遊戲橘子推動的全新節目《新電玩大觀園》今（15）日首播，邀請到台大學霸才子江大成與電玩女神阿樂（本名林妤臻）擔綱主持。這對組合首次搭檔舊火花四射，在錄影現場大玩「回憶殺」PK，更各自爆料了截然不同的遊戲觀。阿樂平常不逛街治裝買包包，而是把錢省下來氪金（課金，充值、購買遊戲內虛擬），曾經為了刷到想要的道具，連續12小時不休息，站著也要玩。江大成則是除了打電玩，也喜歡買遊戲，以實際行動支持電玩產業。
電玩女神的執著！12小時爆肝戰 站著也要繼續玩
過去在1995年到2001年播出的《電玩大觀園》是台灣電玩節目界的經典IP，承載無數玩家回憶；《新電玩大觀園》強調新舊結合與綜藝互動，主持人在現場和來賓隨機抽選成兩小隊，畫圖猜遊戲名稱，從電玩遊戲音樂猜遊戲名稱，或是分享心目中最懷念的舊電玩，兩隊PK，有回憶殺也有勝負欲，十分有趣。
外型甜美、氣質靈動的阿樂，一談到遊戲立刻切換成「硬核戰士」模式，自爆曾為了刷出稀有道具，在開啟加倍獎勵後，直接坐在螢幕前展開長達12小時的馬拉松激戰。當遊戲系統偵測到時間過長，跳出貼心警語建議「請站起來休息」時，阿樂不但沒打算下線，反而幽默應對：「好啊，那我就站起來繼續玩！」而她對玩電的痴狂，是把所有的治裝預算全數轉移到遊戲裡，「我又不常出門，不需要在現實買衣服。」阿樂說，讓角色在螢幕裡漂漂亮亮地現身，比在現實買包包更有成就感學。
金牛座的精算 每一筆錢都花在刀口上
相較於阿樂抱持著「為愛課金」的浪漫心態，台大經濟系畢業、曾擔任電競戰隊經理的江大成則展現出金牛座特有的務實個性。他笑說，自己花錢有一套近乎精算的邏輯，就算要氪金，也一定要追求最高效率，把每一分錢都精準投入最能提升戰力的地方。他也熱衷於購買各類遊戲，甚至把「買遊戲」本身當成一種樂趣，即使工作忙碌到暫時沒時間遊玩也無所謂，因為對他來說，這是他支持開發者的實際表現。
把該做的事情做好！玩遊戲也可以過好現實人生
阿樂從小學小提琴演奏，得花不少時間練琴，江大成則是台大經濟學系畢業的學霸，談及兩位從小到大如何平衡學業與打遊戲，兩人一致認同核心觀念是：「先把該做的事情做好再玩。」 阿樂認為電玩是紓壓方式，但過度投入反而會導致本末倒置。
江大成則分享小時候「週一到週五不能玩、六日隨便玩」的嚴格作息。有趣的是，阿樂還提出另類的教育想法，未來小孩若想玩電動，她會強制規定小孩一天玩滿8小時，且必須爬到特定排名才能睡覺。阿樂幽默表示，這是反向操作，到時小孩保證會哭著跟媽媽說想好好讀書。
關於擔任主持人，江大成的媽媽徐薇曾給予建議，例如英文咬字要標準，但他期許能摸索出專屬自己的主持風格。他認為《新電玩大觀園》試圖將傳統電視綜藝的元素帶入遊戲圈，能碰撞出不一樣的火花，帶觀眾找回純粹遊戲的快樂。
《新電玩大觀園》今（5/15）天開始，每2周的周五晚間6時在YouTube「@NOWnews-tips」更新集數。
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過去在1995年到2001年播出的《電玩大觀園》是台灣電玩節目界的經典IP，承載無數玩家回憶；《新電玩大觀園》強調新舊結合與綜藝互動，主持人在現場和來賓隨機抽選成兩小隊，畫圖猜遊戲名稱，從電玩遊戲音樂猜遊戲名稱，或是分享心目中最懷念的舊電玩，兩隊PK，有回憶殺也有勝負欲，十分有趣。
外型甜美、氣質靈動的阿樂，一談到遊戲立刻切換成「硬核戰士」模式，自爆曾為了刷出稀有道具，在開啟加倍獎勵後，直接坐在螢幕前展開長達12小時的馬拉松激戰。當遊戲系統偵測到時間過長，跳出貼心警語建議「請站起來休息」時，阿樂不但沒打算下線，反而幽默應對：「好啊，那我就站起來繼續玩！」而她對玩電的痴狂，是把所有的治裝預算全數轉移到遊戲裡，「我又不常出門，不需要在現實買衣服。」阿樂說，讓角色在螢幕裡漂漂亮亮地現身，比在現實買包包更有成就感學。
金牛座的精算 每一筆錢都花在刀口上
相較於阿樂抱持著「為愛課金」的浪漫心態，台大經濟系畢業、曾擔任電競戰隊經理的江大成則展現出金牛座特有的務實個性。他笑說，自己花錢有一套近乎精算的邏輯，就算要氪金，也一定要追求最高效率，把每一分錢都精準投入最能提升戰力的地方。他也熱衷於購買各類遊戲，甚至把「買遊戲」本身當成一種樂趣，即使工作忙碌到暫時沒時間遊玩也無所謂，因為對他來說，這是他支持開發者的實際表現。
阿樂從小學小提琴演奏，得花不少時間練琴，江大成則是台大經濟學系畢業的學霸，談及兩位從小到大如何平衡學業與打遊戲，兩人一致認同核心觀念是：「先把該做的事情做好再玩。」 阿樂認為電玩是紓壓方式，但過度投入反而會導致本末倒置。
江大成則分享小時候「週一到週五不能玩、六日隨便玩」的嚴格作息。有趣的是，阿樂還提出另類的教育想法，未來小孩若想玩電動，她會強制規定小孩一天玩滿8小時，且必須爬到特定排名才能睡覺。阿樂幽默表示，這是反向操作，到時小孩保證會哭著跟媽媽說想好好讀書。
關於擔任主持人，江大成的媽媽徐薇曾給予建議，例如英文咬字要標準，但他期許能摸索出專屬自己的主持風格。他認為《新電玩大觀園》試圖將傳統電視綜藝的元素帶入遊戲圈，能碰撞出不一樣的火花，帶觀眾找回純粹遊戲的快樂。
《新電玩大觀園》今（5/15）天開始，每2周的周五晚間6時在YouTube「@NOWnews-tips」更新集數。