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「九層塔炒地瓜葉」食譜一次看！香氣炸開：好吃到意外

▲地瓜葉雖被視為健康蔬菜代表，但口味清淡，料理變化有限，最近網路卻瘋傳「地瓜葉＋九層塔」的新吃法，短時間衝出240萬次點閱，讓不少人開始關注。（圖／NOWNEWS資料照）

「九層塔炒地瓜葉」食譜

「九層塔炒地瓜葉」一堆老饕讚爆！豆芽菜、空心菜也適合

▲許多老饕認證，九層塔搭配豆芽菜、空心菜、大白菜等蔬菜一起炒，味道也相當不錯。（示意圖／翻攝photoAC）

九層塔、地瓜葉好處超多！抗氧化、護眼、促既排便效果佳

▲九層塔富含多種維生素與礦物質，具抗氧化與抗菌作用；地瓜葉則有護眼、降膽固醇與促進腸道健康等益處。（圖／農糧署afa.gov.tw）

地瓜葉雖被視為健康蔬菜代表，但口味清淡，料理變化有限。近期網路瘋傳「九層塔炒地瓜葉」的新吃法，知名料理部落客「李桃」就分享食譜，表示能大幅提升料理香氣與層次，讓原本平淡的地瓜葉變得更有風味，短時間吸引240萬次點閱，引發關注。而九層塔富含多種維生素與礦物質，具抗氧化與抗菌作用；地瓜葉則有護眼、降膽固醇與促進腸道健康等益處。兩者搭配兼顧美味與健康。知名料理部落客「李桃」曾分享自家經驗，「我爸在餐廳吃到一盤超怪的地瓜葉炒九層塔？回家馬上叫我一定要試，還一直說你炒看看啦，真的很香」。她坦言原本對這組合抱持懷疑，實際動手後卻完全改觀，「九層塔的香把地瓜葉整個拉上來，兩個味道一起入口的那個瞬間，真的會懂為什麼他回家還念念不忘。」李桃也補充，料理關鍵在於油量不能太省，否則容易出現澀感；若擔心油脂攝取，也能改用水煮方式處理，「反正地瓜葉要嫩」。貼文曝光後，引發不少網友討論，「我也吃過很特別的，我媽在裡面加了些薄荷葉（夏天很適合），九層塔這樣搭也好香」、「有在餐廳吃過還蠻好吃的」、「而且九層塔要多一點，九層塔起鍋前才加」、「這樣的確是神搭配，好吃」。也有人延伸分享其他組合，「豆芽菜炒九層塔也很好吃」、「空心菜也可以喔，我們家的空心菜都會加九層塔，很香～」、「九層塔炒小白菜也好吃」、「空心菜佐九層塔也有神奇的效果」。農業部農業知識入口網站指出，九層塔含有豐富蛋白質與維生素A、B1、B2、C、E，同時具備鐵、磷、鈣等礦物質，具有良好抗氧化能力，對延緩皮膚老化、增強免疫系統有所幫助，尤其適合支氣管炎、鼻竇炎、氣喘的病人食用。至於地瓜葉本身，則被認為有助護眼、預防骨質疏鬆、降低膽固醇、促進腸道蠕動與延緩認知退化等效果。兩種對身體有益的蔬菜一起料理，不只是美味度提升，對健康更有幫助，下次不妨嘗試看看吧！