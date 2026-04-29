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▲馬刺老將福克斯（De'Aaron Fox）與文班亞馬在比賽末段擊掌慶祝。福克斯的經驗與領導力，成功輔佐了狀元郎在首次季後賽之旅中就帶隊重返次輪準決賽。（圖／美聯社／達志影像）

▲馬刺總教練米奇·約翰遜（Mitch Johnson）在賽後記者會點出球隊成功關鍵。他對文班亞馬的絕對信任與團隊無私的化學反應，是馬刺自2017年以來首度贏得季後賽系列賽的核心支柱。（圖／美聯社／達志影像）

聖安東尼奧馬刺隊今日在主場AT&T中心展現了何謂「新王者降臨」。在季後賽首輪第五戰中，馬刺隊憑藉著當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）絕對威懾力，以及全隊行雲流水的攻勢，最終以114：95輕取波特蘭拓荒者，以4勝1敗強勢挺進西區準決賽，更是球隊自2017年以來首度贏得季後賽系列賽勝利。繼俄克拉荷馬雷霆隊之後，這支充滿活力的黑衫軍成為全聯盟本季第二支晉級次輪的球隊，正式宣告聖安東尼奧的曙光已經到來。回顧這系列賽，最讓球迷揪心的莫過於文班亞馬意外陷入NBA嚴謹的腦震盪保護程序。儘管他本人連續數日表示感覺極好，甚至在第三戰極力爭取上場，最終仍被聯盟否決。文班亞馬在賽後罕見地公開表達不滿，直言這場風波的處理方式令人非常失望。對於一名極度渴望競爭、視榮譽如生命的狀元郎來說，坐在場邊看著隊友在客場奮戰卻無法施援，這種心理上的折磨無疑比任何身體碰撞都更加劇烈。然而，這份失望卻成了他回歸後的燃料。馬刺教頭米奇約翰遜（Mitch Johnson）對這名年輕領袖展現了十足的信任，而文班亞馬也用行動證明了他並未因停賽而生鏽。他在這場關門戰中展現了超越年齡的成熟，將心中的怒火轉化為場上的冷靜判斷。拓荒者的杰拉米·格蘭特（Jerami Grant）賽後坦承，文班亞馬的存在徹底打亂了他們的進攻布局，即便試圖將其推離籃框，這尊法國巨塔仍有辦法在攻防兩端保持絕對威脅。除了文班亞馬驚人的個人主宰力，這場晉級戰更彰顯了馬刺隊強大的團隊凝聚力，老大哥福克斯（De'Aaron Fox）穩住了軍心，更展現與文班亞馬之間完美的化學反應，這種老少核心間的信任與「與生俱來的連結」，正是馬刺能在高壓季後賽中克服困難、最終關門成功的密鑰。文班亞馬在賽後特別強調，馬刺隊內沒有嫉妒、沒有人在乎個人數據，這種無私的精神是他們最強大的力量。