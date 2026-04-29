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隨著今（29）日在聖安東尼奧客場以95：114慘敗給馬刺隊，波特蘭拓荒者隊的2025-26賽季正式宣告落幕。這場G5的慘敗不僅揭示了球隊在關鍵戰役中穩定性的缺失，更將總管克羅寧（Joe Cronin）推向了一個充滿矛盾的十字路口，這支擁有高薪老將卻由潛力新秀領軍的球隊，究竟該何去何從？本場天王山之戰，拓荒者在開賽初期就陷入了熟悉的泥淖。儘管例行賽以西區第7種子展現韌性，但今日首節不到一半就落後達雙位數。阿夫迪亞（Deni Avdija）雖砍下全隊最高的22分試圖力挽狂瀾，但在馬刺隊的身材優勢與防守強度下，拓荒者的角色球員全線熄火。代理主帥斯普利特（Tiago Splitter）試圖透過輪替挽回頹勢，但這支例行賽進攻效率排在聯盟第22位的球隊，在客場面對落後 28 分的深淵時，顯然缺乏足夠的火力支援。拓荒者本賽季最慘痛的教訓，莫過於親眼見證文班亞馬（Victor Wembanyama）的進化。這位連霸年度最佳防守球員的法國巨人，今日繳出17分、14籃板及6次阻攻，他在禁區的威懾力讓拓荒者的雙衛亨德森（Scoot Henderson）與卡馬拉（Toumani Camara）幾乎無法切入到禁區。數據無法完全體現文班亞馬對拓荒者的傷害，他的存在迫使拓荒者只能在三分線外盲目出手。當球隊的進攻軸心被物理性地阻隔在禁區外時，拓荒者的進攻體制就會宣告徹底崩解。進入休賽季，拓荒者面臨的難題非常複雜。首先是主帥的問題，新老闆登頓（Tom Dundon）必須決定是否轉正斯普利特，或是豪擲重金尋找名帥，這也將是外界檢視登頓是否如傳言般「吝嗇」的指標。其次是前場擁擠的輪替。在楊瀚森與首輪新秀克林根（Donovan Clingan）相繼入隊後，即將成為自由球員的威廉斯（Robert Williams III）雖然本季證明了耐用性，但球團是否願意為他提供高薪長約，將影響未來的團隊薪資空間。最後是球隊的大方向。在帳面上仍背負利拉德（Damian Lillard）、哈勒戴（Jrue Holiday）與格蘭特（Jerami Grant）的高額薪資下，拓荒者若想圍繞阿夫迪亞全面扶植新人，勢必得在休賽季發動震撼交易。波特蘭是要選擇繼續這場尷尬的季後賽一輪遊，還是乾脆大破大立進入純粹的年輕化時代？ 克羅寧的每一個決定，都將關乎波特蘭未來幾年的命運。