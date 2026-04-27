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休士頓火箭隊在季後賽次輪（西區半決賽）面臨生死關頭，目前以0-3落後於洛杉磯湖人隊。根據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，火箭隊球星「KD」杜蘭特（Kevin Durant）因左腳踝扭傷伴隨骨挫傷，今日（27日）確定不會出席關鍵的第四戰（G4）。這項消息引發前NBA球員、現任評論員帕金斯（Kendrick Perkins）的重砲抨擊，他認為杜蘭特應該帶傷上陣，而非在球隊存亡之秋選擇缺席。對於杜蘭特的傷情，帕金斯在一檔節目中毫不留情地表示：「杜蘭特，我不是懷疑你的耐痛能力，但哥們，我們說的可是腳踝扭傷。你會100%恢復嗎？當然不會。但我寧願看到你站上球場，讓全世界看看你已經跑不動了，然後讓我們感嘆：『天啊，快把KD換下來吧，但作為戰士，我們很高興你努力過了！』」帕金斯直言，杜蘭特連場都沒上才是最大的問題。這番言論也反映出外界對於這位38歲老將在關鍵時刻「隱身」的質疑，特別是火箭隊正處於被橫掃的邊緣。除了場外的批評，火箭隊內部的氣氛也顯得極度詭異。總教練烏杜卡（Ime Udoka）解釋杜蘭特是因為「骨挫傷帶來的疼痛與活動受限」才無法出賽，並稱其正在接受全天候治療。然而，ESPN記者Dave McMenamin指出，火箭隊內多數球員對杜蘭特的傷情幾乎一無所知，這種資訊真空引發了「主動疏離」的猜測。杜蘭特在G3全程缺席場邊觀賽，且隊友阿門湯普森（Amen Thompson）在被問到其狀況時僅冷回「不知道」，顯示杜蘭特與更衣室的情感聯結已明顯弱化。在與球隊核心申京（Alperen Sengun）的戰術摩擦尚未平息之際，這場信任危機可能成為杜蘭特火箭生涯的轉折點。美媒《Clutch Points》特別點出，杜蘭特自從離開金州勇士後，季後賽之路充滿坎坷。他在勇士時期曾連續奪下兩座總冠軍，但離隊後不僅多次因傷缺席，還在2022年與2024年兩度遭遇首輪橫掃。若今日火箭再次落敗，杜蘭特將寫下三年內兩度被橫掃、且在重要關頭無法出戰的尷尬紀錄。火箭隊今日排出的首發陣容為謝潑德（Reed Sheppard）、阿門湯普森、伊森（Tari Eason）、小賈巴里史密斯（Jabari Smith Jr.）及申京；湖人隊則由詹姆斯（LeBron James）與艾頓（Deandre Ayton）領銜。杜蘭特與火箭尚有兩年9000萬美元的合約，若遭橫掃，休賽季極可能啟動交易談判。