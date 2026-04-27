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▲比起王俐人在SWAG穿著清涼的開直播，林琮軒（如圖）明顯保守許多，發文內容偏無趣。（圖／Ryan 林琮軒臉書）

▲張凌赫（下）、田曦薇（上）傳出將接拍校園劇《逐夏》。（圖／微博＠考柿兒）

▲范曉萱（如圖）日前舉辦演唱會時，特地在現場替大S保留空位。（圖／范曉萱臉書）

《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（27）日的娛樂搶先看，49歲女星王俐人昨晚再度上成人平台SWAG開直播，老公林琮軒則低調在臉書發文，分享自己穿古裝拍戲的花絮，夫妻倆動態風格迥異。中國演員張凌赫、田曦薇靠古裝劇《逐玉》爆紅，現在傳出有望二搭拍校園劇《逐夏》。范曉萱25日舉行不售票演唱會，現場特地幫已故好友大S保留空位，閨密小S、阿雅則現身當嘉賓。王俐人昨晚再度於SWAG開直播，這次她身穿粉色運動內衣搭配熱褲，露出大片雪白美肌，和女優蘇暢一起做瑜伽，揮汗濕身。老公林琮軒則低調在臉書發文，分享自己穿鎧甲拍古裝劇的幕後花絮，笑說：「這是我穿過最重的鎧甲，三國防彈背心，比我（拍）《鶴唳華亭》的還重。」與王俐人的動態風格相差甚遠，夫妻倆看似兩條不相干的平行線。張凌赫、田曦薇在《逐玉》中的超甜CP感加上深植人心的演技，讓兩人雙雙爆紅，雙方原本有私仇的經紀人也因此和好，在慶功宴上乾杯喝酒，隨後「田作之赫」CP傳出有望二搭。目前除了旅行類真人秀節目《花兒與少年》第8季導演表示正在極力邀請兩人，微博上也傳出消息，稱張凌赫、田曦薇將接拍校園劇《逐夏》，但雙方都未正式回應此事，粉絲則紛紛敲碗：「拜託是真的」。范曉萱25日在台北Legacy TERA舉行不售票演唱會，粉絲現場排隊領取手環就可免費入場。而她當天在演唱會觀眾席上，特地為已故的好友大S保留一個空位，椅子上貼著大S的英文名Barbie，惹人鼻酸。除此之外，好友小S、阿雅也都到場當嘉賓，和范曉萱一起合唱〈管他什麼音樂〉，逼哭不少粉絲。小S又接著調侃范曉萱不售票、隨喜收入場費的舉動，直呼這題「整死30年老友」，不知道到底該投多少錢才合適。