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新聞台前主播薛楷莉暨多年前的「削凱子」事件後，又捲入金錢糾紛。邱姓富商指控，薛楷莉與他交往時得知他苦惱黑道找碴，以處理費的名義騙走420萬元，再利用警方護鈔的機會暗中藏錢，台北地檢署先起訴薛楷莉詐欺、後續追查發現薛楷莉利用女兒帳戶轉存494萬元，涉嫌隱匿犯罪所得，追加起訴洗錢罪，薛楷莉歷次出庭均無罪答辯，存入女兒戶頭的現金來自母親的借款，她還反控邱姓前男友設局陷害，今天下午一審宣判，薛楷莉涉犯洗錢罪，判處1年8月，併科罰金10萬元，並沒收犯罪所得420萬元。檢方調查，2022年薛楷莉得知邱姓富商與黑道發生債務糾紛，宣稱新聞台的朋友熟識天道盟盟主「鐵霸」，可找道上兄弟擺平，邱姓富商從銀行提領420萬現金裝進背包交給薛楷莉，由警方護送前往新聞台，以為可透過媒體及黑道的人脈擺平，但這筆處理費有去無回，因此認定全被薛楷莉吞了。邱姓富商曾出庭作證，交往期間隱約感到薛楷莉財務困難，薛楷莉曾聊到現金只剩50萬，對於薛楷莉辯稱存女兒帳戶的494萬來自母親還簽了借據，他則從未聽聞也沒看過借據，因此感到非常訝異，他還說薛楷莉其實跟母親關係不好，而是跟父親好。邱姓富商表示，2022年2月25日案發當天，薛楷莉為他護送420萬元到新聞台，他傳送自己的身分證字號、手機號碼及地址給薛楷莉，讓薛楷莉代他在警方的護鈔申請人欄位簽名。蒞庭檢察官指出，薛楷莉否認護鈔目的地是新聞台還說邱姓富商指示她「去那個地方等30分鐘，如果沒人來就離開」是不實陳述，依據警方密錄器畫面，薛楷莉下車後並未停留，直接走進新聞台裡面；事後邱姓富商在兩人對話中發問「親愛的，我是否白付了420萬元？」、「親愛的，可能420萬白花了」，薛楷莉都沒質疑男友為何這樣問或否認420萬的存在，只回答不用擔心、會幫忙把錢要回來，顯然完全知情案發當天要護鈔。檢方認定，薛楷莉在2022年3月以現金存款494萬元到女兒帳戶，是為了製造金流斷點，之後有回存到薛楷莉名下再拿去投資，這涉犯洗錢；薛楷莉聲稱款項來自母親借她的500萬，但沒有清楚交代來源，借據的證明力亦不足。薛楷莉答辯，母親在美國做生意，手邊會有現金；邱姓富商申請護鈔當天臨時找她幫忙送個東西，她問送什麼，男方說「要跟妳結婚不會害妳」，只要她跟著去銀行，她到了才看到警察。薛楷莉強調，邱姓富商是哈佛大學畢業經商，不可能對數字不清楚，但420萬元放哪個袋子的說法卻前後不一；邱姓富商曾打過她被她告，擔心會沒面子所以設局陷害，兩人對話紀錄中之所以她沒反駁420萬元，是因為社工有建議不要激怒男方，她才不敢講。