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▲雙金影后楊貴媚的標準哲學，從演戲的不妥協到照顧自己也有「最高標準」；選擇含18種完整胺基酸的特優蛋白，才是高標準！（圖／百仕可提供）

在健康意識抬頭與高齡化社會趨勢下，國人對於營養補充的要求已從「有吃就好」進化到「吃得營養」。生達醫藥集團旗下品牌百仕可推出全新廣告，由雙金影后楊貴媚完美詮釋「照顧自己也有最高標準」的生活哲學。百仕可於國內同類型產品中，率先導入「18種完整胺基酸全標示」升級上市，跨越傳統蛋白質克數競爭，提出「特優蛋白」的品質概念，作為評估蛋白質品質的高標準參考依據。透過高蛋白養復、HMB保養到 MCT體力的完整產品線，落實「全方位的照顧都可」的品牌承諾。對於雙金影后楊貴媚而言，表演與生活都要最高標準，「最高標準」並非口號，而是一種刻在骨子裡的習慣。她認為，選購營養補充品就如同解讀劇本，不能只看表面，更要看清內在的結構。百仕可復易佳系列對營養規格的嚴苛要求，正與她對細節的執著不謀而合，讓她能自信地分享：「你現在就顧的很好呀，靠這罐啦！百仕可復易佳。」當市場多數產品仍停留在比較蛋白質含量或蛋白來源時，百仕可復易佳率先提出產品觀點：「含18種完整胺基酸的特優蛋白，才是高標準」，作為蛋白質組成評估的參考之一。胺基酸是構成蛋白質的基本單位，其組成的完整性，可能影響蛋白質在體內的利用情形。百仕可復易佳系列為特定蛋白補充產品中，業界唯一完整標示18種胺基酸含量，建立蛋白質品質的評估標準之一，提供消費者「清楚可見的營養」依據。在螢光幕前，雙金影后楊貴媚以精湛演技追求每一個細節的精準；私底下的她，對於營養健康同樣不願將就。在全新廣告中，她感性道出：「表演，我追求最高標準；照顧自己，當然也有最高標準。」這句話不僅是她的生活態度，更代表她從單純的品牌推廣者，轉化為「品質把關者」。對楊貴媚而言，百仕可對營養規格的執著，正契合她對生活的「不妥協」，讓她能安心將自己與家人的全方位照顧，託付給百仕可。百仕可作為胺基酸養復專家，透過科學研究與技術創新，推出復易佳系列營養素，提供全方位的照顧。復易佳 6000為高蛋白養復首選，提供業界最高22g 高蛋白(每罐)，高含量麩胺酸搭配必需胺基酸 (EAA)，適合病後補養；復易佳倍基添加HMB並提供13.8g足量蛋白質(每罐)，幫助肌肉生長；復易佳均衡含HMB提供10.7g蛋白質(每罐)，可作為肌肉保養，復易佳3000添加MCT給你好體力。透過雙金影后楊貴媚對品質的堅持，百仕可以胺基酸含量全標示實踐「最高標準」承諾，以「最高標準」守護國人健康，讓每一罐復易佳都能成為全方位照護中最堅實的後盾。