NBA美國職籃（National Basketball Association）季後賽首輪點燃最瘋狂戰火！隨著今（2）日多倫多暴龍隊在加時賽靠著巴雷特（RJ Barrett）的超扯彈框準絕殺、以112：110氣走克里夫蘭騎士隊，加上底特律活塞隊克服24分落後逆轉奧蘭多魔術隊，東區季後賽首輪的對戰局勢被徹底推向高潮。《NOWNEWS》也為讀者整理今日的比賽情況，提供參考。
根據NBA官方數據統計，隨著騎士對暴龍、活塞對魔術，以及早前塞爾提克對76人的系列賽全數戰平，東區首輪確定將出現三組「搶七大戰（Game 7）」。這是NBA自2014年以來，睽違12年首次在單一分區的首輪季後賽中，出現三組一戰定生死的搶七決戰。
🟡本文重點摘要
📍2026年NBA季後賽首輪賽況：克里夫蘭騎士（4） VS 多倫多暴龍（5）：暴龍3：3追平騎士
📍2026年NBA季後賽首輪賽況底特律活塞（1） VS 奧蘭多魔術（8）：活塞3：3扳平戰局
📍2026年NBA季後賽賽制
📍2026年NBA季後賽首輪對戰組合
📍NBA 2025-26 賽季例行賽直播哪裡看？
📍NBA 2026季後賽首輪5/3賽事預告
巴雷特超高彈框準絕殺 暴龍、騎士血戰進G7
🏀克里夫蘭騎士（4） VS 多倫多暴龍（5）：暴龍3：3追平騎士
在暴龍與騎士的第六戰中，雙方一路糾纏至加時賽。暴龍隊在主場祭出窒息防守，由巴恩斯（Scottie Barnes）與巴雷特輪番伺候騎士球星哈登（James Harden）。雖然哈登此役手感欠佳，但他全場貢獻12分、9籃板與9助攻的準大三元數據，生涯季後賽總抄截數累積達293次，正式超越馬刺名宿吉諾比利（Manu Ginobili），獨居NBA歷史第10位。
騎士明星後衛米契爾（Donovan Mitchell）在末節覺醒，單節獨拿11分帶起反撲。探花莫布里（Evan Mobley）更在正規時間終了前11.6秒投進絕平球，將比賽逼入加時。
然而，加時賽最後1.2秒，暴龍前鋒巴雷特在三分線外出手，球在籃框上高高彈起後神奇破網。隨著莫布里最後的三分反絕殺未果，暴龍隊驚險保住勝利。
拒絕老八傳奇 活塞24分驚天逆轉魔術
🏀底特律活塞（1） VS 奧蘭多魔術（8）：活塞3：3扳平戰局
與此同時，東區另一組對決同樣上演驚天逆轉。面臨1比3落後絕境的底特律活塞隊，在客場挑戰奧蘭多魔術隊。魔術隊在第二節一度轟出24比8的攻勢，半場結束以60比38領先22分，並在第三節將分差擴大至24分，眼看就要終結比賽、創下歷史第7次「老八傳奇」。
不料，下半場魔術隊進攻端徹底斷電，第四節更是連續16投不中。活塞隊則在主將康寧漢（Cade Cunningham）全場狂砍32分、10籃板，且末節獨拿19分的帶領下，反客為主打出絕地反擊，終場以93比79大勝魔術。活塞連扳兩場將總比分追成3比3，並把搶七大戰強行帶回底特律主場，誓言改寫NBA季後賽1比3落後翻盤的歷史。
12年首見 東區大局勢徹底陷入混亂
隨著綠衫軍塞爾提克與費城76人同樣戰至3：3平手，東區在首輪便迎來了三組搶七的歷史級名場面。這是自2014年以來，NBA首次在單一分區出現三組首輪搶七大戰。無論是騎士隊的疲憊、活塞隊的驚人韌性，還是暴龍隊的神奇絕殺，都讓整個東區的晉級走向充滿了未知的變數。
NBA 東區季後賽首輪搶七大戰賽程一覽
2026年NBA季後賽戰火全面引爆 賽制解析與參賽列強名單總整理
2026年NBA季後賽正打得如火如荼，各路強權為了最高榮譽歐布萊恩金盃展開激烈廝殺。為了讓球迷能更快速掌握賽況，本報特別整理今年度季後賽的賽制規則，以及目前已知的東西區參賽勁旅與首輪戰況。
季後賽賽制解析 7戰4勝制考驗球隊底蘊
NBA季後賽賽制維持傳統的淘汰賽架構，東西區各有8支球隊晉級季後賽。在例行賽排名前6名的球隊直接取得季後賽門票，而第7名至第10名的球隊則需透過「附加賽（Play-in Tournament）」來爭奪最後2個季後賽席次。
季後賽共分為四個階段：首輪、分區準決賽、分區冠軍賽以及NBA總冠軍賽。每一個系列賽均採用「7戰4勝制（Best-of-Seven）」，並採用「2-2-1-1-1」的主客場分配方式。例行賽戰績較佳的球隊將擁有主場優勢（享有第1、2、5、7戰的主場），這不僅考驗球隊的陣容深度，更是對球員體能與教練團戰術應變的極大考驗。
2026年NBA季後賽首輪對戰組合
📍東區
📍西區
NBA 2025-26 賽季例行賽直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
NBA 2025-26賽季例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
NBA 2026季後賽首輪5/3賽事預告
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📍2026年NBA季後賽首輪賽況：克里夫蘭騎士（4） VS 多倫多暴龍（5）：暴龍3：3追平騎士
📍2026年NBA季後賽首輪賽況底特律活塞（1） VS 奧蘭多魔術（8）：活塞3：3扳平戰局
📍2026年NBA季後賽賽制
📍2026年NBA季後賽首輪對戰組合
📍NBA 2025-26 賽季例行賽直播哪裡看？
📍NBA 2026季後賽首輪5/3賽事預告
巴雷特超高彈框準絕殺 暴龍、騎士血戰進G7
🏀克里夫蘭騎士（4） VS 多倫多暴龍（5）：暴龍3：3追平騎士
在暴龍與騎士的第六戰中，雙方一路糾纏至加時賽。暴龍隊在主場祭出窒息防守，由巴恩斯（Scottie Barnes）與巴雷特輪番伺候騎士球星哈登（James Harden）。雖然哈登此役手感欠佳，但他全場貢獻12分、9籃板與9助攻的準大三元數據，生涯季後賽總抄截數累積達293次，正式超越馬刺名宿吉諾比利（Manu Ginobili），獨居NBA歷史第10位。
騎士明星後衛米契爾（Donovan Mitchell）在末節覺醒，單節獨拿11分帶起反撲。探花莫布里（Evan Mobley）更在正規時間終了前11.6秒投進絕平球，將比賽逼入加時。
然而，加時賽最後1.2秒，暴龍前鋒巴雷特在三分線外出手，球在籃框上高高彈起後神奇破網。隨著莫布里最後的三分反絕殺未果，暴龍隊驚險保住勝利。
🏀底特律活塞（1） VS 奧蘭多魔術（8）：活塞3：3扳平戰局
與此同時，東區另一組對決同樣上演驚天逆轉。面臨1比3落後絕境的底特律活塞隊，在客場挑戰奧蘭多魔術隊。魔術隊在第二節一度轟出24比8的攻勢，半場結束以60比38領先22分，並在第三節將分差擴大至24分，眼看就要終結比賽、創下歷史第7次「老八傳奇」。
不料，下半場魔術隊進攻端徹底斷電，第四節更是連續16投不中。活塞隊則在主將康寧漢（Cade Cunningham）全場狂砍32分、10籃板，且末節獨拿19分的帶領下，反客為主打出絕地反擊，終場以93比79大勝魔術。活塞連扳兩場將總比分追成3比3，並把搶七大戰強行帶回底特律主場，誓言改寫NBA季後賽1比3落後翻盤的歷史。
隨著綠衫軍塞爾提克與費城76人同樣戰至3：3平手，東區在首輪便迎來了三組搶七的歷史級名場面。這是自2014年以來，NBA首次在單一分區出現三組首輪搶七大戰。無論是騎士隊的疲憊、活塞隊的驚人韌性，還是暴龍隊的神奇絕殺，都讓整個東區的晉級走向充滿了未知的變數。
NBA 東區季後賽首輪搶七大戰賽程一覽
|對戰組合
|目前比分
|搶七大戰主場歸屬
|克里夫蘭騎士 vs. 多倫多暴龍
|3：3
|克里夫蘭騎士
|底特律活塞 vs. 奧蘭多魔術
|3：3
|底特律活塞
|波士頓塞爾提克 vs. 費城 76 人
|3：3
|波士頓塞爾提克
2026年NBA季後賽正打得如火如荼，各路強權為了最高榮譽歐布萊恩金盃展開激烈廝殺。為了讓球迷能更快速掌握賽況，本報特別整理今年度季後賽的賽制規則，以及目前已知的東西區參賽勁旅與首輪戰況。
季後賽賽制解析 7戰4勝制考驗球隊底蘊
NBA季後賽賽制維持傳統的淘汰賽架構，東西區各有8支球隊晉級季後賽。在例行賽排名前6名的球隊直接取得季後賽門票，而第7名至第10名的球隊則需透過「附加賽（Play-in Tournament）」來爭奪最後2個季後賽席次。
季後賽共分為四個階段：首輪、分區準決賽、分區冠軍賽以及NBA總冠軍賽。每一個系列賽均採用「7戰4勝制（Best-of-Seven）」，並採用「2-2-1-1-1」的主客場分配方式。例行賽戰績較佳的球隊將擁有主場優勢（享有第1、2、5、7戰的主場），這不僅考驗球隊的陣容深度，更是對球員體能與教練團戰術應變的極大考驗。
2026年NBA季後賽首輪對戰組合
📍東區
|排名
|主場球隊(高種子)
|排名
|客場球隊(低種子)
|第1種子
|底特律活塞(Pistons)
|第8種子
|奧蘭多魔術(Magic)
|第2種子
|波士頓塞爾提克(Celtics)
|第7種子
|費城76人(76ers)
|第3種子
|紐約尼克(Knicks)
|第6種子
|亞特蘭大老鷹(Hawks)
|第4種子
|克里夫蘭騎士(Cavaliers)
|第5種子
|多倫多暴龍(Raptors)
|排名
|主場球隊(高種子)
|排名
|客場球隊(低種子)
|第1種子
|奧克拉荷馬雷霆(Thunder)
|第8種子
|鳳凰城太陽(Suns)
|第2種子
|聖安東尼奧馬刺(Spurs)
|第7種子
|波特蘭拓荒者(Trail Blazers)
|第3種子
|丹佛金塊(Nuggets)
|第6種子
|明尼蘇達灰狼(Timberwolves)
|第4種子
|洛杉磯湖人(Lakers)
|第5種子
|休士頓火箭(Rockets)
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
NBA 2025-26賽季例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
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NBA 2026季後賽首輪5/3賽事預告
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