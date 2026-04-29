告別低迷，2026 丙午馬年正式迎來強勢的「九紫離火運」！命理專家點名，屬 羊、虎、狗 的朋友在這一年的氣場最為升騰，不僅霉運退散，更有望在 4 月底迎來財運大翻身。特別是「這一人」更是幸運兒中的幸運兒，專家預言在今（29）日後的 5 天內，財氣將達到頂點，極具「爽賺整桶金」的爆發潛力，超強運勢令人羨慕。

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🟡 2026 關鍵強運生肖：九紫運加持，這三人最旺
根據《搜狐網》與命理專欄分析，屬羊、虎、狗的朋友在 2026 年因與「午馬」具備六合或三合的吉局，成為今年最令人羨慕的「吸金體質」。

生肖 核心基因 財富展望
生肖羊（第一名） 午未六合 貴人緣大爆發！職場得天時地利，升職加薪如探囊取物。
生肖虎 寅午三合 獲「金匱」吉星護航，避開內耗，副業回報高、風險極低。
生肖狗 戌午三合 團隊合作順暢，正財穩步增長，適合進行長期儲蓄與理財。
🟡 5 天後運勢通天！財運比天高、鈔票賺不停
除了年度大運，專家強調「時機」是致富關鍵。從今日起算的 5 天內，上述強運生肖將沐浴在五行能量之中：

  • 職場貴人指點： 屬羊與屬虎的人在此期間，有望接手核心專案或吸引大額訂單，事業版圖將快速擴張。
  • 投資偏財驚喜： 屬狗者在未來 5 天內，過去的努力將逐步兌現，甚至可能在貴人把關下，獲得意外的投資獲利。
🟡 專家提醒：把握「火生土」效應，穩健理財是王道
2026 年強烈的「火運」氣場雖然帶動財源，但專家也提醒，財富累積仍需靠智慧經營。屬羊者應多利用強大的「貴人緣」開拓人脈；屬虎與屬狗者則應發揮「將星」守護的特質，在投資上保持穩健，才能讓好運常伴左右，真正實現財富自由。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 
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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...