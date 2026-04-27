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底特律老虎隊台灣好手李灝宇（Hao-Yu Lee）今（27）日在客場對戰辛辛那提紅人隊的比賽中，於第7局臨危受命上場代打，敲出一發石破天驚的中外野兩分全壘打。這不僅是他大聯盟生涯的首支全壘打，更是一發幫助球隊超前的逆轉彈，幫助球隊以8：3逆轉擊敗紅人。李灝宇也正式成為繼郭泓志、胡金龍、林子偉、張育成之後，大聯盟史上第5位敲出全壘打的台灣球員，他再繞壘瞬間也激動到跳起來振臂激動大吼，相當開心。老虎隊今日與紅人隊展開激烈拉鋸，首局雖取得2分領先，但隨後遭紅人隊於4、5兩局反超，以2比3落後進入第7局。7局上老虎隊展開反攻，托瑞斯（Gleyber Torres）靠失誤上壘後，老虎教練團派上李灝宇代打。李灝宇面對紅人隊投手莫爾（Sam Moll），鎖定一顆外角高處的90.7英哩四縫線快速球，一棒轟向正中外野。這球打出去氣勢驚人，根據數據顯示，擊球初速高達105.8英哩（約170公里）、飛行距離達402英呎，擊球仰角為26度。這發超前兩分砲不僅讓老虎隊以4：3反超，更徹底點燃球隊攻勢。隨著這球飛過外野大牆，李灝宇正式列名大聯盟「台灣開轟俱樂部」。在此之前，台灣僅有4名球員具備大聯盟全壘打紀錄，分別是郭泓志（1轟）、胡金龍（2轟）、林子偉（1轟）以及目前的台灣重砲紀錄保持人張育成（20轟）。李灝宇這發代打兩分砲，不僅為他爭取到更多上場空間，也讓台灣球迷在2026年球季再次迎來大聯盟開轟的感動時刻。在李灝宇的全壘打助威下，老虎隊該局攻勢欲罷不能，托克森（Spencer Torkelson）隨後補上全壘打，加上維爾林（Matt Vierling）的高飛犧牲打，單局強攻4分奠定勝基。8局上托瑞斯再補上一發全壘打，最終老虎隊以8：3收下勝利。李灝宇在敲出全壘打後留在場上接替三壘守備，第8局雖然吞下一次三振，但全場2打數1安打、2打點的關鍵表現已成為獲勝功臣。目前李灝宇的打擊率提升至0.211，長打率則增加到0.421。