台鐵公司於今（28）日公告「臺北車站大樓 G+2、G+1、U-1 層增建、改建、 修建及營運移轉案」由新光三越獲選最優申請人，雖微風集團質疑台鐵作業不透明，並將對台鐵提起「行政訴訟」。新光三越則回應，感謝臺鐵公司的肯定與信任，後續將依規定與台鐵公司進行議約與簽約作業，預計將攜手台鐵公司打造「城市客廳」。
新光三越表示，將以臺北車站為核心，呼應台北西區門戶計畫的發展願景，串聯南西商圈與台北站前商圈，透過近450萬會員生態圈、創新零售科技，與軟硬體設備升級，提供人們更多更好的服務，並加入藝術文化、潮流業態的多元感官體驗，讓「城市客廳」成為新國門驕傲。
微風集團質疑台鐵黑箱！確定提起行政訴訟
雖台鐵已正式公告，台北車站商場招商案由由新光三越取得經營權。不過，已經營北車商場近20年的微風集團隨即發布聲明，質疑本次評選程序與評審機制存在瑕疵，台鐵作業不透明，微風集團也表示，確定將會對台鐵提起行政訴訟。
微風聲明全文：
針對國營臺灣鐵路股份有限公司公告之「臺北車站大樓營運移轉案」甄審結果，微風廣場實業股份有限公司已依法提出正式異議。
本案評選過程中，已出現多項程序相關疑義，包括評選結果於正式公告前即在市場間流通，是否影響資訊一致性與程序公正性；另就評審委員之資格適格性及利益迴避程序是否確實依規範執行，相關事實亦有待主管機關進一步說明；此外，本案屬交通場站重大公共建設，唯一具工務專業背景之評審委員，竟未出席此一攸關重大公共建設之甄審會議，相關評審出席狀況及其對最終評分之影響，亦應一併對外清楚交代。
臺北車站為國家重要交通場站，其營運涉及公共利益、旅運品質及國門形象。此類案件之評選程序，應具備高度透明性與可受檢驗性。本案在異議程序尚未釐清之情況下即完成公告，相關程序是否影響救濟機制之實質效果，亦有必要進一步說明。
微風一向尊重評選制度，惟對於涉及程序正當性之具體疑義，已依法提出異議並啟動後續程序。呼籲相關單位就評選過程、評分形成及相關程序等外界關注事項妥善處理，審慎辦理本案相關事務，以確保本公司合法權益、公共利益與制度公信力。
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雖台鐵已正式公告，台北車站商場招商案由由新光三越取得經營權。不過，已經營北車商場近20年的微風集團隨即發布聲明，質疑本次評選程序與評審機制存在瑕疵，台鐵作業不透明，微風集團也表示，確定將會對台鐵提起行政訴訟。
微風聲明全文：
針對國營臺灣鐵路股份有限公司公告之「臺北車站大樓營運移轉案」甄審結果，微風廣場實業股份有限公司已依法提出正式異議。
本案評選過程中，已出現多項程序相關疑義，包括評選結果於正式公告前即在市場間流通，是否影響資訊一致性與程序公正性；另就評審委員之資格適格性及利益迴避程序是否確實依規範執行，相關事實亦有待主管機關進一步說明；此外，本案屬交通場站重大公共建設，唯一具工務專業背景之評審委員，竟未出席此一攸關重大公共建設之甄審會議，相關評審出席狀況及其對最終評分之影響，亦應一併對外清楚交代。
臺北車站為國家重要交通場站，其營運涉及公共利益、旅運品質及國門形象。此類案件之評選程序，應具備高度透明性與可受檢驗性。本案在異議程序尚未釐清之情況下即完成公告，相關程序是否影響救濟機制之實質效果，亦有必要進一步說明。
微風一向尊重評選制度，惟對於涉及程序正當性之具體疑義，已依法提出異議並啟動後續程序。呼籲相關單位就評選過程、評分形成及相關程序等外界關注事項妥善處理，審慎辦理本案相關事務，以確保本公司合法權益、公共利益與制度公信力。