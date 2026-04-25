（13:02更新，新增影片）全台矚目的新地標「淡江大橋」通車前健行音樂會於今（25）日盛大登場！《NOWNEWS》記者現場直擊，尚未通車的橋面上已湧入大批民眾，從高處俯瞰「人海」塞爆橋面、場面極其震撼。由於這次活動主打「免報名」即可自由參加，許多人把握難得機會攜家帶眷上橋朝聖。特別提醒民眾，今日健行活動僅開放至下午 1 點截止，想體驗漫步河口的民眾請務必抓緊時間。
🗺️ 淡江大橋通車前活動時程表
🟡 免報名上橋！「機會難得」湧現震撼人海
本次健行入口位於輕軌「淡水漁人碼頭站」附近，民眾走上橋後，可以選擇一路直攻對岸「八里端」再折返，若體力有限，也可走到約三分之一處便折返回淡水。現場觀察，不少民眾帶著毛小孩、推著嬰兒車上橋，興奮表示：「這真的是一生一次的機會，通車後就沒辦法這樣走在路中央了！」由於民眾反應熱烈，橋面上已出現壯觀的人海視覺。
🟡 搶看這 1 處！「機車道寬度」意外成熱點
除了橋上的絕美海景，記者發現現場出現一個奇特現象：許多民眾走到一半會停下腳步，湊在護欄邊向下張望「這 1 處」。原來，近期網路針對淡江大橋「機車道過窄」、「護欄設計恐影響車禍救援」等議題討論熱烈，引發不少人好奇探頭「實地考察」機車道真實寬度。民眾邊看邊議論紛紛，這處爭議設計意外成了今日熱度最高的焦點。
🟡 淡水交通負荷大！明日還有遊行慶典
由於今日淡水地區湧入大量人車潮參與健行，周邊流量已接近飽和，主辦單位建議欲前往民眾多利用大眾運輸（如輕軌或接駁車）。若趕不上今日下午 1 點前的健行，明（26）日將舉辦大型遊行活動，開放時間為 14:00 至 19:00，屆時民眾仍有機會上橋感受大橋風采，並參與後續的音樂慶典與市集活動。
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|日期
|活動名稱
|橋面開放時間
|關鍵亮點 / 卡司
|04 / 25 (六)
|好朋友來瞧橋 健行
|09:30 - 13:00
|芒果醬、甜約翰登橋開唱
|04 / 26 (日)
|在一起・走上橋 遊行
|14:00 - 19:00
|嘉年華大遊行、近距離看建築細節
|05 / 02 (六)
|跨越淡水 星空音樂會
|18:00 - 21:30
|管弦樂團、金曲歌王謝宇威
|05 / 03 (日)
|淡海日與夜 悠閒派對
|13:00 - 22:00
|YOYO台帶動唱、PiA吳蓓雅、野餐
|05 / 09 (六)
|感恩美好之夜 通車典禮
|17:00 - 21:00
|600+無人機展演、光鏈點燈儀式
本次健行入口位於輕軌「淡水漁人碼頭站」附近，民眾走上橋後，可以選擇一路直攻對岸「八里端」再折返，若體力有限，也可走到約三分之一處便折返回淡水。現場觀察，不少民眾帶著毛小孩、推著嬰兒車上橋，興奮表示：「這真的是一生一次的機會，通車後就沒辦法這樣走在路中央了！」由於民眾反應熱烈，橋面上已出現壯觀的人海視覺。
除了橋上的絕美海景，記者發現現場出現一個奇特現象：許多民眾走到一半會停下腳步，湊在護欄邊向下張望「這 1 處」。原來，近期網路針對淡江大橋「機車道過窄」、「護欄設計恐影響車禍救援」等議題討論熱烈，引發不少人好奇探頭「實地考察」機車道真實寬度。民眾邊看邊議論紛紛，這處爭議設計意外成了今日熱度最高的焦點。
由於今日淡水地區湧入大量人車潮參與健行，周邊流量已接近飽和，主辦單位建議欲前往民眾多利用大眾運輸（如輕軌或接駁車）。若趕不上今日下午 1 點前的健行，明（26）日將舉辦大型遊行活動，開放時間為 14:00 至 19:00，屆時民眾仍有機會上橋感受大橋風采，並參與後續的音樂慶典與市集活動。