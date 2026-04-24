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▲亞洲最大成人創作平台SWAG官方宣佈，王俐人將擔任特別來賓，談論華語AV復興。（圖／翻攝字SWAG IG@swaglive3.0）

▲王俐人將登亞洲最大成人創作平台SWAG談論華語AV復興，粉絲感到驚訝，她親自回應：「為什麼驚人？」（圖／翻攝字SWAG IG@swaglive3.0）

藝人王俐人自出道以來，始終以知性、優雅且保守的形象深植人心。但現在49歲的她，近期在直播帶貨時因「激凸」畫面引發討論，當時她解釋已經保守一輩子了，49歲想做自己。近日她也驚喜現身成人創作平台SWAG的官方IG，預告將以「特別來賓」之姿參與節目，將談論華語AV復興，令粉絲感到驚訝。王俐人近期的社群動態可說是性感得讓人鼻血噴發，日前她為了推廣新買的吹風機，兩段誠意十足的影片，第一段影片她身穿黃色背心使用吹風機帶貨，也不介意有激凸畫面，點閱破400萬。第二段影片她也很自在地穿著蕾絲睡衣使用吹風機，白皙肌膚與超深事業線一覽無遺。面對外界好奇她怎麼會突然走性感路線，她接受《噓！星聞》訪問時表示，已經保守一輩子了，現在想要做自己。這次在SWAG官方IG公布的宣傳動態，王俐人笑容依然優雅，主題是「華語AV復興大作戰」，官方更預告要讓大家看見「優雅女神不同的一面」。有粉絲留言詢問：「蛤？太驚訝了？」對於昔日的氣質女神竟與成人平台合體感到不敢置信。沒想到王俐人本人直接現身留言區，面對網友的震驚，她淡定反問：「為什麼驚人」，同時配上一個帶眼鏡的俏皮貼圖，對將要踏入新領域的態度十分坦然。王俐人是女演員、主持人及模特兒，畢業於美國哥倫比亞大學英文系，戲劇代表作為《麻辣鮮師》裡的「正美」一角，近年轉型為網紅帶貨，最近以火辣穿搭販售商品引發話題。