場域，感受劇中曖昧流動的氣息。現場也特別準備了劇中的關鍵配飾「榮譽之花花帽」與「大君水墨紙扇」道具供消費者借用拍照，讓每位到場的粉絲都能化身大君與大君夫人。於《21世紀大君夫人》快閃店期間的每個週末（週五至週日），官方更祭出強力社群互動活動，讓粉絲不僅能拍照還能帶走實體回憶。：於Threads分享觀看心得並標記#21世紀大君夫人，即可現場拍攝專屬拍貼定格浪漫瞬間，宛如登上皇室新聞頭條。：任一社群拍照打卡，標註官方帳號@DisneyplusTW及標記#21世紀大君夫人，即可兌換限定版主題咖啡乙杯。：本次活動最具收藏價值的驚喜！只要現場出示Disney+登入畫面、並完成任一社群拍照打卡標記#21世紀大君夫人，就有機會獲得，小卡每日數量有限，送完為止。：2026年4月18日（六）～ 2026年 5月18日（一）台北市中山區中山北路二段16巷12號1F廣場：每日11:00 - 20:00：每週五至週日16:00 - 20:00《21世紀大君夫人》每週五、六22:20在Disney+獨家上線，至5月16日完結。