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曾寫下奧運羽球混雙衛冕神話、現任中國羽球協會主席的張軍，近日震撼引爆「被消失」傳聞。中國當地消息稱，張軍已與外界斷絕聯繫逾10天，疑似正接受監察部門調查，據傳家屬還曾向江蘇體育局詢問失聯狀況，外界也發現亞錦賽及湯優盃等重大賽事，未見張軍身影。張軍深耕中國羽壇多年，近年常常可以看見他在場邊指導中國選手的樣子，尤其在台灣傳奇男雙「麟洋配」於奧運擊退中國隊奪冠時，也能看見張軍就坐在場邊，大聲為中國選手加油的模樣，讓許多台灣球迷留下深刻印象，對張軍並不陌生。據相關人士表示，現為中國羽球協會主席的張軍正接受中國官方調查，疑似與他羽協的任期期間發生的事情有關，且主要地點在中國江蘇，其親屬曾向江蘇省體育局詢問張軍失聯情況。此外，據傳中國記者曾多次聯絡張軍未果，南京體育學院黨政辦工作人員也透露不清楚張軍現況，且學校官網也悄悄撤下張軍的相關資訊。現年48歲的張軍就是在江蘇出生，早年曾跨足體操與游泳等多項訓練，最終在羽球領域落腳。他在19歲時入選中國國家隊，2000年張軍與高崚搭檔，奪得中國首個羽毛球奧運混雙金牌，2004年兩人成功衛冕，寫下奧運首次混雙衛冕紀錄。張軍不僅拿下兩枚奧運羽球混雙金牌，2007年退役後的教練生涯也扶搖直上，帶領男雙與混雙組多次創下佳績，且2019年就成為中國羽協主席，2023年起成為南京體育學院副校長，但現在卻捲進消失疑雲，將提升外界對中國羽壇的關注。