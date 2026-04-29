劉俊謙、吳慷仁、謝君豪等也同台，還有《冰與火之歌：權力遊戲》反派男星艾頓基倫也到場，星光閃耀超越頒獎典禮，更添「未映先轟動」的氣勢。



我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲周潤發（最前）和《寒戰1994》的眾家紅星一起大合照，郭富城（第二排中左）、梁家輝（第二排中）、劉德華（第二排中右）齊聚一堂。（圖／安樂提供） 《寒戰1994》首映劉德華現身 驚喜助陣全場轟動



《寒戰》當初上映時就以「劉德華跨刀助陣郭富城」為號召，片子推出後叫好叫座，劉德華也保留日後回歸的可能性。《寒戰2》則由更資深的周潤發加入，賣座持續走高，這一次《寒戰1994》周潤發也再度回來，和郭富城、梁家輝等系列要角一起特別演出，主角由吳彥祖與劉俊謙接手，講述《寒戰》人物年輕時期的恩怨，劉德華儘管人未在片中出現，首映會驚喜現身，助老夥伴們一臂之力，也讓片子氣勢更加壯大。



劉德華和周潤發、梁家輝、吳慷仁難得合照，4位都是金馬影帝，除吳慷仁外其他人都得過不只一座，含金量驚人。他在台上分享喜悅心情：「轉眼已經14 年，『寒戰』上映剛好就是我做爸爸的那一年，所以我好記得。 我一直都在這，大家有多好，我就有多好﹗」監製江志強也感謝周潤發、劉德華、 郭富城、梁家輝等影帝一起加持《寒戰》系列，希望能為香港電影打造更多不朽經典，周潤發聽他一番話，立刻重現片中經典橋段：「我下輩子什麼都不錯做，就只招呼你一個﹗」贏得全場掌聲。



▲郭富城（左一）、周潤發（左三）、梁家輝（右三）、劉德華（右一）在《寒戰1994》首映會合體。（圖／安樂提供） 《寒戰》宇宙演員世紀集結 票房表現備受矚目



首映紅地毯上除了《寒戰 1994》的劇組外，主辦單位也極具心思規劃「 寒戰宇宙世紀大集合」，曾參演《寒戰》及《寒戰2》的錢嘉樂、徐家傑、黃德斌、蔣志光、 劉天蘭、李凱賢、伍家謙、方健儀等都出席，加上劉德華的回歸，實現了真正的「 寒戰宇宙」終極大集結，票房表現更受到外界關注。《寒戰1994》將於5/1 - 5/3在台推出搶先口碑場，5/8全台正式上映。



▲劉德華（左）與《冰與火之歌：權力遊戲》艾頓基倫（右）難得同框。（圖／安樂提供）

結合東西方40位重量級卡司的警匪動作大片《寒戰1994》，首映會上出現驚喜嘉賓：曾在首集飾演保安局局長的劉德華到場，和周潤發、郭富城、梁家輝等世紀同框，新加入《寒戰》宇宙的吳彥祖、