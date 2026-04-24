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台灣羽球迷有福了！日本羽球傳奇巨星、前世界球后奧原希望（Nozomi Okuhara）受台灣美津濃（Mizuno）邀請，將於2026年5月1日正式訪台，並於台北市立大同高中體育館親自執教「Follow Your Will Session」羽球教室。這位曾勇奪世錦賽金牌與奧運銅牌的殿堂級名將，將與全台各地的優秀國小選手相見歡，親身傳授頂尖球技與實戰觀念。奧原希望此次來台，不僅僅是擔任活動嘉賓，更將深入教學第一線。在為期半天的活動中，奧原希望將針對國小選手的基礎動作、場上節奏以及實戰心理觀念進行指導。台灣美津濃表示，希望透過奧原希望豐富的國際賽事經驗，啟發小朋友們對羽球的熱情。除了技術指導，主辦單位也特別規劃了座談時間。奧原希望將分享她從16歲成為全日本最年輕冠軍，到經歷膝蓋重傷手術、復出後登頂世界第一的心路歷程，鼓勵學童在面對逆境時永不放棄。本次羽球教室不僅有東洋球后加持，台灣美津濃旗下的簽約球星也將齊聚一堂。包含目前台灣羽壇頂尖好手葉宏蔚、許玟琪、鄧淳薰以及柯佳玲都將出席活動。現場除了教學互動外，奧原希望還將與優秀國小選手進行現場對抗賽，展現世界冠軍級的防守與拉鋸戰實力。身高僅155公分的奧原希望，在大聯盟級的羽球殿堂中被譽為最強韌的選手之一。她曾於2015年奪得超級系列賽總決賽冠軍、2016年及2021年兩度稱霸全英公開賽，更在2017年為日本奪下史上首枚世錦賽女單金牌。奧原希望以其快速多變、消耗對手體力的拉鋸戰打法聞名，是許多身材嬌小球員的奮鬥楷模。本次活動將於5月1日上午9點正式展開，屆時大同高中將充滿熱血的羽球氣息。這場「世界級」的羽球教室，無疑將成為今年台灣羽球基層推廣最受矚目的盛事。日期： 2026年5月1日（五）時間： 09:00-11:30地點： 台北市立大同高中體育館主講嘉賓： 奧原希望選手出席球星： 葉宏蔚、許玟琪、鄧淳薰、柯佳玲