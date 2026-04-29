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比賽地點： 馬刺主場（Frost Bank Center）





馬刺主場（Frost Bank Center） 開賽時間： 4月29日上午9：30





聖安東尼奧馬刺：主場優勢明顯 攻守體系趨於成熟





馬刺在系列賽展現了西區第二種子的深度，文班亞馬的牽制力為隊友創造了大量空檔。在教練團的調度下，馬刺即便面對拓荒者的反撲也能冷靜應對，目前球隊健康狀況良好，尤其馬刺主場勝率又是相當驚人的高，這讓他們在G5可以說是勝券在握。





波特蘭拓荒者：進攻極度不穩 核心缺陣重創戰力





拓荒者近幾場表現起伏劇烈，進攻端過於依賴外線手感。在阿夫迪亞（Deni Avdija）被重點看防無法跳出來幫助球隊時，球隊在關鍵時刻缺乏另外一個可以一槌定音的球員。面對文班亞馬坐鎮的禁區，拓荒者若無法透過更多的切傳創造空檔，恐將陷入進攻泥沼。





聖安東尼奧馬刺：文班亞馬（Victor Wembanyama） 他是聯盟中「外星人」般的奇蹟，身高與協調性的完美結合讓他成為防守者的噩夢。文班亞馬在G5的目標明確：利用其攻防一體的影響力摧毀拓荒者的最後希望，帶領馬刺重返次輪。





他是聯盟中「外星人」般的奇蹟，身高與協調性的完美結合讓他成為防守者的噩夢。文班亞馬在G5的目標明確：利用其攻防一體的影響力摧毀拓荒者的最後希望，帶領馬刺重返次輪。 波特蘭拓荒者：亨德森（Scoot Henderson） 他是拓荒者本場最大的X因子。亨德森在系列賽表現大起大落，曾單場爆發砍下31分助隊取勝，上一場卻手感冰冷一分未得。在阿夫迪亞被針對的情況下，他必須證明自己具備承擔基石重任的能力。





文班亞馬的禁區封鎖： 拓荒者切入者在面對文班亞馬時，能否維持進攻信心？



二當家之間的對決： 馬刺福克斯（De'Aaron Fox）與拓荒者亨德森的得分火力較量，將決定誰能替各自球隊的一哥分擔更多進攻壓力。



誰能限制住文班亞馬：作為陣中少數能與文班亞馬抗衡的高度，拓荒者新星中鋒克林根能否在禁區有效干擾斑馬的出手，將是拓荒者續命的關鍵。





聖安東尼奧馬刺： 無重大傷兵。





無重大傷兵。 波特蘭拓荒者： Damian Lillard（本季報銷）。





時間 對戰組合 (客隊 vs. 主隊) 07:00 AM 費城76人 vs. 波士頓塞爾提克 (G5) 08:00 AM 亞特蘭大老鷹 vs. 紐約尼克 (G5) 09:30 AM 波特蘭拓荒者 vs. 明尼蘇達灰狼 (G5)

NBA 2025-26季後賽首輪火熱進行中，台灣時間4月29日，聖安東尼奧馬刺將回到主場（Frost Bank Center）與波特蘭拓荒者展開系列賽第五戰。馬刺目前在系列賽取得3比1的聽牌優勢，在「外星人」文班亞馬傷癒回歸依舊展現絕對統治力的情況下，馬刺勢必力拚在主場關門晉級；反觀拓荒者則面臨年輕球員狀態起伏的嚴重打擊，能否將戰線拉回波特蘭將看此役小將們的發揮。馬刺目前士氣高昂，文班亞馬（Victor Wembanyama）在季後賽再次證明了自己是聯盟中如「外星人」般的存在，不僅在禁區擁有無人能及的封阻範圍，進攻端的全面性更讓拓荒者的防線顧此失彼。回到主場，馬刺除了依仗文班亞馬的宰制力外，如何維持前幾戰優異的團隊傳導與防守韌性，將是他們能否順利晉級次輪的關鍵。對於處於1比3落後的拓荒者而言，今日已無退路。球隊目前面臨極大困境，尤其在進攻發動上顯得舉步維艱。身為一支經驗較為稚嫩的球隊，拓荒者急需年輕球員找回例行賽身手，像是主力後衛亨德森（Scoot Henderson），若他能重現G2的神勇表現，拓荒者才有機會在客場高壓環境中死裡逃生。✳️2025-2026年的NBA可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass等直播平台。🟡線上收看：