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NBA東部季後賽首輪第四戰（G4）今（27）日上演，費城76人隊迎來當家球星恩比德（Joel Embiid）傷愈復出，原本期待能主場扭轉頹勢，不料卻演變成一場大屠殺。76人全場始終處於被動，終場以96：128慘敗波士頓塞爾提克32分。系列賽大比分來到1：3，76人已被推向淘汰邊緣。主帥納斯（Nick Nurse）賽後直言，球隊的防守表現「很難看」，且完全無法解釋為何被徹底壓制。傷愈復出的恩比德今日出戰34分鐘，21投9中（三分球6投1中），繳出26分10籃板6助攻的數據。雖然得分為全隊最高，但場上的正負值卻是全隊倒數第二。恩比德的復出似乎反而破壞了76人原有的攻防節奏。他頻頻出現失誤，且在防守端的移動速度明顯跟不上綠衫軍的節奏。美媒StatMuse指出，即便恩比德復出砍下26分10籃板6助攻，但仍遠不足以帶隊贏球。賽後，76人主帥納斯對於球隊的防守徹底崩盤感到震驚。納斯表示：「今晚我們對任何對位都防不住對方，我們似乎總是比塞爾提克慢一步，這很難看，也很難解釋。」面對即將到來的第五戰（G5），納斯強調戰術布置已不是重點：「如果你連基本的競爭強度都跟不上，那戰術策略就毫無意義。提升比賽能量與防守專注度是我們當前唯一的重點。」後衛馬克西（Tyrese Maxey）今日依舊是76人最穩定的支點，他14投7中拿下22分6助攻，正負值-22雖然慘烈，但已是先發陣容中較積極的一員。馬克西賽後失望地表示：「對手全程牽著我們走，隨心所欲搶占位置，我們毫無抵抗，這完全不能接受。」相較於馬克西的穩定，76人其餘球員表現堪稱災難。烏布雷（Kelly Oubre Jr.）全場6投0中僅靠罰球得2分；保羅喬治（Paul George）雖然挹注16分但進攻端未能扛起責任；埃奇庫姆（V J Edgecombe）更是9投僅2中。反觀塞爾提克在主帥馬祖拉（Joe Mazzulla）帶領下全場火力全開，第四節一度領先達30分，早早讓比賽進入垃圾時間。