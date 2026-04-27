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Adizero Adios Pro Evo 3 跑鞋有何特點？

新一代 Lightstrike Pro Evo 泡棉

ENERGYRIM技術

跑鞋設計

跑鞋經過何種測試？

愛迪達股價止跌回升

馬拉松世界紀錄在週日成功突破，肯亞選手薩韋（Sabastian Sawe）在倫敦馬拉松成為首位在正式比賽中跑進兩小時內完成馬拉松的跑者，以1小時59 分30秒的成績奪冠，而它穿著德國運動用品製造商Adidas（愛迪達）的品牌Adizero Adios Pro Evo 3 跑鞋完成這項壯舉，也讓愛迪達週一股價止跌回升。根據路透報導，在週日的倫敦馬拉松比賽上，薩韋以1小時59分30秒 的成績奪冠，成功突破田徑界最難攻克的障礙之一。跑進兩小時內的馬拉松長年來一直是體育界最重要的目標之一。薩韋在賽後舉起他那雙售價500美元的Adizero Adios Pro Evo 3跑鞋，鞋面上用黑色麥克筆寫著「WR」（世界紀錄）與「sub-2」（兩小時內）。他打破了因車禍去世的肯亞選手基普圖姆（Kelvin Kiptum）在2023年10月芝加哥馬拉松所創下的2小時00分35秒原世界紀錄。這場勝利也為 Adidas 對抗主要競爭對手 Nike 帶來助力，多年來，各品牌透過實驗室研究與多次接近成功的嘗試，致力打造「超級跑鞋（supershoe）」以打破這項紀錄。Nike 曾在 2017 年義大利蒙札（Monza） 進行 Breaking2 挑戰，但最終未能成功。兩年後，肯亞傳奇跑者基普喬格（Eliud Kipchoge） 在 INEOS 1:59 Challenge 中跑進兩小時。然而，這些成績因不符合正式比賽規範，並未被列入官方紀錄。與此同時，衣索比亞選手克傑爾查（Yomif Kejelcha） 在其馬拉松首秀中就打破了原世界紀錄，獲得第二名，而女子組的艾西法（Tigst Assefa） 則刷新了自己保持的女子世界紀錄。這三位選手當時都穿著 Adidas 的 Adizero Adios Pro Evo 3 跑鞋。愛迪達表示，Adizero Adios Pro Evo 3 採用創新泡棉與碳板鞋底，這款比賽跑鞋代表了三年研究的結晶。與前一代相比，它重量減輕 30%、前掌能量回饋提升 11%，並使跑步經濟性提升 1.6%，在尚未繫上鞋帶之前，就已是一雙為打破紀錄而生的跑鞋，該鞋款預計將於週四正式上市。Adidas Running 總經理納瓦（Patrick Nava）表示，「Adidas 全體對 Sabastian 與 Tigst 創造的歷史性成就深感自豪。這證明了他們多年來的努力與投入，以及我們創新團隊的共同努力成果。」愛迪達在發表這款跑鞋時強調，這是 adidas 有史以來打造的最輕、最快競速跑鞋。這款鞋象徵「超級跑鞋（supershoe）」創新的新時代。不僅是手霜低於 100 公克 的競速跑鞋，Evo 3 還重新定義了長距離跑步巔峰性能的可能性。這是愛迪達目前為止最輕、回饋最快的泡棉，重量較過往版本減少近 50%。搭配 39mm厚度，可在每一步中最大化緩震、加強推進力與能量回饋。突破的核心是全新的 ENERGYRIM 技術，這是一種革命性的碳纖整合系統，在足底支撐最大體積的 Lightstrike Pro Evo 泡棉，同時提供精準調校的硬度以確保穩定性。這種泡棉與碳纖維的獨特結合，重新定義了超級跑鞋的能量回饋、推進力和效率。愛迪達指出，這款超級跑鞋具有超輕鞋面與簡約的極簡設計，靈感源自風箏衝浪帆，帶來輕盈無感的穿著體驗和精準的支撐。從鞋帶到縫線，每個細節都經過精雕細琢，力求在比賽日帶來關鍵性的邊際效益提升。更有效率的外底設計，在前腳掌處策略性地放置了馬牌Continental橡膠，可在高速運動時提供可靠的抓地力，同時又不增加重量。納瓦提到，「打造 Adizero Adios Pro Evo 3 讓我們從一開始就必須以不同方式思考。我們不只是想改善過去的成果，而是想看看我們能走多遠。我們經歷了超過十多次版本更新，與運動員密切合作，測試地點從德國黑措根奧拉赫（Herzogenaurach）的實驗室，到肯亞與衣索比亞的高海拔訓練營。他強調，在這個等級，每個細節都至關重要，他們甚至測量到最接近奈克（nanogram）的單位。這是一個漫長的過程，但最終打造出團隊相信真正改變比賽跑鞋體驗的產品。週一上午 Adidas 股價上漲 2%，但自今年初以來仍累計下跌 18%，原因包括市場擔憂該公司面臨美國關稅風險，以及中東衝突帶來的影響。Adidas 在 2023 年底 推出 Adizero Adios Pro Evo 1 跑鞋，當時艾西法穿著該鞋在柏林女子馬拉松創下新的女子馬拉松世界紀錄。根據公司網站，該鞋系列的第三代產品將以每雙 500 美元 的價格，先透過 Adidas App 限量發售，並計畫在秋季馬拉松賽季期間擴大供貨。不過，由於價格高昂，大多數跑者仍難以負擔。