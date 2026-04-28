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歷史第一人！連續三場失誤總計達24次

G2：9 次失誤





G3：7 次失誤





G4：8 次失誤





「龍頭」失速 康寧漢低效率成輸球主因

背水一戰 活塞如何修正航向？

底特律活塞隊作為東區龍頭，在季後賽首輪的表現卻令人大失所望。今（28）日在客場以88：94不敵奧蘭多魔術後，系列賽已陷入1比3的絕地困境。而比輸球更令底特律球迷心碎的，是當家球星康寧漢（Cade Cunningham）在場上迷失的表現，他今日再次發生8次失誤，正式刷新了NBA季後賽一項尷尬的歷史紀錄–康寧漢今日出戰39分鐘，雖然攻下全場最高的25分，外加9籃板與6助攻，但他在進攻端的穩定性慘不忍睹。全場23投僅7中，且最重要的是單場發生高達更驚人的是，這已經是康寧漢連續第三場比賽失誤次數「居高不下」。回顧過去三場比賽，他的失誤數分別為：根據數據統計，康寧漢在連續三場季後賽中合計送出，正式超越過往所有球星，創下。這份名單過往常客包括哈登（James Harden）與詹姆斯（LeBron James），但即便是他們，也未曾在短短三場比賽內如此頻繁地將球權拱手讓人。身為球隊的進攻發動機，康寧漢的失誤直接導致活塞在關鍵時刻無法組織有效進攻。今日活塞全隊僅得88分，其中康寧漢多次在追分階段出現運球掉球或傳球判斷失誤，讓魔術隊頻頻獲得反擊機會。雖然康寧漢季後賽至今場均得分仍維持在高檔，但在高壓防守下的低效率與處理球粗糙，已成為活塞被魔術全面壓制的關鍵。在魔術隊貝恩（Desmond Bane）與班切羅（Paolo Banchero）更為沉穩的表現映襯下，康寧漢的「失誤秀」無疑成了活塞邁向老八傳奇悲劇的導火線。目前活塞已退無可退，下一場回到主場的G5將是生死戰。對於這名年輕的基石球員來說，若不能在接下來的比賽中找回控球節奏，這份「歷史第一」的失誤紀錄，恐將成為他職業生涯早期最沉重的印記，而活塞也將面臨隊史最難堪的季後賽出局。