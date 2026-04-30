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▲調查發現，上班日的勞工睡眠平均為6.6小時。（示意圖／取自ingimage）

yes123求職網的調查結果顯示，從業人員自認為「最爆肝」的行業依序為，「餐飲住宿與休閒旅遊」（70.4分）、「大眾傳播與公關廣告」（69.1分）、「醫護與生技」（67.8分），以及「運輸與物流倉儲」（66.2分）、「文(補)教業」（64.3分）。

五一勞動節要到了，你對工作環境、狀態是否還滿意？根據yes123求職網調查，有23.2%的勞工自認是「責任制」，且每逢「上班日」，勞工的睡眠時間為6.6小時；對於上班族評估的「職場爆肝指數」，以行業別來說，「餐飲住宿與休閒旅遊」穩居最爆肝冠軍，另外4大行業分別是「大眾傳播與公關廣告」、「醫護與生技」等。五一勞動節前夕，yes123求職網發布最新調查，目前「工作制度」的認知，雖然有23.2%的勞工，自認是「責任制」：無上下班時間限制，完成自己的工作後即可下班；但同時也有21.5%自認為「非責任制」，有上下班時間限制，加班的話要算加班費。不過，更多數的，也就是過半、達到5成5（55.3%）的人，卻認為現職屬於「上班打卡制，下班責任制」。yes123求職網提到，勞工估計平均每週要加班2.3天，換算下來等於1個月內大約有9.2天可說是無法準時下班；其中更有16.1%指出，每個禮拜加班在「5天(含)以上」，幾乎達到天天晚下班的程度。僅有2成的上班族「幾乎沒在加班(0天)」。若回顧過去一年，有高達8成4的勞工透露，「曾經無酬加班過」；同時每個月自估，平均「少領」了5417元的加班費；其中甚至有13.2%自認資方「應付未付」的加班費，達到「一萬元(含)以上」。另外，調查也發現，每逢「上班日」，勞工的睡眠時間平均為6.6小時；而且還有8成6勞工自認睡眠時間並「不充足」。若衡量「實際」工作時間與「真正」休息時間，上班族評估的「職場爆肝指數」，平均落在62.9分；其中認為自己爆肝狀況「滿分的」(100分)，更佔了13.8%。以「行業別」進行交叉分析，yes123求職網發言人楊宗斌指出，對於俗稱的「責任制」工作，其實政府有明確規定，也就是適用「勞基法84條之1」，只是解讀調查卻發現，不少勞工恐怕成為「責任制遭濫用」的受害者。楊宗斌說明，部分勞工其實處於「工時認定的灰色地帶」，代表著有些雇主，一方面想透過打卡方式，來掌控員工出缺勤狀況；另一方面又考量人事成本，並不願意多付加班費，卻要求同仁要「負責任」：完成工作後才能下班，導致勞工權益受損，甚至因為休息不夠，引發過勞疑慮。