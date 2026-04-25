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▲淡江大橋5月12日正式通車前，每週末都有慶祝活動。（圖／記者徐銘穗攝,2026.04.25）

🗺️ 淡江大橋通車前活動時程表

日期 活動名稱 橋面開放時間 關鍵亮點 / 卡司 04 / 25 (六) 好朋友來瞧橋 健行 09:30 - 13:00 芒果醬、甜約翰登橋開唱 04 / 26 (日) 在一起・走上橋 遊行 14:00 - 19:00 嘉年華大遊行、近距離看建築細節 05 / 02 (六) 跨越淡水 星空音樂會 18:00 - 21:30 管弦樂團、金曲歌王謝宇威 05 / 03 (日) 淡海日與夜 悠閒派對 13:00 - 22:00 YOYO台帶動唱、PiA吳蓓雅、野餐 05 / 09 (六) 感恩美好之夜 通車典禮 17:00 - 21:00 600+無人機展演、光鏈點燈儀式

免報名上橋！「機會難得」湧現震撼人海

▲直擊淡江大橋 25 日健行盛況！橋面上湧現震撼人海，民眾朝八里端前進，體驗通車前難得的橋上漫步。（圖／記者徐銘穗攝,2026.04.25）

▲機會真的難得！淡江大橋通車前開放健行，有民眾直接在橋面上「躺平」拍照，感受壯闊橋體與河口海風，把握這輩子可能唯一一次能趴在路中央打卡的奇特體驗。（圖／記者徐銘穗攝,2026.04.25）

▲今（25）淡江大橋通車前開放健行，吸引遊客湧入，現場直擊斜張橋單塔高聳、放射狀鋼纜極具幾何視覺震撼，民眾爭相打卡。今日活動僅至下午 1 點。（圖／記者徐銘穗攝,2026.04.25）

搶看這 1 處！「機車道寬度」意外成熱點

▲▼民眾對於淡江大橋機車道設計高度好奇，紛紛駐足從護欄探頭查看機車道寬度與救援空間。（圖／記者徐銘穗攝,2026.04.25）

淡水交通負荷大！明日還有遊行慶典

▲錯過今天淡江大橋開放時間沒關係，明（26）天下午2點到晚上7點還有遊行活動，可以再來參觀。（圖／記者徐銘穗攝,2026.04.25）

（13:02更新，新增影片）全台矚目的新地標「淡江大橋」通車前健行音樂會於今（25）日盛大登場！《NOWNEWS》記者現場直擊，尚未通車的橋面上已湧入大批民眾，從高處俯瞰「人海」塞爆橋面、場面極其震撼。由於這次活動主打「免報名」即可自由參加，許多人把握難得機會攜家帶眷上橋朝聖。特別提醒民眾，，想體驗漫步河口的民眾請務必抓緊時間。本次健行入口位於輕軌「淡水漁人碼頭站」附近，民眾走上橋後，。現場觀察，不少民眾帶著毛小孩、推著嬰兒車上橋，興奮表示：「這真的是一生一次的機會，通車後就沒辦法這樣走在路中央了！」由於民眾反應熱烈，橋面上已出現壯觀的人海視覺。除了橋上的絕美海景，記者發現現場出現一個奇特現象：許多民眾走到一半會停下腳步，湊在護欄邊向下張望「這 1 處」。原來，近期網路針對淡江大橋「機車道過窄」、「護欄設計恐影響車禍救援」等議題討論熱烈，引發。民眾邊看邊議論紛紛，這處爭議設計意外成了今日熱度最高的焦點。由於今日淡水地區湧入大量人車潮參與健行，周邊流量已接近飽和，主辦單位建議欲前往民眾多利用大眾運輸（如輕軌或接駁車）。若趕不上今日下午 1 點前的健行，，屆時民眾仍有機會上橋感受大橋風采，並參與後續的音樂慶典與市集活動。