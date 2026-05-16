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▲在伊賀可見三色忍者電車穿梭市景。（圖／記者蕭涵云攝）

三色「忍者電車」疾行而來！手裏劍把手 車廂到處都有亮點

▲忍者電車上到處都有亮點。（圖／記者蕭涵云攝）

▲來一趟伊賀保證讓大家過足忍者癮。（圖／記者蕭涵云攝）

▲隱藏在電車把手中的手裏劍。（圖／記者蕭涵云攝）

▲十字路口處的小忍者，四個方向造型都不相同。（圖／記者蕭涵云攝）

▲伊賀街道上處處是驚喜，讓人忍不住駐足。（圖／記者蕭涵云攝）

▲推薦「忍者電車」絕佳拍攝處，就在「萬川集海」忍者主題設施的餐廳。（圖／記者蕭涵云攝）

萬川集海忍者體驗！洞窟探險、忍術修行 吉伊卡哇忍者必買

▲去年才開幕的「萬川集海」忍者主題設施。（圖／記者蕭涵云攝）

▲造訪「萬川集海」換上忍者裝，體驗忍術修行來場洞窟探險。（圖／記者蕭涵云攝）

▲九字護身法「臨・兵・闘・者・皆・陳・列・在・前」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲忍者研習實際到洞窟探險。（圖／記者蕭涵云攝）

▲忍者自製「水羅盤」指南針。（圖／記者蕭涵云攝）

▲Raymond（IG＠raymond.hou）、Ryan（IG＠ryan.food）親自嘗試手裏劍丟擲體驗，驗收修行成果。（圖／記者蕭涵云攝）

▲忍者「火遁之術」點燃塔吉鍋。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「伊賀忍者饗膳」還吃得到道地羊羹漬。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「吉伊卡哇」忍者娃娃限定版及各式忍者周邊商品。（圖／記者蕭涵云攝）

▲從萬川集海餐廳，居高臨下拍攝忍者電車構圖很讚。（圖／記者蕭涵云攝）

伊賀流忍者博物館！必看精彩忍者秀 忍者貓伴手禮推薦

▲伊賀流忍者博物館「忍者實演秀」推薦必看。拍攝取材經館方同意。（圖／記者蕭涵云攝）

▲忍者就在觀者身邊遁入又出現，連從暗室取武器都快到記者快門差點跟不上。（圖／記者蕭涵云攝）

▲忍者貓周邊商品讓人淪陷；復刻忍者糧食的「堅燒煎餅」，被譽為全日本最硬餅乾。（圖／記者蕭涵云攝）

忍者小知識分享：

▲「忍者體驗館」收藏滿滿，仔細看可看出這件忍者服，不是高昂的純黑色。（圖／記者蕭涵云攝）

忍者屋敷餐廳推薦！NIKAKU弍鶴食堂：伊賀牛定食

▲沒體驗過忍術，差點進不了NIKAKU弍鶴食堂有機關的門。（圖／記者蕭涵云攝）

▲NIKAKU弍鶴食堂「伊賀牛排定食」。（圖／記者蕭涵云攝）

老街尋訪Murai萬香園！必摸網紅貓茶茶邊吃忍者聖代

▲今日被迫營業的厭世茶茶，與秀出忍者祖父帥照的第三代店主。（圖／記者蕭涵云攝）

▲忍者聖代滿滿一杯霜淇淋、糰子、水果與堅燒煎餅。（圖／記者蕭涵云攝）

朝聖白鳳展翅！伊賀上野城登頂：名家字畫天花板一絕

▲有如白鳳展翅的伊賀上野城。（圖／記者蕭涵云攝）

▲天守框起名家字畫天花板，堪稱一絕。（圖／記者蕭涵云攝）

▲推薦入住富有歷史韻味的NIPPONIA HOTEL伊賀上野城下町。（圖／記者蕭涵云攝）

入住百年老宅！NIPPONIA HOTEL伊賀上野城下町

▲百年歷史庭院還保留現今難得一見的水紋玻璃。（圖／記者蕭涵云攝）

▲頂級Villa房附設獨間私人桑拿與游泳池。（圖／記者蕭涵云攝）

▲法式技法烹調伊賀牛料理。（圖／記者蕭涵云攝）

▲NIPPONIA HOTEL伊賀上野城下町，不少房型有自己的小型庭院。（圖／記者蕭涵云攝）

日本三重縣伊賀地區以「忍者的故鄉」聞名，《NOWNEWS今日新聞》帶大家到當地體驗忍者生活，搭乘手裏劍造型把手的忍者電車，在伊賀流忍者博物館欣賞精彩忍者秀，到最新開幕的「萬川集海」進行忍術修行及洞窟探險，必吃伊賀牛忍者定食、火遁點燃的鍋物，再把吉伊卡哇忍者娃娃、忍者貓伴手禮帶回家，必摸Murai萬香園網紅貓茶茶邊吃忍者聖代。搭乘近鐵電車從大阪、名古屋出發到伊賀都很方便。台灣旅客最愛到日本玩，《NOWNEWS今日新聞》推薦，最新體驗純粹日本文化的熱門趨勢，一起造訪三重縣伊賀地區當忍者吧！還能入住百年老宅、登頂伊賀上野城，推薦伊賀七大體驗好吃又好玩。交通方面，從大阪、名古屋出發以近鐵電車移動，搭配近鐵觀光特急「SHIMAKAZE」及近鐵電車周遊券暢遊，說走就走。造訪忍者的故鄉，必搭運行三重縣伊賀鐵道「伊賀上野站－伊賀神戶站」間的忍者主題列車，不只車廂中設置了忍者裝飾，仔細一看，發現到處都藏有亮點，除了刻有手裏劍符號的木製把手、更；並以木牌刻飾著忍者等細節。即使人不在車裡，走在伊賀街道，隨時看見鐵道上疾駛而過的忍者電車，都讓人忍不住拿起手機狂拍；更不用說路上充滿著Q版忍者人孔蓋、手裡劍造型的標誌、馬路口的小忍者石墩等，整個城市就是一場沉浸式體驗。以江戶時代忍術集大成的秘傳書《萬川集海》為名，是2025年8月才開幕的最新忍者主題設施，門口還是200多年歷史市定古蹟；在這裡可以換上忍者裝，由忍者師範帶領，進行忍術修行、認識兵器、洞窟探險等一日忍者體驗。相較於古代主公身邊、拿刀攻擊人正面的「武士」，穿著全黑像是隱形的「忍者」，以「正心」為精神，堅守仁義忠心，主要負責暗中蒐集情報；從470年前至今，連潛入城堡的特殊步法、九字護身法、高階隱身術「觀音隱」等，集結紀錄成冊的忍術超過49個之多。近距離體驗「手裏劍、水龜、苦無、水蜘蛛」等忍者兵器，還有古時候智慧以磁場原理，自製的「水羅盤」指南針，親自來趟洞窟探險。最後還能收到結業證書，很有紀念意義。以江戶時代末期屋敷改建的伊賀流忍者博物館，可以全面了解忍者生活，推薦近距離欣賞的忍者實演秀必看，真實打鬥與兵器展演，臨場感十足；不時穿插趣味橋段，連外國人都看得哈哈大笑。（提醒大家，表演現場禁止拍照攝影，記者取得館方許可報導才得以紀錄珍貴畫面）。再跟著導覽體驗有著隱藏樓梯、寶物箱的房間暗室，連地板、門軌都能藏武器，讓人嘖嘖稱奇。欣賞完「忍者體驗館」的各式古董展示，（推薦有錢象徵的黑色忍者服款式）。◾️以前只有武士可以光明正大、拿刀走在路上；不然會被視為可疑人物，因此忍者武器都會做成隱藏造型，也符合隱密身分。◾️其實手裏劍沒有特定形狀，多是手做、以方便適合自己使用為主；也有可能塗抹毒藥，不一定是用武器傷害別人、而是使其中毒。◾️多為種田、僧侶、商人、曲藝人等七種職業，才可以擁有類似護照之可通往各地的文件；因此也要學習不少專業技能。◾️忍者主要工作為暗地蒐集情報，電影或戲劇常看到的忍者打鬥場面，其實不常發生；事實上，忍者學習武術，比較偏向是工作之餘能保護自己為主。◾️印象中忍者服裝多是黑色，其實真實忍者幾乎不太穿黑色；因為黑色染料很貴，通常農民忍者等都比較窮，除非是有錢人才穿得起。且因為要上山下海，不方便攜帶很多東西，忍者服可是有很多口袋、暗袋可以放東西。◾️博物館導覽員分享最常被問到這一題的答案。最早在戰國時代，封建大名（領主）們佔地為國常引起戰爭，需要知道對手情報制定戰略，因而聘用忍者。其實忍者是流通的，沒有固定隸屬的大名，除非忍者所在地被佔領。有趣的是，因為伊賀地理位置難以攻打，所以沒有大名拿下過，反而成為伊賀忍者不曾附屬哪位大名底下，是比較自由的身分。光是有首領等級的忍者聚落，在伊賀就有大約600個，是很難得的數量。鄰近上野市駅的忍者主題餐廳「NIKAKU弍鶴食堂」，是伊賀當地知名百年老店，，連電視都只播放忍者電影與相關節目。店家推薦菜單有手裏劍造型海苔的「忍者定食」、「伊賀牛網燒定食」等，已有百年歷史的Murai村井萬香園，現由第三代店主經營，保留不少忍者祖父充滿歷史味道的古物，是擁有懷舊韻味的老舖茶屋。 老闆一時興起為店貓茶茶穿上忍者服而爆紅，茶茶可是有自己名片、貼紙還有肖像糖果的網紅貓咪，吸引眾多外國人特地前來擼貓。來到萬香園，記得點上一碗忍者聖代，推薦有著手裏劍造型堅燒煎餅裝飾、抹茶口味霜淇淋，搭配白玉糰子及水果的豐富口味，別忘了在復古店門口拍照。有「白鳳城」雅號的伊賀上野城，是日本三重縣伊賀市上野丸之內的古城，以桃山形式三層木造建築，在藍天下有如白鳳凰展翅而得名；原興建於400多年前，擁有30公尺高的石牆與五層天守，後在大暴風中倒塌，如今是1935年使用原有建材重建而成的樣貌。現存天守以伊賀文化產業城之名作為博物館，展示豐臣秀吉賞賜予藤堂高虎的特殊「唐冠形兜」，以及伊賀燒名品、武士甲冑等古董。由明治時代的藥局與料亭等當地古建築翻修改造而成，NIPPONIA HOTEL伊賀上野城下町是家分散式酒店，目前有五棟建築共14間客房，將整座城鎮變成一家酒店；入住遠離喧囂、充滿歷史韻味的傳統建築，最豪華的Villa房還附設獨間私人桑拿、游泳池。櫃檯處的武士宅邸還保留了當時的庭院，看得到保留至今的水紋玻璃（又稱搖曳玻璃）木格窗，映射著柔和日光的典雅氛圍中，品嚐LE UN餐廳採用伊賀牛、伊賀米與伊賀酒等在地食材，並以法式技法烹調的料理；早餐也有道地佃煮、羊羹漬、田樂燒可享用。