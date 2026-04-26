便宜青菜又來了！全聯宣布限時至4月27日前，原價59元的「翠玉娃娃菜」直接砍半殺成每包35元，是少見的便宜價。由於娃娃菜口感清甜、處理方便，可以清炒也能煮湯，是許多家庭餐桌常備食材。《NOWNEWS今日新聞》整理娃娃菜優惠資訊、料理食譜、處理煮法、娃娃菜營養一文快速看懂。
全聯、大全聯限時優惠：娃娃菜每包35元
銅板價蔬菜限時登場，全聯、大全聯宣布，4月26日、4月27日到全台門市，單包原價59元的「翠玉娃娃菜」只要35元，全台門市每日共計限量10萬包，每人限購3包。
娃娃菜營養！減脂族群最愛用食材之一
球白菜家族的冬白芽，又被稱作翠玉娃娃菜、芽用型娃娃菜。娃娃菜是不少減脂族群愛用的食材之一，也是火鍋中常見的蔬菜配料。和多數葉菜類一樣，娃娃菜熱量低，且含有豐富的葉酸、維生素A與維生素B群，同時也提供人體所需的礦物質、膳食纖維及抗氧化成分。
根據衛福部食品營養成分資料庫（新版）資料顯示，娃娃菜每100克的營養價值含量：
◾熱量：17大卡
◾蛋白質：3.1克
◾膳食纖維：2.2克
◾維生素A：43 IU
◾維生素B1：0.09毫克
◾維生素B6：0.16毫克
◾β-胡蘿蔔素：26微克
◾葉酸：12.3微克
娃娃菜挑選法！大小均勻、手感緊實為佳
農糧署表示，娃娃菜體型約為大白菜的⅕，與大白菜同為結球白菜家族，但兩者是不同種蔬菜。挑選娃娃菜時，以大小均勻、手感緊實為佳，葉片嫩黃平整包覆、紋路細緻最好，不過市場販售多是以塑膠袋先行包裝好。
娃娃菜怎麼處理？娃娃菜清洗方法重點
娃娃菜層層堆疊的葉片與根部容易隱藏泥沙與農藥，清洗關鍵在於「先洗後切」、「逐葉沖洗」。正確做法是將葉片逐一剝開（或切除根部），針對最容易藏沙的底部與葉背，在流水下仔細沖刷。
1、預沖： 先用流動的自來水將整株娃娃菜沖洗約10秒鐘，去除表面大面積泥沙與灰塵。
2、剝葉： 將娃娃菜葉片「一片片剝下」，徹底清洗內部死角。
3、清洗： 在流動的清水下，搓洗最容易藏汙納垢的根部，翻面沖洗葉背，確保沒有泥沙殘留。
娃娃菜怎麼煮？清炒煮湯料理食譜一次看
📍瑄瑄阿嬤蒜香十足的「娃娃菜炒肉」
◾食材：娃娃菜1包、豬肉絲、蒜末些許、辣椒末、紅蘿蔔（配色用）、味素些許、胡椒適量、蠔油些許、鹽適量、太白粉。
◾步驟：
1、豬肉絲加些許鹽、油、太白粉（或地瓜粉）抓一下勾芡。
2、鍋子下油爆香蒜末，先炒香豬肉絲後，加入配色用的紅蘿蔔切片、娃娃菜，加些水拌炒後蓋鍋燜煮。
3、開蓋後可大火翻炒、調味（加些許鹽巴、胡椒），也可加一些蠔油上色。
📍詹姆士的「上湯娃娃菜」
◾食材：娃娃菜3株、蛋2顆、薑、白胡椒、香油、鹽
◾步驟：
1、生薑切片備用，娃娃菜一切四放置盤上，撒鹽備用。
2、放入鍋中蒸煮，約5至10分鐘。
3、沙拉油煸出薑的香氣後，濾出薑片。
4、炒鍋內放入雞蛋，拌炒至微焦，再加水滾煮，撒鹽、白胡椒、香油調味。
5、拿出蒸好的娃娃菜，把步驟4煮好的雞蛋高湯倒入，完成 。
📍減脂必備的「娃娃菜雞蛋湯 」
◾食材：娃娃菜、雞蛋
◾步驟：
1、雞蛋煎熟，倒入開水，煮出奶白色湯汁。
2、放入娃娃菜煮熟，加適量鹽和白胡椒調味。
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銅板價蔬菜限時登場，全聯、大全聯宣布，4月26日、4月27日到全台門市，單包原價59元的「翠玉娃娃菜」只要35元，全台門市每日共計限量10萬包，每人限購3包。
球白菜家族的冬白芽，又被稱作翠玉娃娃菜、芽用型娃娃菜。娃娃菜是不少減脂族群愛用的食材之一，也是火鍋中常見的蔬菜配料。和多數葉菜類一樣，娃娃菜熱量低，且含有豐富的葉酸、維生素A與維生素B群，同時也提供人體所需的礦物質、膳食纖維及抗氧化成分。
根據衛福部食品營養成分資料庫（新版）資料顯示，娃娃菜每100克的營養價值含量：
◾熱量：17大卡
◾蛋白質：3.1克
◾膳食纖維：2.2克
◾維生素A：43 IU
◾維生素B1：0.09毫克
◾維生素B6：0.16毫克
◾β-胡蘿蔔素：26微克
◾葉酸：12.3微克
農糧署表示，娃娃菜體型約為大白菜的⅕，與大白菜同為結球白菜家族，但兩者是不同種蔬菜。挑選娃娃菜時，以大小均勻、手感緊實為佳，葉片嫩黃平整包覆、紋路細緻最好，不過市場販售多是以塑膠袋先行包裝好。
娃娃菜怎麼處理？娃娃菜清洗方法重點
娃娃菜層層堆疊的葉片與根部容易隱藏泥沙與農藥，清洗關鍵在於「先洗後切」、「逐葉沖洗」。正確做法是將葉片逐一剝開（或切除根部），針對最容易藏沙的底部與葉背，在流水下仔細沖刷。
1、預沖： 先用流動的自來水將整株娃娃菜沖洗約10秒鐘，去除表面大面積泥沙與灰塵。
2、剝葉： 將娃娃菜葉片「一片片剝下」，徹底清洗內部死角。
3、清洗： 在流動的清水下，搓洗最容易藏汙納垢的根部，翻面沖洗葉背，確保沒有泥沙殘留。
📍瑄瑄阿嬤蒜香十足的「娃娃菜炒肉」
◾食材：娃娃菜1包、豬肉絲、蒜末些許、辣椒末、紅蘿蔔（配色用）、味素些許、胡椒適量、蠔油些許、鹽適量、太白粉。
◾步驟：
1、豬肉絲加些許鹽、油、太白粉（或地瓜粉）抓一下勾芡。
2、鍋子下油爆香蒜末，先炒香豬肉絲後，加入配色用的紅蘿蔔切片、娃娃菜，加些水拌炒後蓋鍋燜煮。
3、開蓋後可大火翻炒、調味（加些許鹽巴、胡椒），也可加一些蠔油上色。
◾食材：娃娃菜3株、蛋2顆、薑、白胡椒、香油、鹽
◾步驟：
1、生薑切片備用，娃娃菜一切四放置盤上，撒鹽備用。
2、放入鍋中蒸煮，約5至10分鐘。
3、沙拉油煸出薑的香氣後，濾出薑片。
4、炒鍋內放入雞蛋，拌炒至微焦，再加水滾煮，撒鹽、白胡椒、香油調味。
5、拿出蒸好的娃娃菜，把步驟4煮好的雞蛋高湯倒入，完成 。
◾食材：娃娃菜、雞蛋
◾步驟：
1、雞蛋煎熟，倒入開水，煮出奶白色湯汁。
2、放入娃娃菜煮熟，加適量鹽和白胡椒調味。