台灣「怪力男」李灝宇（Hao-Yu Lee）大聯盟首轟正式出爐！台灣時間今（27）日凌晨，底特律老虎作客辛辛那提紅人，李灝宇在七局上代打登場，針對左投扛出反方向逆轉兩分砲，不僅是他生涯首轟，更點燃虎軍單局4分反攻火網，終場以8：3贏球。《底特律自由報》隨即報導這記逆轉兩分砲，也認為教練換上李灝宇對決左投手「非常關鍵」，寫下「Hao-Yu Lee saved the day. 李灝宇拯救了這一天。」
鎖定外角高球反方向炸裂！李灝宇一轟接管比賽
《底特律自由報》一開始就用強而有力的句子，描述了這歷史性的一刻，寫下「Hao-Yu Lee saved the day. 李灝宇拯救了這一天（挽救頹勢）。」
該報導繼續描述，「這位23歲的選手擊出了他大聯盟生涯的第一支全壘打——這是一支發生在第七局的代打、超前比分兩分全壘打，帶領老虎隊在4月26日週日於大美國球場舉行的三連戰最終戰中，以8：3擊敗紅人隊。」
作代打可惜未建功 李灝宇今成「左投殺手」
李灝宇昨天首度上場代打，對決紅人右投艾米里歐·帕岡 （Emilio Pagan），當時打成左外野飛球，相當深遠不過可惜沒有出牆。
此次代打建功，也讓美媒讚嘆並詳述李灝宇今天代打的過程，「李灝宇在小聯盟時期就有擊潰左投的紀錄。」七局上總教練辛奇（A.J. Hinch）在壘上有人時讓李灝宇代打，「以確保面對左投後援投手山姆·莫爾（Sam Moll）時擁有對戰優勢。」
美媒讚譽有加：換李灝宇代打收到了回報
「The decision paid off. 這個決定收到了回報。」報導寫下，「李灝宇在小聯盟時期就有擊潰左投的紀錄，而在這個關鍵時刻，他擊出了他在大聯盟的第一支全壘打。他將一顆90.7英里、位置偏高且外角的高速球推向反方向，形成一支飛行距離達402 英尺、擊球初速高達105.8英里的右中野兩分全壘打。」對李灝宇這顆大聯盟首轟與老虎隊的神調度讚譽有加。
除了李灝宇的英雄表現，老虎隊強打托克爾森（Spencer Torkelson）也持續火熱，隨後擊出陽春砲達成連續5場比賽全壘打的創舉，追平漢克·格林伯格（"Hank" Greenberg,）等傳奇保持的隊史紀錄。
隨後加上托瑞斯（Gleyber Torres）的兩分彈助威，老虎全場擊出三轟奪勝。在挺過連續 13 天出賽的地獄賽程後，老虎戰績來到15勝14敗。
僅用8天炸裂！用行動證明自己
賽前李灝宇領著17個打席3支安打，打擊率0.176的帳面成績，不過他最終順利擊退數據表現，用行動證明自己，也成為台灣球員在大聯盟最快開轟紀錄保持人，僅僅8天就開轟。李灝宇的大聯盟之路將以這深遠一棒，再次證明自己值得留在場上。
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《底特律自由報》一開始就用強而有力的句子，描述了這歷史性的一刻，寫下「Hao-Yu Lee saved the day. 李灝宇拯救了這一天（挽救頹勢）。」
該報導繼續描述，「這位23歲的選手擊出了他大聯盟生涯的第一支全壘打——這是一支發生在第七局的代打、超前比分兩分全壘打，帶領老虎隊在4月26日週日於大美國球場舉行的三連戰最終戰中，以8：3擊敗紅人隊。」
作代打可惜未建功 李灝宇今成「左投殺手」
李灝宇昨天首度上場代打，對決紅人右投艾米里歐·帕岡 （Emilio Pagan），當時打成左外野飛球，相當深遠不過可惜沒有出牆。
此次代打建功，也讓美媒讚嘆並詳述李灝宇今天代打的過程，「李灝宇在小聯盟時期就有擊潰左投的紀錄。」七局上總教練辛奇（A.J. Hinch）在壘上有人時讓李灝宇代打，「以確保面對左投後援投手山姆·莫爾（Sam Moll）時擁有對戰優勢。」
美媒讚譽有加：換李灝宇代打收到了回報
「The decision paid off. 這個決定收到了回報。」報導寫下，「李灝宇在小聯盟時期就有擊潰左投的紀錄，而在這個關鍵時刻，他擊出了他在大聯盟的第一支全壘打。他將一顆90.7英里、位置偏高且外角的高速球推向反方向，形成一支飛行距離達402 英尺、擊球初速高達105.8英里的右中野兩分全壘打。」對李灝宇這顆大聯盟首轟與老虎隊的神調度讚譽有加。
除了李灝宇的英雄表現，老虎隊強打托克爾森（Spencer Torkelson）也持續火熱，隨後擊出陽春砲達成連續5場比賽全壘打的創舉，追平漢克·格林伯格（"Hank" Greenberg,）等傳奇保持的隊史紀錄。
隨後加上托瑞斯（Gleyber Torres）的兩分彈助威，老虎全場擊出三轟奪勝。在挺過連續 13 天出賽的地獄賽程後，老虎戰績來到15勝14敗。
僅用8天炸裂！用行動證明自己
賽前李灝宇領著17個打席3支安打，打擊率0.176的帳面成績，不過他最終順利擊退數據表現，用行動證明自己，也成為台灣球員在大聯盟最快開轟紀錄保持人，僅僅8天就開轟。李灝宇的大聯盟之路將以這深遠一棒，再次證明自己值得留在場上。