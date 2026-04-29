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聖安東尼奧馬刺隊今（29）日在季後賽首輪第五戰，回到主場迎戰波特蘭拓荒者。在當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）展現防守威懾力，以及全隊多點開花的攻勢下，馬刺以114：95輕鬆擊敗拓荒者，以大比分4：1挺進西區準決賽。這不僅是馬刺自2017年以來首度贏得季後賽系列賽勝利，也是繼雷霆隊後，全聯盟本季第二支晉級次輪的球隊。進入職業生涯第三個賽季的文班亞馬，已經徹底兌現狀元的天賦。本場比賽馬刺開局便火力全開，早早建立超過20分的領先優勢，也讓文班亞馬獲得充分的調節空間。全場比賽文班亞馬雖然僅出手7次，但效率驚人，輕鬆繳出17分、14籃板、3助攻，並外帶驚人的6次阻攻，徹底封鎖拓荒者的禁區進攻。雙核心的另一員福克斯（De'Aaron Fox）則扮演稱職的進攻發動機，上半場就送出7次助攻，並在末節拓荒者試圖反撲時挺身而出單節狂飆13分，全場進帳21分與9助攻，穩住球隊勝果。除了雙星閃耀，卡斯爾（Stephon Castle）表現也相當亮眼。他今日11投6中攻下15分，更在防守端立下大功，將拓荒者冠軍後衛霍勒迪（Jrue Holiday）限制到全場僅14投3中。拓荒者方面，本季表現優異的核心阿夫迪亞（Deni Avdija）在生死戰中孤軍奮戰，儘管在馬刺的嚴防下15投7中砍下全隊最高的22分，但在隊友手感冰冷的情況下，仍無力阻止球隊遭到淘汰。馬刺本季以62勝20敗、西區第二的姿態重返季後賽，今日的晉級是聖安東尼奧自2017年，再度於季後賽系列賽脫穎而出，全城陷入歡騰。馬刺在挺進西區準決賽後，下一輪的對手將會是丹佛金塊與明尼蘇達灰狼之間的勝者。隨著文班亞馬的持續進化與年輕陣容的成熟，這支黑衫軍已成為本季奪冠不可忽視的力量。