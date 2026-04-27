底特律老虎隊的台灣新星李灝宇（Hao-Yu Lee）在今（27）日客場對陣辛辛那提紅人隊的比賽中，完成了一項無數棒球少年夢想中的壯舉：在關鍵時刻代打上陣，揮出反超比分的兩分全壘打。這記擊球不僅幫助老虎隊最終以8：3獲勝，更讓李灝宇體驗到了如同夢境般的真實感動。賽後他難掩興奮地表示，這顆具有里程碑意義的首轟球，他要「像寶貝一樣珍藏」。
李灝宇代打上陣 跟夢想不太一樣
在接受大聯盟官網記者Jason Beck訪問時，李灝宇談到這支歷史性的全壘打笑著說：「這真的跟我夢想中的不太一樣。在我的夢裡，我通常是先發上場；但現實中我是代打，這感覺依然非常棒！我向總教練證明了，即便我沒有先發，我也隨時做好了上場打擊的準備。」
李灝宇繞壘時的激動神情感染了全場，他又是跳躍又是揮拳，甚至在跑過一壘時展現了慶祝動作。由於情緒太過高昂，他繞壘的速度快到差點撞上走在前方的隊友托瑞斯（Gleyber Torres）。老虎隊總教練辛區（A.J. Hinch）逗趣地回憶：「我當時唯一的念頭是：拜託不要追上托瑞斯！他跑得太快、太專注了，我希望他能好好享受這一刻，這應該是他第一次感受到自己成為球隊逆轉勝的核心部分。」
克服傷病陰霾 教練指導成關鍵
作為老虎隊農場排名第6的新秀，李灝宇的晉升之路並非一帆風順。他原定參與上個月的世界棒球經典賽（WBC），卻因斜肌拉傷錯過為國家隊效力的機會。上週他才因隊友受傷獲得升上大聯盟的機會，且在今日賽前打擊率僅0.176並吞下6次三振。
李灝宇透露，他與打擊教練針對後腳支撐點過低的問題進行了微調，結果在今日收到了完美的回饋。他在7局上面對紅人隊左投莫爾（Sam Moll），鎖定外角高的快速球，以105.8英哩的擊球初速將球送出牆外。隨後待打的托克森（Spencer Torkelson）也深受鼓舞，緊接著擊出「背靠背」全壘打。托克森表示：「那球意義重大，我能感受到他有多麼激動，那真的是一個特別的時刻。」
幸運拿回首轟球：我要像照顧嬰兒一樣守護它
雖然首轟是在客場擊出，但幸運的是，李灝宇順利從球迷手中拿回了這顆極具意義的紀念球。當被問到打算如何處置這顆球時，李灝宇露出燦爛的笑容回答：「我要做什麼？我要像照顧嬰兒（baby）一樣守護它。」
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在接受大聯盟官網記者Jason Beck訪問時，李灝宇談到這支歷史性的全壘打笑著說：「這真的跟我夢想中的不太一樣。在我的夢裡，我通常是先發上場；但現實中我是代打，這感覺依然非常棒！我向總教練證明了，即便我沒有先發，我也隨時做好了上場打擊的準備。」
李灝宇繞壘時的激動神情感染了全場，他又是跳躍又是揮拳，甚至在跑過一壘時展現了慶祝動作。由於情緒太過高昂，他繞壘的速度快到差點撞上走在前方的隊友托瑞斯（Gleyber Torres）。老虎隊總教練辛區（A.J. Hinch）逗趣地回憶：「我當時唯一的念頭是：拜託不要追上托瑞斯！他跑得太快、太專注了，我希望他能好好享受這一刻，這應該是他第一次感受到自己成為球隊逆轉勝的核心部分。」
作為老虎隊農場排名第6的新秀，李灝宇的晉升之路並非一帆風順。他原定參與上個月的世界棒球經典賽（WBC），卻因斜肌拉傷錯過為國家隊效力的機會。上週他才因隊友受傷獲得升上大聯盟的機會，且在今日賽前打擊率僅0.176並吞下6次三振。
李灝宇透露，他與打擊教練針對後腳支撐點過低的問題進行了微調，結果在今日收到了完美的回饋。他在7局上面對紅人隊左投莫爾（Sam Moll），鎖定外角高的快速球，以105.8英哩的擊球初速將球送出牆外。隨後待打的托克森（Spencer Torkelson）也深受鼓舞，緊接著擊出「背靠背」全壘打。托克森表示：「那球意義重大，我能感受到他有多麼激動，那真的是一個特別的時刻。」
幸運拿回首轟球：我要像照顧嬰兒一樣守護它
雖然首轟是在客場擊出，但幸運的是，李灝宇順利從球迷手中拿回了這顆極具意義的紀念球。當被問到打算如何處置這顆球時，李灝宇露出燦爛的笑容回答：「我要做什麼？我要像照顧嬰兒（baby）一樣守護它。」