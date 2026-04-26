肯亞跑者薩韋（Sabastian Sawe）週日打破田徑史上最難突破的障礙之一，在倫敦馬拉松（London Marathon）賽事以1小時59分30秒奪冠，成為史上首位在正式比賽中跑進兩小時內的男子馬拉松選手。
根據路透報導，經過多年全球關注、科學實驗支持以及多次接近成功的嘗試後，馬拉松的終極障礙終於被突破。薩韋刷新了已故肯亞選手基普圖姆（Kelvin Kiptum）先前保持的世界紀錄。基普圖姆曾於2023年10月芝加哥馬拉松（Chicago Marathon）跑出2小時00分35秒的成績。
值得注意的是，在這次倫敦馬拉松中，衣索比亞跑者克傑爾查（Yomif Kejelcha）過程中不斷緊追薩韋，直到最後衝刺階段逐漸落後，最終在首次馬拉松參賽中以1小時59分41秒獲得第二名，同樣打破原世界紀錄，且驚人的是，這只是他首次參賽；烏干達跑者基普利莫（Jacob Kiplimo）則以2小時00分28秒奪得銅牌，同樣打破原紀錄，這場賽事成為人類歷史上最驚人的男子馬拉松賽事。
薩韋在舉起自己的跑鞋，上面用黑色麥克筆寫著「世界紀錄」和「Sub-2（兩小時內）」；他坦言，「我感覺很好，我很開心，這是值得我永遠記住的一天；我們起跑得很好。接近終點時，我仍然感覺很有力量。當我終於衝過終點線時，看見時間，我非常興奮。我覺得今天對我來說意義重大，對每個人來說也是第一次，我真的非常高興。第二次來到倫敦對我非常重要，因此我為此做好了充分準備。」
人類馬拉松的破二挑戰
肯亞傳奇選手基普喬格（Eliud Kipchoge）在2017年與 Nike 合作，在義大利蒙札（Monza）進行「Breaking2」挑戰，當時僅差一些未能成功，最終紀錄為2小時00分26秒。
到了2019年，基普喬格在INEOS「1:59 Challenge」中跑進兩小時內，但這些嘗試均不符合官方的世界紀錄認定條件。
倫敦馬拉松天氣條件絕佳 成就世界紀錄
突破兩小時馬拉松一直是體育界多年來最受關注的目標之一，人們透過一系列的計畫試圖重新定義人類極限。比賽當天的條件幾乎完美，倫敦氣溫在攝氏十多度中段，風勢輕微，為刷新紀錄提供了理想環境。
薩韋週日創下的歷史性成就，與以往不同之處在於其比賽場地與競賽意義，這是在全球最大舞台之一的公開競賽中完成，將長期在受控環境中測試的理念，轉化為正式受到體育界承認的里程碑時刻。
值得注意的是，薩韋在整個秋季期間一直受到傷勢困擾，直到1月才開始恢復正式訓練，並在2月確認自己身體狀況足以衛冕倫敦冠軍。
當天約有100萬名觀眾沿著賽道加油，路線蜿蜒穿越泰晤士河（River Thames）沿岸，最終在白金漢宮（Buckingham Palace）背景下的林蔭大道（The Mall）終點線完賽。
薩韋腳上的愛迪達跑鞋備受關注 同款鞋三人分別跑破男女世界紀錄
英媒倫敦旗幟晚報 (The London Standard)提到，薩韋在週日的比賽中，得益於他的 Adidas ADIZERO Adios pro evo 3超級跑鞋，這款鞋重量僅97克，零售價高達令人咋舌的450英鎊。
巧合的是，排在第二的克傑爾查，同樣也是穿著同款的Adios Pro 3，在女子組奪冠的衣索比亞選手阿塞法（Tigist Assefa）以 2 小時 15 分 41 秒的成績，同樣也在倫敦馬拉松打破了她自己保持的女子馬拉松紀錄，而她腳上穿的鞋也是Adios Pro 3。
薩韋的教練是誰？
薩韋的部分訓練由他的叔叔指導，曾是烏干達中距離跑者切普基爾沃克（Abraham Chepkirwok），切普基爾沃克曾在2008年奧運會參加800公尺項目比賽。他同時也與貝拉德利（Claudio Berardelli）合作，他肯亞長跑圈中最受尊敬的教練之一。
在本週末比賽前，貝拉德利曾形容薩韋的獨特天賦，「我在肯亞執教已經超過20年，當我開始接觸薩巴斯提安時，我立刻就意識到，他不僅僅是一名優秀的運動員，也不只是肯亞最頂尖的選手之一。」
薩韋是如何在馬拉松賽事中迅速崛起？
根據肯亞時報報導，薩韋出生於1996年3月16日，地點在肯亞裂谷地區（Rift Valley），童年時期大多由祖母撫養長大。與許多高地地區的孩子一樣，薩韋從小就習慣長距離跑步。在當地，跑步更像是一種生活方式，而非職業規劃。
薩韋起初多半只在區域級賽事登場，直到2022年才在國際舞台嶄露頭角，在歐洲贏得多場公路賽，並在布魯塞爾舉行的鑽石聯賽（Diamond League）「一小時」賽事中，打破肯亞男子紀錄，正式在國際舞台打響名號。
2023年，薩韋全面轉向公路賽事，並持續取得穩定成績。他在歐洲與中東多場重要半程馬拉松奪冠，之後又在世界路跑錦標賽（World Road Running Championships）半程馬拉松項目中摘下冠軍。
2024年才完成首場國際馬拉松賽事首秀
薩韋的全程馬拉松首秀是在2024年12月的瓦倫西亞馬拉松（Valencia Marathon），他最終以2小時2分5秒奪冠，成為史上最快的馬拉松初登場成績之一，直到此次倫敦馬拉松才被打破。
這一成績立即讓薩韋躋身世界頂尖馬拉松選手行列，也象徵他在該項目統治力的開始。他在2025年持續加速，2025年4月，他在倫敦馬拉松以獨領風騷的速度奪冠，之後又在年底的柏林馬拉松（Berlin Marathon）再添一座重要冠軍。薩維在這些賽事中，展現了出色的配速、以及後段加速能力，在其他選手體力下降時仍能維持穩定節奏。
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值得注意的是，在這次倫敦馬拉松中，衣索比亞跑者克傑爾查（Yomif Kejelcha）過程中不斷緊追薩韋，直到最後衝刺階段逐漸落後，最終在首次馬拉松參賽中以1小時59分41秒獲得第二名，同樣打破原世界紀錄，且驚人的是，這只是他首次參賽；烏干達跑者基普利莫（Jacob Kiplimo）則以2小時00分28秒奪得銅牌，同樣打破原紀錄，這場賽事成為人類歷史上最驚人的男子馬拉松賽事。
薩韋在舉起自己的跑鞋，上面用黑色麥克筆寫著「世界紀錄」和「Sub-2（兩小時內）」；他坦言，「我感覺很好，我很開心，這是值得我永遠記住的一天；我們起跑得很好。接近終點時，我仍然感覺很有力量。當我終於衝過終點線時，看見時間，我非常興奮。我覺得今天對我來說意義重大，對每個人來說也是第一次，我真的非常高興。第二次來到倫敦對我非常重要，因此我為此做好了充分準備。」
人類馬拉松的破二挑戰
肯亞傳奇選手基普喬格（Eliud Kipchoge）在2017年與 Nike 合作，在義大利蒙札（Monza）進行「Breaking2」挑戰，當時僅差一些未能成功，最終紀錄為2小時00分26秒。
到了2019年，基普喬格在INEOS「1:59 Challenge」中跑進兩小時內，但這些嘗試均不符合官方的世界紀錄認定條件。
倫敦馬拉松天氣條件絕佳 成就世界紀錄
突破兩小時馬拉松一直是體育界多年來最受關注的目標之一，人們透過一系列的計畫試圖重新定義人類極限。比賽當天的條件幾乎完美，倫敦氣溫在攝氏十多度中段，風勢輕微，為刷新紀錄提供了理想環境。
薩韋週日創下的歷史性成就，與以往不同之處在於其比賽場地與競賽意義，這是在全球最大舞台之一的公開競賽中完成，將長期在受控環境中測試的理念，轉化為正式受到體育界承認的里程碑時刻。
值得注意的是，薩韋在整個秋季期間一直受到傷勢困擾，直到1月才開始恢復正式訓練，並在2月確認自己身體狀況足以衛冕倫敦冠軍。
當天約有100萬名觀眾沿著賽道加油，路線蜿蜒穿越泰晤士河（River Thames）沿岸，最終在白金漢宮（Buckingham Palace）背景下的林蔭大道（The Mall）終點線完賽。
薩韋腳上的愛迪達跑鞋備受關注 同款鞋三人分別跑破男女世界紀錄
英媒倫敦旗幟晚報 (The London Standard)提到，薩韋在週日的比賽中，得益於他的 Adidas ADIZERO Adios pro evo 3超級跑鞋，這款鞋重量僅97克，零售價高達令人咋舌的450英鎊。
巧合的是，排在第二的克傑爾查，同樣也是穿著同款的Adios Pro 3，在女子組奪冠的衣索比亞選手阿塞法（Tigist Assefa）以 2 小時 15 分 41 秒的成績，同樣也在倫敦馬拉松打破了她自己保持的女子馬拉松紀錄，而她腳上穿的鞋也是Adios Pro 3。
薩韋的教練是誰？
薩韋的部分訓練由他的叔叔指導，曾是烏干達中距離跑者切普基爾沃克（Abraham Chepkirwok），切普基爾沃克曾在2008年奧運會參加800公尺項目比賽。他同時也與貝拉德利（Claudio Berardelli）合作，他肯亞長跑圈中最受尊敬的教練之一。
在本週末比賽前，貝拉德利曾形容薩韋的獨特天賦，「我在肯亞執教已經超過20年，當我開始接觸薩巴斯提安時，我立刻就意識到，他不僅僅是一名優秀的運動員，也不只是肯亞最頂尖的選手之一。」
薩韋是如何在馬拉松賽事中迅速崛起？
根據肯亞時報報導，薩韋出生於1996年3月16日，地點在肯亞裂谷地區（Rift Valley），童年時期大多由祖母撫養長大。與許多高地地區的孩子一樣，薩韋從小就習慣長距離跑步。在當地，跑步更像是一種生活方式，而非職業規劃。
薩韋起初多半只在區域級賽事登場，直到2022年才在國際舞台嶄露頭角，在歐洲贏得多場公路賽，並在布魯塞爾舉行的鑽石聯賽（Diamond League）「一小時」賽事中，打破肯亞男子紀錄，正式在國際舞台打響名號。
2023年，薩韋全面轉向公路賽事，並持續取得穩定成績。他在歐洲與中東多場重要半程馬拉松奪冠，之後又在世界路跑錦標賽（World Road Running Championships）半程馬拉松項目中摘下冠軍。
2024年才完成首場國際馬拉松賽事首秀
薩韋的全程馬拉松首秀是在2024年12月的瓦倫西亞馬拉松（Valencia Marathon），他最終以2小時2分5秒奪冠，成為史上最快的馬拉松初登場成績之一，直到此次倫敦馬拉松才被打破。
這一成績立即讓薩韋躋身世界頂尖馬拉松選手行列，也象徵他在該項目統治力的開始。他在2025年持續加速，2025年4月，他在倫敦馬拉松以獨領風騷的速度奪冠，之後又在年底的柏林馬拉松（Berlin Marathon）再添一座重要冠軍。薩維在這些賽事中，展現了出色的配速、以及後段加速能力，在其他選手體力下降時仍能維持穩定節奏。