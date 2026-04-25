我是廣告 請繼續往下閱讀

2026湯優盃在丹麥舉行，其中湯姆斯盃（Thomas Cup）男團部分，今（25）日台灣男團小組賽先是對上瑞典，羽球一哥周天成大戰三局，決勝局以21：19擊退比約克勒 （Gustav Björkler）驚險搶下第一點。王齊麟與邱相榤的男雙組合、戚又仁，還有劉廣珩和楊博軒的湯盃限定團、李佳豪等人都接連以直落二取得勝利。最終台灣男團在小組賽首戰取得五點全勝成績，27日將對戰韓國。湯姆斯暨湯優盃今天於丹麥進行小組賽第一輪賽事，周天成帶領台灣男團再度出戰。周天成在第一點對上瑞典古斯塔夫·比約克勒 （Gustav Björkler），第一局周天成就打出一波7：0攻勢，後面再延續攻勢，打出13：2的大比分差，以21：11拿下第一局。不過比約克勒急起直追拿下第二局，兩人在第三局再度僵持不下，周天成在15：17落後兩分時連拿四分超車，提前收下賽點，最終21：19擊敗對手，收下台灣男團第一點。第二場比賽王齊麟、邱相榤男雙組合對決米奧·莫林（Mio Molin）和馬克斯·斯文森（Max Svensson）。第一局王邱兩人從一開始就加快進攻速度，雖一度被連追趕6分，但隨即回穩收下第一局。瑞典男雙第二局還是出現發球失誤，狀態不穩，邱相榤在後場的突襲殺球也獲得許多分數，最終以21：17、21：11直落二，幫助台灣男團拿下第二點。戚又仁隨即出擊第三場比賽，對上金·林奈爾（Kim Linell），首局戚又仁就迅速掌控場地，頻頻以邊線球拿分，雖第二局前半段兩人比數膠著，但技術暫停回來後，戚又仁連續拿分，打出一波8比0攻勢，最後以21：7、21：11，同樣直落二獲勝，為台灣男團搶下第三點。雖台灣男團已經取得三點，但湯姆斯盃小組賽將以積分決定分組排名，因此仍會進行完五場比賽。第四點男雙由劉廣珩、楊博軒合作，展現湯姆斯盃賽的特別組合，對上路德維格·艾克索森（Ludwig Axelsson）與菲利普·卡爾堡（Filip Karlborg）。最終兩人的特別合作也有不錯效果，21：15、21：16直落二，快速收下第四點。最後一場男單比賽則是由26歲的李佳豪對戰羅密歐·馬克布爾（Romeo Makboul），李佳豪以21：9大比分差拿下第一局，不過第二局與馬克布爾比數相當膠著，一度以13：11落後，但李佳豪耐心與對方多拍來回纏鬥，馬克布爾最後漸漸無法跟上李佳豪的節奏，最終李佳豪順利以21：15奪下第二局，也是台灣第五點。台灣男團今天與瑞典的賽事五點全勝，僅周天成在第一場比賽打入第三局外，其他四場比賽皆直落二贏球。台灣男團下一個對戰國為曾在2008、2012年獲亞軍的韓國隊，比賽於27日台灣時間下午2點半開打。