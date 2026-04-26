鋒面遠離、華南水氣減弱，今天至周二（4月26日至4月28日）全台天氣回穩，高溫可達30度，不過日夜溫差較大，天氣風險公司分析師廖于霆提醒，下波鋒面將在周三（4月29日）抵達，依舊是全台有雨的環境，周五（5月1日）雨勢才會趨緩，請民眾特別留意最新天氣動態。
今天天氣開始放晴 慎防日夜溫差
廖于霆表示，今天受到高氣壓偏乾空氣影響，西半部、北部都能見到陽光，只有東部水氣仍多，花蓮台東偶有陣雨，白天各地氣溫回升，西半部、北部27至32度，東半部25至28度，要留意「輻射冷卻」影響，各地早晚低溫17至24度，「不要因為白天天氣溫暖，就以為全天氣溫都高。」
好天氣到周二 周三再次全台有雨
廖于霆指出，周一、周二台灣各地白天高溫都持續上升，北部、西半部都在30度以上，略有悶熱感，東半部則在27至29度，相對舒適。但早晚低溫仍只有20度上下，日夜溫差相當明顯，天氣方面，全台都是多雲時晴，僅在山區午後有局部短暫雷陣雨。
廖于霆強調，下波鋒面預計周三報到，強度雖然比前兩天的鋒面弱，不過全台各地仍會轉為陰陣雨或雷雨天氣，氣溫也會略為下降，北部高溫27至28度，中南部、東半部高溫仍在30度左右；周四（4月30日）仍有華南水氣影響容易下雨，要到周五各地才會轉晴，氣溫跟著回升。
我是廣告 請繼續往下閱讀
廖于霆表示，今天受到高氣壓偏乾空氣影響，西半部、北部都能見到陽光，只有東部水氣仍多，花蓮台東偶有陣雨，白天各地氣溫回升，西半部、北部27至32度，東半部25至28度，要留意「輻射冷卻」影響，各地早晚低溫17至24度，「不要因為白天天氣溫暖，就以為全天氣溫都高。」
廖于霆指出，周一、周二台灣各地白天高溫都持續上升，北部、西半部都在30度以上，略有悶熱感，東半部則在27至29度，相對舒適。但早晚低溫仍只有20度上下，日夜溫差相當明顯，天氣方面，全台都是多雲時晴，僅在山區午後有局部短暫雷陣雨。
廖于霆強調，下波鋒面預計周三報到，強度雖然比前兩天的鋒面弱，不過全台各地仍會轉為陰陣雨或雷雨天氣，氣溫也會略為下降，北部高溫27至28度，中南部、東半部高溫仍在30度左右；周四（4月30日）仍有華南水氣影響容易下雨，要到周五各地才會轉晴，氣溫跟著回升。