近期BLACKPINK成員Jisoo的親哥哥被爆出性騷、家暴醜聞，讓Jisoo無端捲入輿論中心，引發外界對「藝人遭家人連累」話題的討論。《NOWNEWS今日新聞》特別整理出多位被家人拖累、深受其害的韓星們，除了Jisoo外，還有少女時代俞利的親哥哥捲入勝利群組性侵案、Wonder Girls譽恩父親涉嫌200億詐欺，以及影后金憓秀為母還債多年、又被媽媽利用名義借錢，最終宣告斷絕關係的辛酸過往。
Jisoo哥哥醜聞連發！妹妹急發聲明切割
BLACKPINK成員Jisoo的親哥哥金政勳近期捲入爭議，根據多家韓媒報導，Jisoo哥哥涉嫌對女直播主進行強制猥褻與恐嚇，更被挖出曾涉及偷拍與散播私密影像。雪上加霜的是，自稱妻子的女子也出面控訴長期遭他家暴，並被威脅若離婚就公開裸照。對此，Jisoo所屬公司BLISSOO於20日發出律師聲明，強調Jisoo很早就離家獨立，對家人的私生活完全無從得知也無法介入，正式澄清相關事件與Jisoo本人完全無關。
俞利也被哥哥拖累！竟與「勝利事件」有關
同樣被「星兄」拖累的還有少女時代成員俞利，親哥哥權赫俊在2019年捲入震驚全韓的「鄭俊英、勝利聊天室事件」，更傳出他與鄭俊英交情深厚，不僅在非法群組內傳播不雅片，更涉嫌參與集體性侵案，最終因準強姦罪等罪名被判處有期徒刑4年。即便俞利本身並未參與，但還是無端被拖累，當時她的社群平台一度遭憤怒網友灌爆，甚至有網友要求俞利退出當時的戲劇拍攝，處境相當無奈。
譽恩爸爸昔涉嫌詐騙 慘被牽連控告詐欺
另一國民女團Wonder Girls出身的譽恩，父親原是牧師，卻被爆出利用牧師身分詐騙信徒，受害者高達150人，涉案金額超過200億韓元（約台幣4.2億）。譽恩為了幫父親還債，曾不眠不休地工作，甚至在不知情的情況下出席父親舉辦的投資說明會，結果反被控告詐欺，雖然之後被判定無罪，但譽恩還是淚崩表示，自己對父親的信任澈底崩潰，更在受訪時坦言「這輩子都不會再見他」。
金憓秀媽媽用女兒名義騙錢 她心寒斷絕關係
韓國影后金憓秀的經歷也令人心疼。2019年有媒體踢爆，金憓秀的母親長年以女兒的名義向外借錢，總欠債金額高達13億韓元（約台幣2700萬）。金憓秀早在2012年就曾因母親的債務問題賠光所有積蓄，明明是影后卻只能住在老舊公寓。面對母親如無底洞般的負債，金憓秀最終透過律師發表聲明，強調這已超出她能承擔的範圍，並宣布與親生母親斷絕聯絡，不再為媽媽負責，果斷切割的作風，獲得網友一面倒支持，也凸顯了大明星在光鮮外表下，不為人知的沉重壓力。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
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BLACKPINK成員Jisoo的親哥哥金政勳近期捲入爭議，根據多家韓媒報導，Jisoo哥哥涉嫌對女直播主進行強制猥褻與恐嚇，更被挖出曾涉及偷拍與散播私密影像。雪上加霜的是，自稱妻子的女子也出面控訴長期遭他家暴，並被威脅若離婚就公開裸照。對此，Jisoo所屬公司BLISSOO於20日發出律師聲明，強調Jisoo很早就離家獨立，對家人的私生活完全無從得知也無法介入，正式澄清相關事件與Jisoo本人完全無關。
俞利也被哥哥拖累！竟與「勝利事件」有關
同樣被「星兄」拖累的還有少女時代成員俞利，親哥哥權赫俊在2019年捲入震驚全韓的「鄭俊英、勝利聊天室事件」，更傳出他與鄭俊英交情深厚，不僅在非法群組內傳播不雅片，更涉嫌參與集體性侵案，最終因準強姦罪等罪名被判處有期徒刑4年。即便俞利本身並未參與，但還是無端被拖累，當時她的社群平台一度遭憤怒網友灌爆，甚至有網友要求俞利退出當時的戲劇拍攝，處境相當無奈。
另一國民女團Wonder Girls出身的譽恩，父親原是牧師，卻被爆出利用牧師身分詐騙信徒，受害者高達150人，涉案金額超過200億韓元（約台幣4.2億）。譽恩為了幫父親還債，曾不眠不休地工作，甚至在不知情的情況下出席父親舉辦的投資說明會，結果反被控告詐欺，雖然之後被判定無罪，但譽恩還是淚崩表示，自己對父親的信任澈底崩潰，更在受訪時坦言「這輩子都不會再見他」。
韓國影后金憓秀的經歷也令人心疼。2019年有媒體踢爆，金憓秀的母親長年以女兒的名義向外借錢，總欠債金額高達13億韓元（約台幣2700萬）。金憓秀早在2012年就曾因母親的債務問題賠光所有積蓄，明明是影后卻只能住在老舊公寓。面對母親如無底洞般的負債，金憓秀最終透過律師發表聲明，強調這已超出她能承擔的範圍，並宣布與親生母親斷絕聯絡，不再為媽媽負責，果斷切割的作風，獲得網友一面倒支持，也凸顯了大明星在光鮮外表下，不為人知的沉重壓力。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。