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魔術手感大洗三溫暖 半場逆轉領先

貝恩致命三分定江山 魔術三巨頭合砍59分

活塞進攻乏力 康寧漢25分卻伴隨8次失誤

2025-26賽季NBA季後賽首輪爆出最大冷門！東區龍頭底特律活塞正面臨嚴峻的信心危機。今（28）日奧蘭多魔術坐鎮主場展開系列賽第四戰，儘管賽前各界預期實力強大的活塞將全力反撲，但魔術終場憑藉「三巨頭」穩定的火力輸出，以及貝恩（Desmond Bane）末節的神奇演出，以力克活塞，驚人地取得系列賽3比1的聽牌優勢。開賽初期，魔術手感發燙，前9次出手命中7球，迅速建立起雙位數領先。不料隨後球隊進攻陷入嚴重當機，接下來30投僅5中，反讓活塞超前比分並一度領先達兩位數。所幸魔術在第二節及時找回準星，在防守端也加壓迫使活塞失誤，半場結束反以54：52奪回2分微幅領先，兩隊始終維持拉鋸態勢。下半場戰況陷入白熱化，雙方在防守端肢體碰撞頻繁，得分陷入苦戰。關鍵時刻，魔術展現了超乎年齡的沉穩，貝恩全場出賽37分鐘，靠著5記三分球砍下全隊最高的22分。比賽最後1分16秒，雙方僅有3分差距，貝恩在進攻時間即將到期前，頂著防守強行出手，球經過遠距離打板後戲劇性入網。這記關鍵三分球將分差擴大至6分，徹底摧毀了活塞的反撲氣焰。除了貝恩，華格納（Franz Wagner）與班切羅（Paolo Banchero）也分別穩定貢獻19分與18分，「三巨頭」穩定發揮聯手保住主場勝利。身為東區第一種子，活塞此役全場僅拿88分，進攻表現顯然不及格。頭號球星康寧漢（Cade Cunningham）雖攻下全場最高的25分，試圖扛起球隊進攻，但他單場發生了高達，多次關鍵失誤，成為球隊兵敗奧蘭多的主因之一。目前魔術以3比1領先，距離上演「老八傳奇」僅剩一步之遙。對於年輕的活塞隊來說，若無法在下一場回到主場時找回進攻節奏並修正失誤問題，這場意外的失利恐將對這支東區龍頭的未來信心造成巨大打擊。