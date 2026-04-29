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波特蘭拓荒者今（29）日在季後賽首輪第五戰中，以95：114不敵聖安東尼奧馬刺，系列賽最終以1比4遭到淘汰。這也意味著受到亞洲球迷高度關注的2025年首輪第16順位新秀楊瀚森（Hansen Yang），正式結束了他的NBA季後賽處女秀。雖然球隊止步首輪，但對於楊瀚森而言，能在新秀賽季就站上季後賽舞台，無疑是極其寶貴的成長養分。整輪系列賽中，楊瀚森（Hansen Yang）共在4場比賽中獲得替補上場的機會，但合計僅出場4分34秒。他在有限的時間內出手2次（皆為三分球）但未能命中，得分數據遺憾掛零，僅在籃板數據上貢獻了1個。對於一位首輪秀而言，季後賽的節奏與身體對抗顯然是另一個等級的挑戰。儘管帳面數據並不亮眼，但在高張力的淘汰賽中待在板凳席觀察戰況，仍被視為新秀球員「轉大人」的重要過程。回顧楊瀚森（Hansen Yang）的整個賽季，拓荒者對其採取了極具耐心的養成方針。他本季頻繁穿梭於NBA與G聯盟之間，並在新秀挑戰賽（Rising Stars）與G聯盟賽事中多次繳出「雙十」等級的統治級數據，展現了身為16順位新秀的內線潛力與天賦。拓荒者球團認為，楊瀚森目前仍處於適應美式球風與增強身體對抗的階段。即便例行賽數據並不突出，但他所展現的戰術理解力與策應潛力，依然讓球團對其未來轉化為即戰力抱持高度期待。拓荒者季後賽旅程畫下句點，楊瀚森將進入首個完整的NBA休賽季。外界分析，若他能在夏天的訓練營中加強體能與外線穩定度，未來有望在拓荒者的禁區輪值中佔有一席之地。這次季後賽的「指標意義」大於實質貢獻，也讓他看見了自己與聯盟頂尖長人的差距。