五一連假即將展開，但今年的 5 月 1 日除了是勞動節，更是全台開運的大日子！這天是五路財神之首「中路武財神」趙公明的聖誕 （農曆三月十五）。民俗專家王老師強調，武財神掌管正財與偏財，若能把握聖誕當天接引財氣，2026 財運有望大爆發。本文整合專家秘笈與《網路溫度計 DailyView》大數據，為您盤點「最強 3 招接財術」與 5 大必拜財神廟。
🟡 專家王老師親授：接引財氣 3 招「照著做」
王老師指出，向財神求財重點在於「精準」與「回饋」。想要成為財神爺寵兒，聖誕當天可執行以下開運法：
🟡 網路聲量揭曉：中部 5 大靈驗財神廟
根據《KEYPO 大數據關鍵引擎》分析，網友公認全台香火鼎盛、求財最有感的中部 5 大財神廟排行榜：
🟡 求財亮點：台中廣天宮 1400 年「財神借庫」
在網路討論度極高的台中廣天宮，因供奉歷史悠久的財神正尊，成為不少信徒的轉運首選。廟方將於 4 月 30 日（四）晚上 11 時（子時） 開啟金輪寶庫，舉辦「財神借庫」儀式。
信眾可依照流程填寫借庫單、蓋手印、領取紅包並過爐祈願。網友在 Threads 與 Dcard 分享，向財神爺借財庫後，工作與財運確實有穩定提升，甚至有人因此達成買房目標。若您感到時運受限，不妨趁著財神生日期間前往體驗古法儀式。
🟡 沒空參拜？留一句吉祥話也能開運
王老師表示，若當天公事繁忙無法親自前往，也可在心中或社群留下吉祥話，如：「祝武財神聖誕千秋，財源滾滾來！」，只要心誠且願意付出努力，財神爺同樣會給予加持。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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王老師指出，向財神求財重點在於「精準」與「回饋」。想要成為財神爺寵兒，聖誕當天可執行以下開運法：
- 第一招：硬幣過爐法
準備五枚硬幣前往供奉武財神的大廟。參拜祝壽後，用左手將硬幣順時針過爐三圈，口中唸誦咒語「乾元亨利貞」3 次，結束後將硬幣帶回家。
- 第二招：精準報戶口
在神前誠心唸出「姓名、生日、家住何處」，並祝賀武財神聖誕千秋。王老師提醒，不要只求發大財，應講出具體的實現目標，並承諾達成後將如何回饋社會。
- 第三招：財位聚財陣
回家後將過爐的五枚硬幣放在家中財位，並默唸：「五路財氣到我家。乾元亨利貞！」即可完成財氣對接。
根據《KEYPO 大數據關鍵引擎》分析，網友公認全台香火鼎盛、求財最有感的中部 5 大財神廟排行榜：
- 嘉義新港奉天宮： 以「金虎爺（真好野）」聞名，頭戴金花、威風坐於神桌，深受求財族青睞。
- 雲林北港武德宮： 全台占地最廣、分靈最多，是業務性質工作者必朝聖的求財重鎮。
- 南投竹山紫南宮： 以借還發財金聞名，許多信眾每年必回歸祈求開運金雞。
- 台中廣天宮： 供奉世界級「四川峨嵋財神開基老祖」，位階極高，其「財神借庫」儀式深具人氣。
- 彰化鹿港天后宮： 每年限量的「財運亨通斗」極其搶手，被視為守財、穩固財富的象徵。
在網路討論度極高的台中廣天宮，因供奉歷史悠久的財神正尊，成為不少信徒的轉運首選。廟方將於 4 月 30 日（四）晚上 11 時（子時） 開啟金輪寶庫，舉辦「財神借庫」儀式。
信眾可依照流程填寫借庫單、蓋手印、領取紅包並過爐祈願。網友在 Threads 與 Dcard 分享，向財神爺借財庫後，工作與財運確實有穩定提升，甚至有人因此達成買房目標。若您感到時運受限，不妨趁著財神生日期間前往體驗古法儀式。
王老師表示，若當天公事繁忙無法親自前往，也可在心中或社群留下吉祥話，如：「祝武財神聖誕千秋，財源滾滾來！」，只要心誠且願意付出努力，財神爺同樣會給予加持。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。