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洛杉磯湖人隊今（27）日在季後賽次輪第四戰（G4）以96：115不敵休士頓火箭隊，無緣橫掃晉級。知名球評李亦伸賽後針對此役進行深度剖析，認為湖人球員同時失常與體能滑落是慘敗主因，但即便火箭展現反彈韌性，他仍押寶湖人能在第五戰（G5）回到主場順利關門。李亦伸指出，湖人此役表現最令人意外的是進攻端徹底失靈。41歲的詹姆斯（LeBron James）明顯顯露疲態，各方面都受到火箭前鋒伊森（Tari Eason）的有效牽制。當詹姆斯無法切入且外線手感盡失時，湖人的戰術體系便陷入困頓。除了詹姆斯僅得10分（9投2中）外，另外史馬特（Marcus Smart）和肯納德（Luke Kennard）也同步低迷。史馬特8投3中僅得9分，肯納德同樣是8投3中僅拿7分。李亦伸分析，過去三場皆能穩定貢獻20分以上的球員，此役竟「全部失常」，加上全隊狂送24次失誤、被火箭抄截17次，防守端壓迫性不足，身體對抗也落居下風，慘敗並不意外。談到火箭隊的表現，李亦伸特別點名讚揚了防守詹姆斯立功且砍下20分的伊森，以及表現全面拿下23分的阿門湯普森（Amen Thompson）。此外，他也針對網路上對火箭新秀謝潑德（Reed Sheppard）的質疑提出反駁。「我真的不懂為什麼網路常有人說不要用他比較好，要拼防守。」李亦伸強調，謝潑德雖然持球組織能力不足且缺乏季後賽經驗，但他仍是火箭隊內最好的射手，此役17分的進攻表現與外線牽制力，實質幫助火箭改變了比賽節奏。他認為謝潑德在任何球隊都能進入主要輪換，球迷不應被網路錯誤輿論誤導。目前湖人系列賽仍以3：1領先。對於即將到來的第五戰，李亦伸坦言湖人會打得相對辛苦，變數包含火箭主帥烏杜卡（Ime Udoka）建立的高強度防守壓力，以及火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）是否會傷癒歸隊。儘管如此，李亦伸認為湖人已無鬆懈空間，必須避免「夜長夢多」。他指出湖人在G4打得太軟、太鬆懈，體能將是關鍵，但他依然預測並看好湖人能在第五戰回到主場發揮主場優勢，成功晉級下一輪。