我是廣告 請繼續往下閱讀

人類馬拉松世界紀錄被打破！來自肯亞的30歲跑者薩韋（Sabastian Sawe）在倫敦馬拉松締造歷史，成為首位在正式比賽中跑進兩小時內的選手，這位肯亞選手以1小時59分30秒衝過終點奪冠，比已故的原世界紀錄保持人基普圖姆（Kelvin Kiptum）在2023年創下的2小時00分35秒紀錄快了一分多鐘。根據BBC報導，傳奇名將基普喬格（Eliud Kipchoge）曾在2019年成為史上首位跑進兩小時內的男子選手，但當時是在受控條件下進行，因此不具備正式世界紀錄資格。在此次倫敦馬拉松賽程中，當薩韋以1小時00分29秒通過半程時，他已在世界紀錄節奏上，並在後半程進一步加速，最終跑出比基普喬格當年更快的時間。薩韋在最後10公里前發動關鍵攻勢，只有首次參賽的克傑爾查（Yomif Kejelcha）能夠跟上他的加速。令人驚訝的是，克傑爾查也成為史上第二位在正式比賽條件下跑進兩小時內的選手，以1小時59分41秒獲得亞軍。半程馬拉松世界紀錄保持者Jacob Kiplimo也以快於基普圖姆舊紀錄的成績衝線，以2小時00分28秒完成比賽，登上頒獎台第三名。薩韋表示，「我感覺很好，我非常開心。這對我來說是值得紀念的一天，我們一開始比賽就很順利。接近終點時，我仍然感覺很有力量。當我終於抵達終點線，看見時間時，我非常興奮。」在比賽前，焦點多集中在薩韋身上，他曾以2小時02分27秒贏得去年的比賽，當時的目標是挑戰基普圖姆在倫敦馬拉松創下的2小時01分25秒賽道紀錄。他本週稍早曾表示，打破基普圖姆世界紀錄只是「時間問題」，並在被問到是否會成為首位在正式比賽中跑進兩小時的人時補充說：「我希望有一天那個人會是我。」在倫敦的完美天氣條件下，這位參加過四場馬拉松且全部奪冠的選手，在通往終點的林蔭大道（The Mall）上全力衝刺，完成這項歷史性壯舉。在以1小時00分29秒完成前半程後，薩韋進一步提速，後半程僅用59分01秒完成。歷史上只有63名男子曾跑出如此快的半程馬拉松成績，而薩威個人的半程最佳紀錄為58分05秒。隨著他逼近目標，他的分段時間持續加快，30至35公里：13分54秒；35至40公里：13分42秒，平均配速為每公里2分45秒。薩韋為了確保自己成績的公信力，一直主動接受頻繁藥檢，在參加柏林比賽前就接受了25次藥物檢測。他表示，「我要感謝觀眾為我們加油。我認為他們幫助很大，因為如果沒有他們，你不會感覺自己如此被喜愛。他們的呼喊讓你感到快樂、強大，並持續向前。今天所發生的一切，不只是屬於我，而是屬於整個倫敦。」