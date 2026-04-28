費城76人與休士頓火箭目前正處於極為相似的尷尬境地，兩隊皆在季後賽首輪面臨淘汰邊緣。隨著賽季恐將提前告終，兩支豪門球隊勢必在休賽季迎來大地震。根據《The Ringer》名記皮納（Michael Pina）的最新報導，火箭隊極可能在今夏放棄「杜蘭特（Kevin Durant）計畫」，而費城76人已被點名為最有興趣的追求者之一。

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火箭大夢初醒！杜蘭特從「冠軍拼圖」變「交易墊腳石」

火箭隊當初引進杜蘭特（Kevin Durant）是希望他能成為球隊重返巔峰的最後一塊拼圖，但現實卻極其殘酷。皮納在報導中直言：「火箭曾以為KD是失落的關鍵，但現在看來，他們更可能在今夏將他轉化為重建的墊腳石。事實證明，你的最強球員不該只是一名『傭兵』。」

杜蘭特目前的合約還剩兩年，包括2027-28賽季價值4600萬美元的球員選項。考慮到他在休士頓的化學反應不佳，火箭管理層已開始思考「認賠殺出」的可能性。

莫雷的球星獵人本能！保羅喬治恐成交易犧牲品

對於76人籃球營運總裁莫雷（Daryl Morey）而言，如何把握當家中鋒恩比德（Joel Embiid）的巔峰期是首要任務。若要引進杜蘭特（Kevin Durant），在薪資對等的前提下，76人極大機率必須送出保羅喬治（Paul George）。

美媒分析，對於費城來說，將喬治的合約更換為得分能力更具統治力的杜蘭特，是一筆「絕對值得」的買賣。莫雷對明星球員的執著人盡皆知，若火箭真的將杜蘭特擺上貨架，費城絕對會是競爭最激烈的買家。

雖然76人呼聲極高，但杜蘭特（Kevin Durant）這塊招牌依然吸引力十足。報導中列出一長串潛在名單，包括熱火、灰狼、拓荒者、獨行俠、尼克、湖人甚至是老東家勇士等20多支球隊，都對這位「死神」保有不同程度的興趣。

▲若76人想達成杜蘭特（Kevin Durant）交易案，保羅喬治（Paul George）的高額合約極可能成為主要的配菜籌碼，以達成薪資平衡。（圖／美聯社／達志影像）
▲若76人想達成杜蘭特（Kevin Durant）交易案，保羅喬治（Paul George）的高額合約極可能成為主要的配菜籌碼，以達成薪資平衡。（圖／美聯社／達志影像）

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路皓惟編輯記者

自踏入新聞圈以來，專注於體育新聞採訪，累積多年網路媒體實戰經驗，足跡遍及國內外賽場，專長於棒球、足球、美式足球、冰球、網球與健力健美等綜合運動項目的報導與專題。曾親赴2024巴黎奧運、隨U18中華隊在韓國釜...