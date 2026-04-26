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新北捷運「三鶯線」

▲新北捷運三鶯線2000年時規劃，歷經近26年等待，終於快要完工。（圖／新北捷運工程局提供dorts.ntpc.gov.tw）

▲三鶯線路網圖。（圖／翻攝自新北市捷運工程局dorts.ntpc.gov.tw）

▲三鶯線以淺藍色作為路線識別顏色。圖為捷運頂埔站3號出口。（圖／記者張家瑋攝2025.10.20）

▲「信義線東延段」工程從2016年10月17日開工，預計在2026年第一季完工。捷運信義東延段工程長1.42公里，R01站即為「廣慈／奉天宮站」。（圖／翻攝零號出口）

▲被稱為台北捷運史上最難路線的信義線東延段，僅1.4公里就蓋了10年。（圖／台北市捷運工程局提供）

▲桃園捷運是桃園首條自辦興建的捷運，將和機場捷運線連接。（圖／桃捷公司提供）

▲桃園捷運綠線路線圖。（圖／翻攝自桃園市政府捷運工程局官網dorts.tycg.gov.tw）

雙北、桃園又有3大捷運路線即將在今年完工，包括備受期待、等了26年的新北捷運「三鶯線」、台北捷運淡水信義線延伸的「信義線東延段」，以及桃園第一條自建捷運「綠線北段」，都邁入通車前最後衝刺階段，有望在今年就能正式通車，讓民眾享受便捷捷運，《NOWNEWS》記者也整理3大路線站名、簡介、預計通車時間等資訊，讓你一文掌握。：2026年6月：三鶯線最早從2020年開始規劃，全長約14.29公里，從捷運頂埔站，行經土城中央路四段、跨越國道3號後進入三峽介壽路三段，沿途經過橫溪環河道路、台北大學特定區聯外道路（龍埔路）、三樹路、國慶路、復興路、鶯桃路等，最後在鳳鳴國中轉福德一路設置端點站及尾軌，沿途設置12個站點，保留未來延伸至桃園八德地區，與桃園綠線銜接，未來將可串聯桃園國際機場、高鐵及鐵路。：三鶯線以「LB」作為車站代碼，分別有以下12個站LB01頂埔站：車站位於捷運頂埔站旁，未來可轉乘捷運板南線。LB02媽祖田站：車站位於土城中央路四段。LB03長壽山站：車站位於三峽介壽路三段。LB04橫溪站：車站位於三峽橫溪地區環河路，三榮駕訓班附近。LB05龍埔站：車站位於三峽龍埔路。LB06三峽站：車站位於三峽國慶路，近三樹路口。LB07台北大學站：車站位於三峽復興路。LB08鶯歌車站：車站位於鶯歌三鶯新生地，鶯歌堤外道路北側。LB09陶瓷老街站：車站位於鶯歌溪側三號公園。LB10國華站：車站位於鶯歌國華路近光明街口西側。LB11永吉公園站：車站位於鶯歌鶯桃路、德昌二街口。LB12鶯桃福德站：車站位於鶯歌區鶯桃路、福德一路口。：完工通車後，三鶯地區到台北市通勤時間，約可節省20分鐘，提升土城、三峽、鶯歌等地區的都市發展，也能為三峽老街、鶯歌老街等帶來觀光動能，擴大新北、桃園的都市生活圈範圍。：2026年6月：信義線東延段從象山站向東延伸，沿信義路六段前進至廣慈博愛園區，並增設終點站「廣慈／奉天宮站」，工程長度雖僅1.42公里，但困難重重，因廣慈／奉天宮路廊位於信義區福德街下方，路幅狹窄，四獸山地質複雜，淺層較軟、含水量高，深層卻是堅硬岩盤，被認為是「史上最難捷運工程」。：R01廣慈／奉天宮站：「廣慈／奉天宮站」完成後，淡水信義線最後一哩路也正式完工通車，未來「廣慈／奉天宮站」將連接環狀線東環段，讓台北市捷運路網變得更完整。：2026年年底：桃園捷運綠線是桃園自辦興建的第一條捷運線，主要有17座車站，北段7站（G15b到G11）預計在今年底完工通車。G11藝文特區站（展演中心）：站點位置在桃園區中正路展演中心前，規劃為地下車站。G12蘆興埤站：位於桃園區中正路與同安街路口附近，車站形式為地下，未來計劃和南崁轉運站銜接轉乘。G13南竹中正北站（河底）：位於蘆竹區中正北路與南竹路路口附近，為高架車站。G14蘆竹中正北站：車站位於蘆竹區中正北路與蘆竹街交叉口附近，站體規劃為高架車站。G15水尾站：位於蘆竹區南崁路二段與長興路路口附近，同樣也是高架車站。G15b坑口站：位置在蘆竹區坑口村機場捷運A11坑口站附近，規劃高架車站，計劃和機場捷運A11站交會轉乘。：G15b坑口站就在機場捷運坑口站（A11）附近，未來規劃用高架連通道方式轉乘，因G15b坑口站可連接機場捷運，也讓民眾可轉乘到桃園機場、高鐵站等；2028年延伸到景福宮站（G08）、2030年主線全線通車，2032年全線通車。