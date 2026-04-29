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NBA季後賽首輪東區系列賽第五戰，費城76人今（29）日遠征波士頓交手塞爾提克，儘管上半場一度落後多達13分，但靠著明星中鋒恩比德（Joel Embiid）下半場如夢初醒轉攻內線，以及馬克西（Tyrese Maxey）、保羅喬治（Paul George）的穩定發揮，最終76人以113：97逆轉擊敗波士頓塞爾提克，將系列賽大比分追至2：3，成功續命。前一戰表現低迷被批評為「球隊毒瘤」的恩比德，本場比賽開局仍顯掙扎，上半場多次拉至外線投射卻手感冰冷，三分球5投0中。然而，進入下半場後恩比德如夢初醒，不再執著於外線，而是頻頻衝擊內線得分與串聯隊友，帶隊在第三局打出15：3的高潮抹平分差。全場比賽恩比德23投12中，狂轟33分、8助攻與4籃板，不僅完成自我救贖，也成為76人能在客場逆襲的頭號功臣。除了恩比德的爆發，76人其餘主力也表現亮眼。主控馬克西（Tyrese Maxey）全場穩定輸出，繳出25分、10籃板與5助攻的「雙十」成績；喬治（Paul George）則扮演全能綠葉，全場貢獻16分、9籃板並傳出7次助攻。值得一提的是，板凳出發的格萊姆斯（Quentin Grimes）成為此役的奇兵，外線4記三分彈挹注18分，為球隊在末節拉開比分提供關鍵火力。而探花郎埃奇庫姆（VJ Edgecombe）雖然球權較少，但在防守端賞給塔圖姆（Jayson Tatum）一記大火鍋振奮士氣，末節也補上關鍵三分，終場貢獻10分、7籃板。賽爾提克此役原本情勢大好，塔圖姆繳出24分、16籃板、布朗（Jaylen Brown）也有22分進帳，一度在第三局初領先達13分。但末節塞爾提克進攻突然當機，被76人打出一波12：0的致命攻勢，分差瞬間拉開至15分。塔圖姆更因手指出血影響罰球與手感，最終綠衫軍無力回天，未能在主場完成關門任務。歷史數據指出，大比分1：3落後的球隊僅有4%的逆轉機率，但76人今日證明系列賽尚未結束。第六戰將移師費城主場舉行，若76人能延續今日的防守強度與核心火力，極大機率將系列賽拖入殊死的搶七大戰。