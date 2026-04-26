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▲羽球自2027年改為3局15分制，世界羽聯主席帕塔瑪（Khunying Patama Leeswadtrakul）公開解釋原因。（圖／美聯社／達志影像）

世界羽球總會（BWF）今（26）日正式宣布，經由投票結果後確定未來賽制變革，過去球迷熟悉的3局21分制賽制，從2027年1月4日開始改成3局15分制，世界羽聯主席帕塔瑪（Khunying Patama Leeswadtrakul）公開表示，「新制旨在帶來更精彩、更具競爭性的比賽，並有助於運動員健康管理。」關於羽球職業比賽賽制改為更短的3局15分制，近年就有諸多討論，儘管有不少專家、教練甚至球員反對，最新第87屆年度大會上，BWF世界羽球總會也將此做為重點項目進行投票，最終確定賽制迎來變革，以過去一共3局、先搶2局者勝出的賽制基礎下做出調整，每局比賽確定從21分改為15分。此舉不僅將大幅縮短比賽時間、讓比賽競爭變得更緊湊，不會讓比分差距過大的單一比賽拖延太久之外，世界羽聯主席帕塔瑪也認為是有助於運動員長期健康發展。帕塔瑪公開表示，「新制旨在帶來更精彩、更具競爭性的比賽，優化賽程安排，令比賽時間更穩定，並有助於運動員的健康和恢復。」但她也坦言，新制將從2027年1月就上路，改變可能會引起部分擔憂、以及短期內現役球員的訓練方式，但並不會改變羽毛球運動本質，包含技巧、戰術，體能和心理博弈都將比過去更高強度。