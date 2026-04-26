49歲女星王俐人昨（25）日深夜在成人平台SWAG開直播，大膽脫掉上衣讓男優幫她貼身按摩，尺度全開，引發熱議。今日一早王俐人也沒賴床，上午6點多就起床發文，分享自己居家運動的影片；只見王俐人單穿一件小可愛，再度沒穿胸罩，在鏡頭前努力運動催汗，尺度擦邊，讓粉絲全看呆。
王俐人SWAG脫衣直播 一早又拍無罩運動片
王俐人近日突然一改過往保守氣質的形象，開始走歐美性感路線，頻頻不穿內衣拍照、開直播。昨晚登上SWAG時，王俐人更直接把上衣脫掉，裸背接受男優按摩；今日一早王俐人則沒穿胸罩，只單穿一件粉紅色背心，就開始跪在瑜伽墊上運動。
只見王俐人大幅度擺手，重複做作同一組擴胸伸展動作，讓她臉紅流汗。王俐人為了全方位示範該組動作，還不停在瑜伽墊上變換角度，前後左右全部都拍了一遍，讓粉絲看個夠，畫面相當清涼。
王俐人賣力運動拍業配 不穿內衣做自己
她也在貼文中寫道：「每天起床，比起滑手機，我更喜歡留10分鐘給自己。簡單做個擴胸伸展、或是幾個跪姿伏地挺身，不僅是為了維持胸部的緊緻挺拔，更是為了把身體喚醒，調整好一整天的姿態。」並接著向粉絲業配瑜伽墊，看得出來她為了推銷產品，相當賣力，不僅早上6點就起床，還親力親為拍影片。
粉絲看了也紛紛留言，「姐姐風韻猶存」、「早安，大美女」、「敬業、自然 、大方」、「早安啊，又是元氣滿滿的一天」。不過也有粉絲看不下去，問王俐人如果不穿內衣，為何不貼個胸貼，防止走光。其實王俐人先前就曾表示，不穿胸罩在美國是很正常的事，她從小在美國讀書、成長，並不覺得自己的行為有不妥，不懂外界為何要大驚小怪，她只不過想做自己罷了。
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王俐人近日突然一改過往保守氣質的形象，開始走歐美性感路線，頻頻不穿內衣拍照、開直播。昨晚登上SWAG時，王俐人更直接把上衣脫掉，裸背接受男優按摩；今日一早王俐人則沒穿胸罩，只單穿一件粉紅色背心，就開始跪在瑜伽墊上運動。
只見王俐人大幅度擺手，重複做作同一組擴胸伸展動作，讓她臉紅流汗。王俐人為了全方位示範該組動作，還不停在瑜伽墊上變換角度，前後左右全部都拍了一遍，讓粉絲看個夠，畫面相當清涼。
她也在貼文中寫道：「每天起床，比起滑手機，我更喜歡留10分鐘給自己。簡單做個擴胸伸展、或是幾個跪姿伏地挺身，不僅是為了維持胸部的緊緻挺拔，更是為了把身體喚醒，調整好一整天的姿態。」並接著向粉絲業配瑜伽墊，看得出來她為了推銷產品，相當賣力，不僅早上6點就起床，還親力親為拍影片。
粉絲看了也紛紛留言，「姐姐風韻猶存」、「早安，大美女」、「敬業、自然 、大方」、「早安啊，又是元氣滿滿的一天」。不過也有粉絲看不下去，問王俐人如果不穿內衣，為何不貼個胸貼，防止走光。其實王俐人先前就曾表示，不穿胸罩在美國是很正常的事，她從小在美國讀書、成長，並不覺得自己的行為有不妥，不懂外界為何要大驚小怪，她只不過想做自己罷了。