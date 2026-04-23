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美國進口馬鈴薯檢疫新規定放寬，以往只要發現有發芽就會整批退運，但現在只要將發芽單顆剔除、同批其他放行，雖然農業部防檢署強調，「單顆剔除」作法與國際類似，但前立委郭正亮直言，答應美國要台灣拿掉 SSG（特別防衛措施Special Safeguard）的要求，以後不只馬鈴薯，包括含萊克多巴胺的豬腦、牛腦，甚至基因改造食品都可能擋不住而進到台灣，行政院副院長鄭麗君、總統賴清德很可惡，郭正亮在《亮話天下》節目中表示，一個貨櫃這樣倒在地上，幾千幾萬顆，不可能叫進口商一個個挑掉，「你用你的『青鳥腦』想一想嘛！這有可能嗎？邊境檢驗量能跟得上嗎？每一顆都挑出來，挑漏了誰負責？」郭正亮指出，民眾根本不會知道是否挑漏，因為一旦貨進到台灣，隨即就送到大型食品商工廠直接削掉，「你根本不知道自己吃到的馬鈴薯有沒有發芽」，倒楣的就是像他這種常常在便利超商吃馬鈴薯泥的人，而賴政府還在玩文字遊戲，整箱退貨變成單顆篩除，這不是開放什麼叫做開放？郭正亮續指，官員都說是比照日本，但日本跟台灣就是最怕美國總統川普的，每一個國家用餐習慣、體質不同，所以會根據國家國人用餐習慣建立食安標準，結果傳要選台北市長的鄭麗君這麼可惡，竟然答應美國，要把SSG（特別防衛措施Special Safeguard）拿掉。郭正亮猜測，鄭麗君一定有問過賴清德，「賴清德就答應了」，以後恐怕不能用特別安全規範，對某些進口食物管制，含有萊克多巴胺的豬腦、牛腦，恐怕都管不住，美國基因改造食品以後也很可能被放行。郭正亮喊話，「我說國民黨你要加油啊！」，中央這樣無限制開放，地方就需要建立自我保衛機制，不能讓賴政府得逞，「這個中央政府不負責任，每天想要舔美」。