我是廣告 請繼續往下閱讀

經濟部能源署日前已經公布離岸風電區塊開發第三期（3之3）的選商機制，今（29）日再召開行政契約議題說明會議。能源署副署長陳崇憲在會中頻頻信心喊話，強調今年就會公布長期籌備的浮動風機選商機制，更喊出除了第四階段（3之4）、第五階段（3之5），甚至一口氣強調「我們會做到可能3之10（第十階段）都有可能」，強調風電政策永續性。能源署3月27日公告3之3「離岸風力發電區塊開發場址容量分配作業要點」，將在4月1日啟動收件程序，給予業者充分備標期6個月，於9月30日完成收件，規劃於年底前完成選商作業並公告選商結果。對此，能源署今日召開說明會，會中對於先前風電開發廠商所提出的疑難雜症都有提出解方，如針對先前「容量擴充機制」可能打亂廠商的財務計畫及購售電合約（CPPA），能源署提出「20+10+N」的設計，讓廠商可以在先依照20+10來做財務規劃及CPPA，再讓獎勵時程放到最後。陳崇憲會中說，經濟部同仁們都花了很多時間提出解決方案，笑說「你看我的頭髮都變黃了，由白色變黃了」，也不忘提到政府盤點廠址方面，2035年的18.4GW空間已經找到，接下來就要籌備怎麼擴充到40GW至55GW，強調台灣推動離岸風電是有永續性規劃。他表示，3之3公布以後，將在今年第三季截止選商，接下來也會公布3之4怎麼時候招標、何時截止，更是首度提到，3之5也會一併對外討論，目的是希望大家知道未來時程，不用透過報章媒體再問未來後續階段，「我們會做到可能3之10都有可能。目前看起來，我們的空間是夠的。」另外，對於外界頻頻關心，但是始終「只聞樓梯響」，甚至一度遭揚棄的浮動風機示範計畫，陳崇憲也說，現在規劃都已經準備好，只差怎麼提供足夠的躉購費率誘因，這部分還在跟廠商進行確認，但他也強調，「在浮動風機的部分大家不用煩惱，我們今年一定會對外公佈。」他總結，今年將會完成3之3及浮動風機規劃，明年應該會公布3之4，「在浮動風機的部分大家不用煩惱，我們今年一定會對外公佈。」近期離岸風電消息均偏負面，包括法國電力能源台灣公司（EDF power solutions Taiwan）今年遣散台灣員工，440MW的「蔚藍海彰化風場」胎死腹中；針對正在招商的3之3，廠商投標意願偏低，恐導致開出來的3.6GW再次陷入「有價無市」。對此，經濟部長龔明鑫23日則說，更說有超過「1隻手」的廠商來拜會過，因此仍有信心；針對無法執行風場，他說，預計明年會召開（3之4），目標2032年、2032年前併網。