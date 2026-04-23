來勢洶洶的《寒戰1994》祭出40位演技派紅星攜手的堅強陣容，闊別多年再度接拍港片的吳彥祖成為片中重要主角，坦言剛開始又點不適應，越拍越有回到家的感覺，也大讚這次有不少對手戲的劉俊謙人帥又努力，聊了一下就很喜歡這個影壇後輩，更開心能跟小時候的偶像周潤發同片，認為能在現場看他演戲已經很驚喜，有如夢想成真。不過粉絲敲碗他與《美少年之戀》搭擋馮德倫再合作續集，他笑道當然想再合作，但拍續集就不用了。
吳彥祖認老無意再演美少年 讚劉俊謙帥又努力
《寒戰1994》眾影帝一字排開，彷彿是不同世代英俊小生魅力大比拚，領銜主演的吳彥祖曾是香港影壇超人氣男神，過去是無數迷妹心中的偶像，現在他年過半百，笑言：「以前我在片場最小，現在差不多是年紀最大的一個，很興奮可以跟一些年輕演員合作，目前都是聽到說爸爸媽媽很喜歡看我演戲，也沒什麼感覺，都要接受這件事。」或者是他不想再回去演《美少年之戀》續篇的原因，他倒是很開心為了《寒戰1994》終於能跟偶像周潤發同片。
在片中他演警隊高層，認為可能跟年紀有關，當初離開香港去拍英語片才剛滿40歲，可能還年輕沒有這樣角色給他演，這次回來已經快52歲，相隔10多年自己也成熟不少，多了人生經驗，才適合演這類型的角色，都很有意思，跟以前扮演的警察角色不一樣。他也有機會和香港影壇當紅男神劉俊謙演出不少對手戲，兩人互稱對方超帥，吳彥祖讚美劉俊謙又帥又有型、演戲也很努力，很快就喜歡上這個後輩。
吳彥祖不想讓女兒當演員 有導演夢待實現
他現在讓自己一年接一部戲，不再需要像年輕時，1年拍好幾部片子，既辛苦又很少自由時間，他都想有空多回家陪女兒。他透露女兒從沒看過他演的港產片，因為他刻意不想讓女兒覺得爸爸是明星，結果她現在慢慢長大，也已經沒有興趣看，吳彥祖也認為自己有些港片太暴力，也不適合女兒現在看，不過《美少年之戀》是可以的。
星二代通常會有爸媽的優秀基因遺傳，很容易被演藝界相中，吳彥祖大嘆演戲很辛苦，尤其女孩子去當演員更不容易，因此不太想女兒接棒演戲，認為不太會有父女合作一部片的可能。他也有導演夢，但執導一部片子要耗費的時間與心力都不少，希望等女兒念大學之後再去進行，應該會是將自己寫的劇本搬上大銀幕。
《寒戰1994》台灣將在5月1日至3日提前加開口碑場，讓影迷可以先睹為快。更在台北、板橋、新竹、台中、台南及高雄開設口碑特別場，凡是購票的觀眾都可以獲得《寒戰》、《寒戰2》及《寒戰1994》三張A3海報，極富收藏價值，系列影迷直得把握，活動詳情可以上「華映娛樂」官方臉書粉絲團及Instagram查詢。
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《寒戰1994》眾影帝一字排開，彷彿是不同世代英俊小生魅力大比拚，領銜主演的吳彥祖曾是香港影壇超人氣男神，過去是無數迷妹心中的偶像，現在他年過半百，笑言：「以前我在片場最小，現在差不多是年紀最大的一個，很興奮可以跟一些年輕演員合作，目前都是聽到說爸爸媽媽很喜歡看我演戲，也沒什麼感覺，都要接受這件事。」或者是他不想再回去演《美少年之戀》續篇的原因，他倒是很開心為了《寒戰1994》終於能跟偶像周潤發同片。
在片中他演警隊高層，認為可能跟年紀有關，當初離開香港去拍英語片才剛滿40歲，可能還年輕沒有這樣角色給他演，這次回來已經快52歲，相隔10多年自己也成熟不少，多了人生經驗，才適合演這類型的角色，都很有意思，跟以前扮演的警察角色不一樣。他也有機會和香港影壇當紅男神劉俊謙演出不少對手戲，兩人互稱對方超帥，吳彥祖讚美劉俊謙又帥又有型、演戲也很努力，很快就喜歡上這個後輩。
他現在讓自己一年接一部戲，不再需要像年輕時，1年拍好幾部片子，既辛苦又很少自由時間，他都想有空多回家陪女兒。他透露女兒從沒看過他演的港產片，因為他刻意不想讓女兒覺得爸爸是明星，結果她現在慢慢長大，也已經沒有興趣看，吳彥祖也認為自己有些港片太暴力，也不適合女兒現在看，不過《美少年之戀》是可以的。
星二代通常會有爸媽的優秀基因遺傳，很容易被演藝界相中，吳彥祖大嘆演戲很辛苦，尤其女孩子去當演員更不容易，因此不太想女兒接棒演戲，認為不太會有父女合作一部片的可能。他也有導演夢，但執導一部片子要耗費的時間與心力都不少，希望等女兒念大學之後再去進行，應該會是將自己寫的劇本搬上大銀幕。
《寒戰1994》台灣將在5月1日至3日提前加開口碑場，讓影迷可以先睹為快。更在台北、板橋、新竹、台中、台南及高雄開設口碑特別場，凡是購票的觀眾都可以獲得《寒戰》、《寒戰2》及《寒戰1994》三張A3海報，極富收藏價值，系列影迷直得把握，活動詳情可以上「華映娛樂」官方臉書粉絲團及Instagram查詢。