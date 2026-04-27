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▲今日賽後，全場轟下23分的阿門湯普森（Amen Thompson）透露了一個細節：今早申京（Alperen Sengun）在更衣室發表了一場激勵人心的演講。（圖／美聯社／達志影像）

▲烏杜卡大膽啟用七呎長人小賈巴里史密斯（Jabari Smith Jr.）全場領防湖人發動機史馬特（Marcus Smart），並讓伊森（Tari Eason）與阿門輪番騷擾41歲的詹姆斯（LeBron James）。（圖／美聯社／達志影像）

▲謝潑德（Reed Sheppard）終於找回準星，三分球7投4中，為申京的內線單打拉開了必要的空間。（圖／美聯社／達志影像）

▲今日賽場另一個趣味亮點是詹姆斯父子的「神同步」：老詹9投2中、小詹5投2中，兩人皆只命中兩球。（圖／美聯社／達志影像）

在被推向0：3懸崖邊緣後，休士頓火箭隊終於在今（27）日主場以115：96大勝洛杉磯湖人隊，將系列賽延長至第五戰。這場勝利不僅是止敗，更是對外界質疑這支球隊「自私且愚蠢」的最強回擊。縱觀全場，火箭能成功續命，主要歸功於三大戰術與精神層面的轉折，但勝利背後，一個數據上的隱憂卻可能成為他們客場征途的絆腳石。今日賽後，全場轟下23分的阿門湯普森（Amen Thompson）透露了一個細節：今早申京（Alperen Sengun）在更衣室發表了一場激勵人心的演講。在杜蘭特（Kevin Durant）因傷缺陣、只能與范弗利特（Fred VanVleet）像「開家長會」般坐在場邊觀戰時，23歲的申京扛起了領袖重任。申京全場19分6籃板的數據雖非驚人，但他對比賽節奏的掌控與死球時不斷與隊友溝通的態度，展現出遠勝杜蘭特的情感連結。在「老大哥」杜蘭特被爆出與球隊疏離、G3甚至未到場觀戰的冷漠下，申京的熱血與承擔，讓這群年輕球員找到了主心骨。總教練烏杜卡（Ime Udoka）在G4對湖人的出球點進行了針對性封鎖。他大膽啟用七呎長人小賈巴里史密斯（Jabari Smith Jr.）全場領防湖人發動機史馬特（Marcus Smart），並讓伊森（Tari Eason）與阿門輪番騷擾41歲的詹姆斯（LeBron James）。這套「長手林」防守奏效，迫使詹姆斯全場發生多達8次失誤，且僅有9投2中的慘澹演出。湖人上半場就狂送13次失誤，艾頓（Deandre Ayton）甚至緊張到多次「黃油手」掉球。火箭利用這些失誤發動守轉攻，將比賽帶入了年輕球員最擅長的亂戰節奏。火箭今日迎來了久違的新星集體爆發，湯普森系列賽場均20.5分且展現了中距離跳投，不再只是空切手，萬金油屬性大幅升級。伊森（Tari Eason）走出前兩場的打鐵陰影，10投7中貢獻20分5抄截，他在底角的威脅讓湖人防線不敢輕易收縮。謝潑德（Reed Sheppard）終於找回準星，三分球7投4中，為申京的內線單打拉開了必要的空間。儘管大勝，火箭仍面臨一個極其嚴峻的隱憂：替補陣容的競爭力。 根據數據顯示，火箭板凳席在2026年季後賽的真實命中率僅有31.1%，這在NBA史上是墊底級別的表現。今日賽前，替補群總得分僅35分，投籃命中率25.9%，三分命中率更是低到16.7%。今日比賽中，火箭替補得分依然以20比38落後給湖人。這意味著一旦阿門、申京等先發球員體能下降或陷入犯規麻煩，火箭的領先優勢將極其脆弱。雖然阿門提到球隊已聽進申京的教誨並「付諸行動」，但在高強度的季後賽客場，單靠先發五虎硬撐顯然不是長久之計。今日賽場另一個趣味亮點是詹姆斯父子的「神同步」：老詹9投2中、小詹5投2中，兩人皆只命中兩球。雖然布朗尼（Bronny James）在15分鐘內拿到的5分2籃板4助攻創下生涯新高，但湖人整體的疲態已顯露無疑。火箭雖然以1：3落後，歷史機率仍趨近於零，但誠如傑倫布朗（Jaylen Brown）所言：「別讓我們拿下一場。」如果杜蘭特無法回歸，申京能否持續展現「真領袖」氣質帶領這群板凳黑洞中的奇兵完成逆天改命，兩天後的洛杉磯之戰將見分曉。