NBA季後賽首輪於今（29）日迎來多場關鍵對決。西區方面，聖安東尼奧馬刺隊展現強大統治力，以114：95擊敗波特蘭拓荒者，正式以4：1晉級次輪。東區戰況則陷入膠著，紐約尼克隊在主場擊敗亞特蘭大老鷹，贏下天王山之戰取得3：2領先；而費城76人隊則在恩比德（Joel Embiid）狂砍33分的帶領下，客場擊敗塞爾提克，將戰線延長至第六戰。
🟡本文重點摘要
📍2026年NBA季後賽首輪賽況：馬刺輕取拓荒者4：1晉級
📍2026年NBA季後賽首輪賽況：尼克天王山大勝老鷹
📍2026年NBA季後賽首輪賽況：76人強勢逆襲
📍2026年NBA季後賽賽制
📍2026年NBA季後賽首輪對戰組合
📍NBA 2025-26 賽季例行賽直播哪裡看？
📍NBA 2026季後賽首輪4/30賽事預告
▲最終馬刺以114比：95大勝拓荒者，以系列賽4：1成功挺進第二輪。馬刺陣中福克斯貢獻21分9助攻，文班亞馬（Victor Wembanyama）則交出17分14籃板6阻攻的恐怖數據。（圖／美聯社／達志影像）
馬刺輕取拓荒者4：1晉級 楊瀚森末節登場
🏀 聖安東尼奧馬刺（2） VS 波特蘭拓荒者（7）：馬刺系列賽4：1晉級
聖安東尼奧馬刺隊今日在主場迎接波特蘭拓荒者的挑戰，這場比賽馬刺從開賽便掌握節奏，首節即建立12分領先，次節分差一度擴大至28分。儘管拓荒者在末節曾靠著西索科（Sissoko）等人的三分雨追至9分差，但馬刺控衛福克斯（De'Aaron Fox）隨即連拿7分穩住局面。
最終馬刺以114比：95大勝拓荒者，以系列賽4：1成功挺進第二輪。馬刺陣中福克斯貢獻21分9助攻，文班亞馬（Victor Wembanyama）則交出17分14籃板6阻攻的恐怖數據。值得一提的是，最後1分11秒馬刺換上新秀楊瀚森，雖兩次三分嘗試未中，但仍參與了球隊的晉級時刻。
尼克天王山大勝老鷹 庫明加空接灌籃
🏀紐約尼克（3） VS 亞特蘭大老鷹（6）：尼克系列賽3：2領先
東區戰場方面，紐約尼克隊在麥迪遜廣場花園與亞特蘭大老鷹隊展開第5戰（G5）對決。尼克隊靠著穩定的團隊防守與主場優勢，成功壓制老鷹火力，最終贏下這場天王山之戰，取得系列賽3：2聽牌優勢。
這一場比賽前金州勇士舊將庫明加（Jonathan Kuminga）在比賽中有一次精彩的空接灌籃，但可惜未能幫助球隊取勝。
76人強勢逆襲 魔術強森致歉
🏀波士頓塞爾提克（2） VS 費城76人（7）：塞爾提克系列賽3：2領先
另一場備受關注的對決則是費城76人客場挑戰波士頓塞爾提克。面對1：3落後的絕境，剛從闌尾切除手術回歸第二場的恩比德（Joel Embiid）展現宰制力，全場狂砍33分、8助攻，帶領76人以113：97扳回一城。塞爾提克末節手感冰冷，單節僅得11分，且最後16次出手全部落空，無奈讓76人續命成功，大比分追成2：3。
76人隊的逆襲也讓傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）在社群媒體上公開致歉，他表示：「我必須向76人致歉，我原本以為第四戰結束後系列賽就玩完了。」他高度讚揚了恩比德的表現，並肯定馬克西（Tyrese Maxey）貢獻的25分10籃板與格萊姆斯（Quentin Grimes）在板凳席提供的火力與防守。
今日賽前，塞爾提克總裁史蒂芬斯（Brad Stevens）才剛獲選為年度最佳行政球員（Executive of the Year），但這份榮耀未能轉化為球隊的晉級動力。雙方的第六戰（G6）將回到費城進行，屆時76人將力求將比賽拖入搶七大戰。
2026年NBA季後賽戰火全面引爆 賽制解析與參賽列強名單總整理
2026年NBA季後賽正打得如火如荼，各路強權為了最高榮譽歐布萊恩金盃展開激烈廝殺。為了讓球迷能更快速掌握賽況，本報特別整理今年度季後賽的賽制規則，以及目前已知的東西區參賽勁旅與首輪戰況。
季後賽賽制解析 7戰4勝制考驗球隊底蘊
NBA季後賽賽制維持傳統的淘汰賽架構，東西區各有8支球隊晉級季後賽。在例行賽排名前6名的球隊直接取得季後賽門票，而第7名至第10名的球隊則需透過「附加賽（Play-in Tournament）」來爭奪最後2個季後賽席次。
季後賽共分為四個階段：首輪、分區準決賽、分區冠軍賽以及NBA總冠軍賽。每一個系列賽均採用「7戰4勝制（Best-of-Seven）」，並採用「2-2-1-1-1」的主客場分配方式。例行賽戰績較佳的球隊將擁有主場優勢（享有第1、2、5、7戰的主場），這不僅考驗球隊的陣容深度，更是對球員體能與教練團戰術應變的極大考驗。
2026年NBA季後賽首輪對戰組合
📍東區
📍西區
NBA 2025-26 賽季例行賽直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
NBA 2025-26賽季例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
NBA 2026季後賽首輪4/30賽事預告
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📍2026年NBA季後賽首輪賽況：馬刺輕取拓荒者4：1晉級
📍2026年NBA季後賽首輪賽況：尼克天王山大勝老鷹
📍2026年NBA季後賽首輪賽況：76人強勢逆襲
📍2026年NBA季後賽賽制
📍2026年NBA季後賽首輪對戰組合
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▲最終馬刺以114比：95大勝拓荒者，以系列賽4：1成功挺進第二輪。馬刺陣中福克斯貢獻21分9助攻，文班亞馬（Victor Wembanyama）則交出17分14籃板6阻攻的恐怖數據。（圖／美聯社／達志影像）
馬刺輕取拓荒者4：1晉級 楊瀚森末節登場
🏀 聖安東尼奧馬刺（2） VS 波特蘭拓荒者（7）：馬刺系列賽4：1晉級
聖安東尼奧馬刺隊今日在主場迎接波特蘭拓荒者的挑戰，這場比賽馬刺從開賽便掌握節奏，首節即建立12分領先，次節分差一度擴大至28分。儘管拓荒者在末節曾靠著西索科（Sissoko）等人的三分雨追至9分差，但馬刺控衛福克斯（De'Aaron Fox）隨即連拿7分穩住局面。
最終馬刺以114比：95大勝拓荒者，以系列賽4：1成功挺進第二輪。馬刺陣中福克斯貢獻21分9助攻，文班亞馬（Victor Wembanyama）則交出17分14籃板6阻攻的恐怖數據。值得一提的是，最後1分11秒馬刺換上新秀楊瀚森，雖兩次三分嘗試未中，但仍參與了球隊的晉級時刻。
🏀紐約尼克（3） VS 亞特蘭大老鷹（6）：尼克系列賽3：2領先
東區戰場方面，紐約尼克隊在麥迪遜廣場花園與亞特蘭大老鷹隊展開第5戰（G5）對決。尼克隊靠著穩定的團隊防守與主場優勢，成功壓制老鷹火力，最終贏下這場天王山之戰，取得系列賽3：2聽牌優勢。
這一場比賽前金州勇士舊將庫明加（Jonathan Kuminga）在比賽中有一次精彩的空接灌籃，但可惜未能幫助球隊取勝。
🏀波士頓塞爾提克（2） VS 費城76人（7）：塞爾提克系列賽3：2領先
另一場備受關注的對決則是費城76人客場挑戰波士頓塞爾提克。面對1：3落後的絕境，剛從闌尾切除手術回歸第二場的恩比德（Joel Embiid）展現宰制力，全場狂砍33分、8助攻，帶領76人以113：97扳回一城。塞爾提克末節手感冰冷，單節僅得11分，且最後16次出手全部落空，無奈讓76人續命成功，大比分追成2：3。
76人隊的逆襲也讓傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）在社群媒體上公開致歉，他表示：「我必須向76人致歉，我原本以為第四戰結束後系列賽就玩完了。」他高度讚揚了恩比德的表現，並肯定馬克西（Tyrese Maxey）貢獻的25分10籃板與格萊姆斯（Quentin Grimes）在板凳席提供的火力與防守。
今日賽前，塞爾提克總裁史蒂芬斯（Brad Stevens）才剛獲選為年度最佳行政球員（Executive of the Year），但這份榮耀未能轉化為球隊的晉級動力。雙方的第六戰（G6）將回到費城進行，屆時76人將力求將比賽拖入搶七大戰。
2026年NBA季後賽正打得如火如荼，各路強權為了最高榮譽歐布萊恩金盃展開激烈廝殺。為了讓球迷能更快速掌握賽況，本報特別整理今年度季後賽的賽制規則，以及目前已知的東西區參賽勁旅與首輪戰況。
季後賽賽制解析 7戰4勝制考驗球隊底蘊
NBA季後賽賽制維持傳統的淘汰賽架構，東西區各有8支球隊晉級季後賽。在例行賽排名前6名的球隊直接取得季後賽門票，而第7名至第10名的球隊則需透過「附加賽（Play-in Tournament）」來爭奪最後2個季後賽席次。
季後賽共分為四個階段：首輪、分區準決賽、分區冠軍賽以及NBA總冠軍賽。每一個系列賽均採用「7戰4勝制（Best-of-Seven）」，並採用「2-2-1-1-1」的主客場分配方式。例行賽戰績較佳的球隊將擁有主場優勢（享有第1、2、5、7戰的主場），這不僅考驗球隊的陣容深度，更是對球員體能與教練團戰術應變的極大考驗。
📍東區
|排名
|主場球隊(高種子)
|排名
|客場球隊(低種子)
|第1種子
|底特律活塞(Pistons)
|第8種子
|奧蘭多魔術(Magic)
|第2種子
|波士頓塞爾提克(Celtics)
|第7種子
|費城76人(76ers)
|第3種子
|紐約尼克(Knicks)
|第6種子
|亞特蘭大老鷹(Hawks)
|第4種子
|克里夫蘭騎士(Cavaliers)
|第5種子
|多倫多暴龍(Raptors)
|排名
|主場球隊(高種子)
|排名
|客場球隊(低種子)
|第1種子
|奧克拉荷馬雷霆(Thunder)
|第8種子
|鳳凰城太陽(Suns)
|第2種子
|聖安東尼奧馬刺(Spurs)
|第7種子
|波特蘭拓荒者(Trail Blazers)
|第3種子
|丹佛金塊(Nuggets)
|第6種子
|明尼蘇達灰狼(Timberwolves)
|第4種子
|洛杉磯湖人(Lakers)
|第5種子
|休士頓火箭(Rockets)
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
NBA 2025-26賽季例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
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NBA 2026季後賽首輪4/30賽事預告
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