底特律老虎今（27）日作客辛辛那提紅人，台灣旅美強打李灝宇（Hao-Yu Lee）代打建功，對決左投敲出反方向逆轉兩分砲，還是他的生涯首轟。這一擊不僅讓許多台灣球迷振奮，連美網也燒起「Hao-Yu doin?」熱潮，許多球迷在官方貼文底下貼梗圖、GIF，祝賀李灝宇大聯盟生涯首轟出爐，也和台灣網友超有共鳴，「他可能還打破了新人首轟後繞壘一圈最快的紀錄。」
代打扛逆轉砲！李灝宇「初生之犢不畏虎」
「怪力男」李灝宇在最高殿堂的開轟里程碑正式達成！在七局上以代打身分銜命上場，面對後援投手山姆·莫爾（Sam Moll），且壘包有人的情況下，李灝宇展現「初生之犢不畏虎」的氣勢，將球狠狠扛出牆外，更是逆轉兩分砲，讓台灣球迷相當感動，大喊「不用睡啦！」
李灝宇這次大聯盟首轟，也讓他以23歲、升上大聯盟8天的紀錄，創下台灣球員在大聯盟最年輕及最快速成績。
跑壘太嗨！李灝宇扛起老虎球迷諧音魂「HOW YOU DOIN’」
李灝宇在跑壘時太興奮還被隊友提醒「慢一點」，場面十分逗趣，也讓台灣網友笑翻發文稱，「李灝宇在全壘打繞壘競速賽中獲得第一名」、「Blue Monday不Blue了」。
李灝宇開轟不僅台灣球迷興奮，許多國外的老虎球迷也送上祝福。老虎隊在官方X上貼出李灝宇的首轟畫面，引來外國網友留下「Hao-Yu like me now」。
且不僅一則留言大玩梗，還有網友貼上梗圖GIF「HOW YOU DOIN’」，表示這個句型已經和李灝宇綁定，「new nickname unlocked（解鎖了新的綽號）」。
李灝宇被讚樣樣都行！還成棒球界新諧音梗王
除了老虎官方留言區外，有球迷在Reddit論壇上發布文章，標題也是新球界諧音梗「Hao-Yu doin?」，並且和台灣網友超有共鳴，「恭喜李灝宇敲出他在大聯盟的首支全壘打！我覺得他可能還打破了新人首轟後繞壘一圈最快的紀錄。」
該文底下也有讚美李灝宇的留言，「我對他了解不多，但如果他能守三壘和二壘，還能打出超前全壘打，那他就是個很有拚勁的球員。」也有人繼續貼上「HOW YOU DOIN’」動圖，李灝宇有望成為棒球領域的諧音新天王，搭起台灣與世界的橋樑。
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「怪力男」李灝宇在最高殿堂的開轟里程碑正式達成！在七局上以代打身分銜命上場，面對後援投手山姆·莫爾（Sam Moll），且壘包有人的情況下，李灝宇展現「初生之犢不畏虎」的氣勢，將球狠狠扛出牆外，更是逆轉兩分砲，讓台灣球迷相當感動，大喊「不用睡啦！」
李灝宇這次大聯盟首轟，也讓他以23歲、升上大聯盟8天的紀錄，創下台灣球員在大聯盟最年輕及最快速成績。
跑壘太嗨！李灝宇扛起老虎球迷諧音魂「HOW YOU DOIN’」
李灝宇在跑壘時太興奮還被隊友提醒「慢一點」，場面十分逗趣，也讓台灣網友笑翻發文稱，「李灝宇在全壘打繞壘競速賽中獲得第一名」、「Blue Monday不Blue了」。
李灝宇開轟不僅台灣球迷興奮，許多國外的老虎球迷也送上祝福。老虎隊在官方X上貼出李灝宇的首轟畫面，引來外國網友留下「Hao-Yu like me now」。
且不僅一則留言大玩梗，還有網友貼上梗圖GIF「HOW YOU DOIN’」，表示這個句型已經和李灝宇綁定，「new nickname unlocked（解鎖了新的綽號）」。
李灝宇被讚樣樣都行！還成棒球界新諧音梗王
除了老虎官方留言區外，有球迷在Reddit論壇上發布文章，標題也是新球界諧音梗「Hao-Yu doin?」，並且和台灣網友超有共鳴，「恭喜李灝宇敲出他在大聯盟的首支全壘打！我覺得他可能還打破了新人首轟後繞壘一圈最快的紀錄。」
該文底下也有讚美李灝宇的留言，「我對他了解不多，但如果他能守三壘和二壘，還能打出超前全壘打，那他就是個很有拚勁的球員。」也有人繼續貼上「HOW YOU DOIN’」動圖，李灝宇有望成為棒球領域的諧音新天王，搭起台灣與世界的橋樑。