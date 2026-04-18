熱門夯劇《21世紀大君夫人》快閃店今（18）日在中山商圈登場！由IU、邊佑錫主演的現象級韓劇《21世紀大君夫人》自開播以來口碑與收視雙收，為回饋廣大粉絲們的支持，Disney+宣布自今天起至5月18日（一），於台北中山區打造為期一個月的「《21世紀大君夫人》沉浸式快閃店」帶觀眾走入大君的庭園。現場不僅完美還原劇中四大浪漫名場面，精緻設計的場景讓你怎麼拍都無死角！本次快閃店更推出週末限定的「大婚拍貼機」與「9張限量主題小卡免費送」，邀請粉絲親身體驗這場皇室命運相遇。
IU、邊佑錫定情四大名場面 沉浸式拍照區一秒入戲
中山商圈化為充滿皇室氛圍的浪漫花園！現場精心設置了還原《21世紀大君夫人》劇中關鍵場景的浪漫四大拍照區，無論是特寫或是遠景都能秒出氛圍感大片、帶領粉絲一秒入戲。
✅皇室派對入場紅毯：體驗IU霸氣走上紅毯、開啟命運之門的華麗瞬間。
✅命運初遇射箭場：重現兩人學生時期身為學長與學妹，邊佑錫對IU情竇初開的關鍵場景。
✅浪漫相遇石橋：還原兩人長大後於宮廷石橋上重逢的心動時刻。
✅幽會心動石牆：最受期待的私密心動場域，感受劇中曖昧流動的氣息。
現場也特別準備了劇中的關鍵配飾「榮譽之花花帽」與「大君水墨紙扇」道具供消費者借用拍照，讓每位到場的粉絲都能化身大君與大君夫人。
週末限定活動：大婚拍貼機、限定咖啡 9張一套「限量小卡」
於《21世紀大君夫人》快閃店期間的每個週末（週五至週日），官方更祭出強力社群互動活動，讓粉絲不僅能拍照還能帶走實體回憶。
✅大婚拍貼機：於Threads分享觀看心得並標記#21世紀大君夫人，即可現場拍攝專屬拍貼定格浪漫瞬間，宛如登上皇室新聞頭條。
✅限定咖啡補給：任一社群拍照打卡，標註官方帳號@DisneyplusTW及標記#21世紀大君夫人，即可兌換限定版主題咖啡乙杯。
✅Disney+用戶專屬尊榮禮：本次活動最具收藏價值的驚喜！只要現場出示Disney+登入畫面、並完成任一社群拍照打卡標記#21世紀大君夫人，就有機會獲得一套9張的IU、邊佑錫《21世紀大君夫人》主題小卡，小卡每日數量有限，送完為止。
📌《21世紀大君夫人》沉浸式快閃店活動資訊
日期：2026年4月18日（六）～ 2026年 5月18日（一）
地點：台北市中山區中山北路二段16巷12號1F廣場
沉浸式拍照體驗開放時間：每日11:00 - 20:00
週末特別活動時間：每週五至週日16:00 - 20:00
《21世紀大君夫人》每週五、六22:20在Disney+獨家上線，至5月16日完結。
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中山商圈化為充滿皇室氛圍的浪漫花園！現場精心設置了還原《21世紀大君夫人》劇中關鍵場景的浪漫四大拍照區，無論是特寫或是遠景都能秒出氛圍感大片、帶領粉絲一秒入戲。
✅皇室派對入場紅毯：體驗IU霸氣走上紅毯、開啟命運之門的華麗瞬間。
✅命運初遇射箭場：重現兩人學生時期身為學長與學妹，邊佑錫對IU情竇初開的關鍵場景。
✅浪漫相遇石橋：還原兩人長大後於宮廷石橋上重逢的心動時刻。
✅幽會心動石牆：最受期待的私密心動場域，感受劇中曖昧流動的氣息。
現場也特別準備了劇中的關鍵配飾「榮譽之花花帽」與「大君水墨紙扇」道具供消費者借用拍照，讓每位到場的粉絲都能化身大君與大君夫人。
週末限定活動：大婚拍貼機、限定咖啡 9張一套「限量小卡」
於《21世紀大君夫人》快閃店期間的每個週末（週五至週日），官方更祭出強力社群互動活動，讓粉絲不僅能拍照還能帶走實體回憶。
✅大婚拍貼機：於Threads分享觀看心得並標記#21世紀大君夫人，即可現場拍攝專屬拍貼定格浪漫瞬間，宛如登上皇室新聞頭條。
✅限定咖啡補給：任一社群拍照打卡，標註官方帳號@DisneyplusTW及標記#21世紀大君夫人，即可兌換限定版主題咖啡乙杯。
✅Disney+用戶專屬尊榮禮：本次活動最具收藏價值的驚喜！只要現場出示Disney+登入畫面、並完成任一社群拍照打卡標記#21世紀大君夫人，就有機會獲得一套9張的IU、邊佑錫《21世紀大君夫人》主題小卡，小卡每日數量有限，送完為止。
📌《21世紀大君夫人》沉浸式快閃店活動資訊
日期：2026年4月18日（六）～ 2026年 5月18日（一）
地點：台北市中山區中山北路二段16巷12號1F廣場
沉浸式拍照體驗開放時間：每日11:00 - 20:00
週末特別活動時間：每週五至週日16:00 - 20:00
《21世紀大君夫人》每週五、六22:20在Disney+獨家上線，至5月16日完結。