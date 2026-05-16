日本三重縣伊賀地區以「忍者的故鄉」聞名，《NOWNEWS今日新聞》帶大家到當地體驗忍者生活，搭乘手裏劍造型把手的忍者電車，在伊賀流忍者博物館欣賞精彩忍者秀，到最新開幕的「萬川集海」進行忍術修行及洞窟探險，必吃伊賀牛忍者定食、火遁點燃的鍋物，再把吉伊卡哇忍者娃娃、忍者貓伴手禮帶回家，必摸Murai萬香園網紅貓茶茶邊吃忍者聖代。搭乘近鐵電車從大阪、名古屋出發到伊賀都很方便。
台灣旅客最愛到日本玩，《NOWNEWS今日新聞》推薦，最新體驗純粹日本文化的熱門趨勢，一起造訪三重縣伊賀地區當忍者吧！還能入住百年老宅、登頂伊賀上野城，推薦伊賀七大體驗好吃又好玩。交通方面，從大阪、名古屋出發以近鐵電車移動，搭配近鐵觀光特急「SHIMAKAZE」及近鐵電車周遊券暢遊，說走就走。
三色「忍者電車」疾行而來！手裏劍把手 車廂到處都有亮點
造訪忍者的故鄉，必搭運行三重縣伊賀鐵道「伊賀上野站－伊賀神戶站」間的忍者主題列車，車身彩繪的圖案由漫畫家松本零士設計，共有藍、粉紅、綠三種顏色，進站時彷彿忍者朝你疾行而來，十分吸睛。
不只車廂中設置了忍者裝飾，仔細一看，發現到處都藏有亮點，除了刻有手裏劍符號的木製把手、更隱藏著直接把手裏劍當作電車把手的設計；並以木牌刻飾著忍者等細節。
即使人不在車裡，走在伊賀街道，隨時看見鐵道上疾駛而過的忍者電車，都讓人忍不住拿起手機狂拍；更不用說路上充滿著Q版忍者人孔蓋、手裡劍造型的標誌、馬路口的小忍者石墩等，整個城市就是一場沉浸式體驗。
萬川集海忍者體驗！洞窟探險、忍術修行 吉伊卡哇忍者必買
以江戶時代忍術集大成的秘傳書《萬川集海》為名，是2025年8月才開幕的最新忍者主題設施，門口還是200多年歷史市定古蹟；在這裡可以換上忍者裝，由忍者師範帶領，進行忍術修行、認識兵器、洞窟探險等一日忍者體驗。
相較於古代主公身邊、拿刀攻擊人正面的「武士」，穿著全黑像是隱形的「忍者」，以「正心」為精神，堅守仁義忠心，主要負責暗中蒐集情報；從470年前至今，連潛入城堡的特殊步法、九字護身法、高階隱身術「觀音隱」等，集結紀錄成冊的忍術超過49個之多。
近距離體驗「手裏劍、水龜、苦無、水蜘蛛」等忍者兵器，還有古時候智慧以磁場原理，自製的「水羅盤」指南針，親自來趟洞窟探險。最後還能收到結業證書，很有紀念意義。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦，一定要造訪萬川集海主題餐廳，不只能享用「伊賀燒」餐具盛裝的「伊賀忍者饗膳」，還看得到「火遁之術」，以手點燃鍋物的表演。幸運的話，可從餐廳俯瞰到忍者電車穿梭市區的畫面，構圖超棒。
記得選購忍者燒、煎餅、手裏劍道具等特殊伴手禮，最特別的是，現在最紅的「吉伊卡哇」竟然有忍者娃娃限定版，當然也不能錯過。
伊賀流忍者博物館！必看精彩忍者秀 忍者貓伴手禮推薦
以江戶時代末期屋敷改建的伊賀流忍者博物館，可以全面了解忍者生活，推薦近距離欣賞的忍者實演秀必看，真實打鬥與兵器展演，臨場感十足；不時穿插趣味橋段，連外國人都看得哈哈大笑。（提醒大家，表演現場禁止拍照攝影，記者取得館方許可報導才得以紀錄珍貴畫面）。
再跟著導覽體驗有著隱藏樓梯、寶物箱的房間暗室，連地板、門軌都能藏武器，讓人嘖嘖稱奇。記者經過自己在「萬川集海」研習忍術時的手忙腳亂，在此親眼見證忍者利用旋轉門的「遁術」之神速精準，簡直一眨眼就可能錯過精彩畫面，忍不住讚嘆拍手。
欣賞完「忍者體驗館」的各式古董展示，《NOWNEWS今日新聞》記者推薦，一定要留時間逛逛最新開幕的紀念品區，日式風格的忍者貓鑰匙圈、T恤、帽子等多款伴手禮都很好買；還有各色忍者Q比吊飾（推薦有錢象徵的黑色忍者服款式）。
忍者小知識分享：
◾️為什麼忍者很多暗器？以前只有武士可以光明正大、拿刀走在路上；不然會被視為可疑人物，因此忍者武器都會做成隱藏造型，也符合隱密身分。
◾️手裏劍形狀有哪些？其實手裏劍沒有特定形狀，多是手做、以方便適合自己使用為主；也有可能塗抹毒藥，不一定是用武器傷害別人、而是使其中毒。
◾️忍者的工作：多為種田、僧侶、商人、曲藝人等七種職業，才可以擁有類似護照之可通往各地的文件；因此也要學習不少專業技能。
◾️忍者其實不常打鬥：忍者主要工作為暗地蒐集情報，電影或戲劇常看到的忍者打鬥場面，其實不常發生；事實上，忍者學習武術，比較偏向是工作之餘能保護自己為主。
◾️黑色忍者是有錢象徵：印象中忍者服裝多是黑色，其實真實忍者幾乎不太穿黑色；因為黑色染料很貴，通常農民忍者等都比較窮，除非是有錢人才穿得起。且因為要上山下海，不方便攜帶很多東西，忍者服可是有很多口袋、暗袋可以放東西。
◾️忍者是不是武士的敵人？博物館導覽員分享最常被問到這一題的答案。最早在戰國時代，封建大名（領主）們佔地為國常引起戰爭，需要知道對手情報制定戰略，因而聘用忍者。其實忍者是流通的，沒有固定隸屬的大名，除非忍者所在地被佔領。
有趣的是，因為伊賀地理位置難以攻打，所以沒有大名拿下過，反而成為伊賀忍者不曾附屬哪位大名底下，是比較自由的身分。光是有首領等級的忍者聚落，在伊賀就有大約600個，是很難得的數量。
忍者屋敷餐廳推薦！NIKAKU弍鶴食堂：伊賀牛定食
鄰近上野市駅的忍者主題餐廳「NIKAKU弍鶴食堂」，是伊賀當地知名百年老店，「忍者屋敷」入口使用偽裝的旋轉門，復古空間內還裝飾許多手裏劍、水蜘蛛等忍者道具，連電視都只播放忍者電影與相關節目。
店家推薦菜單有手裏劍造型海苔的「忍者定食」、「伊賀牛網燒定食」等，《NOWNEWS今日新聞》記者實際試吃「伊賀牛排定食」，外層焦香的牛排、切開還看得見牛肉中央呈現好吃的嫩紅色，吃起來肉質果然嫩口，分別沾取鹽巴、牛排醬，吃得到不同口味。
老街尋訪Murai萬香園！必摸網紅貓茶茶邊吃忍者聖代
已有百年歷史的Murai村井萬香園，現由第三代店主經營，保留不少忍者祖父充滿歷史味道的古物，是擁有懷舊韻味的老舖茶屋。 老闆一時興起為店貓茶茶穿上忍者服而爆紅，茶茶可是有自己名片、貼紙還有肖像糖果的網紅貓咪，吸引眾多外國人特地前來擼貓。
來到萬香園，記得點上一碗忍者聖代，推薦有著手裏劍造型堅燒煎餅裝飾、抹茶口味霜淇淋，搭配白玉糰子及水果的豐富口味，別忘了在復古店門口拍照。
朝聖白鳳展翅！伊賀上野城登頂：名家字畫天花板一絕
有「白鳳城」雅號的伊賀上野城，是日本三重縣伊賀市上野丸之內的古城，以桃山形式三層木造建築，在藍天下有如白鳳凰展翅而得名；原興建於400多年前，擁有30公尺高的石牆與五層天守，後在大暴風中倒塌，如今是1935年使用原有建材重建而成的樣貌。
現存天守以伊賀文化產業城之名作為博物館，展示豐臣秀吉賞賜予藤堂高虎的特殊「唐冠形兜」，以及伊賀燒名品、武士甲冑等古董。
《NOWNEWS今日新聞》記者特別推薦，一定要爬上三樓，親眼見證由名家字畫拼接而成的格狀天花板，出自日本政經文化界盛極一時的大師名門之手，為慶賀天守閣重建揮毫而成；透過四方窗戶遠眺群山，宛如置身美景環抱當代藝文縮影。
入住百年老宅！NIPPONIA HOTEL伊賀上野城下町
由明治時代的藥局與料亭等當地古建築翻修改造而成，NIPPONIA HOTEL伊賀上野城下町是家分散式酒店，目前有五棟建築共14間客房，將整座城鎮變成一家酒店；入住遠離喧囂、充滿歷史韻味的傳統建築，最豪華的Villa房還附設獨間私人桑拿、游泳池。
櫃檯處的武士宅邸還保留了當時的庭院，看得到保留至今的水紋玻璃（又稱搖曳玻璃）木格窗，映射著柔和日光的典雅氛圍中，品嚐LE UN餐廳採用伊賀牛、伊賀米與伊賀酒等在地食材，並以法式技法烹調的料理；早餐也有道地佃煮、羊羹漬、田樂燒可享用。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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造訪忍者的故鄉，必搭運行三重縣伊賀鐵道「伊賀上野站－伊賀神戶站」間的忍者主題列車，車身彩繪的圖案由漫畫家松本零士設計，共有藍、粉紅、綠三種顏色，進站時彷彿忍者朝你疾行而來，十分吸睛。
以江戶時代忍術集大成的秘傳書《萬川集海》為名，是2025年8月才開幕的最新忍者主題設施，門口還是200多年歷史市定古蹟；在這裡可以換上忍者裝，由忍者師範帶領，進行忍術修行、認識兵器、洞窟探險等一日忍者體驗。
以江戶時代末期屋敷改建的伊賀流忍者博物館，可以全面了解忍者生活，推薦近距離欣賞的忍者實演秀必看，真實打鬥與兵器展演，臨場感十足；不時穿插趣味橋段，連外國人都看得哈哈大笑。（提醒大家，表演現場禁止拍照攝影，記者取得館方許可報導才得以紀錄珍貴畫面）。
◾️為什麼忍者很多暗器？以前只有武士可以光明正大、拿刀走在路上；不然會被視為可疑人物，因此忍者武器都會做成隱藏造型，也符合隱密身分。
◾️手裏劍形狀有哪些？其實手裏劍沒有特定形狀，多是手做、以方便適合自己使用為主；也有可能塗抹毒藥，不一定是用武器傷害別人、而是使其中毒。
◾️忍者的工作：多為種田、僧侶、商人、曲藝人等七種職業，才可以擁有類似護照之可通往各地的文件；因此也要學習不少專業技能。
◾️忍者其實不常打鬥：忍者主要工作為暗地蒐集情報，電影或戲劇常看到的忍者打鬥場面，其實不常發生；事實上，忍者學習武術，比較偏向是工作之餘能保護自己為主。
◾️黑色忍者是有錢象徵：印象中忍者服裝多是黑色，其實真實忍者幾乎不太穿黑色；因為黑色染料很貴，通常農民忍者等都比較窮，除非是有錢人才穿得起。且因為要上山下海，不方便攜帶很多東西，忍者服可是有很多口袋、暗袋可以放東西。
◾️忍者是不是武士的敵人？博物館導覽員分享最常被問到這一題的答案。最早在戰國時代，封建大名（領主）們佔地為國常引起戰爭，需要知道對手情報制定戰略，因而聘用忍者。其實忍者是流通的，沒有固定隸屬的大名，除非忍者所在地被佔領。
有趣的是，因為伊賀地理位置難以攻打，所以沒有大名拿下過，反而成為伊賀忍者不曾附屬哪位大名底下，是比較自由的身分。光是有首領等級的忍者聚落，在伊賀就有大約600個，是很難得的數量。
鄰近上野市駅的忍者主題餐廳「NIKAKU弍鶴食堂」，是伊賀當地知名百年老店，「忍者屋敷」入口使用偽裝的旋轉門，復古空間內還裝飾許多手裏劍、水蜘蛛等忍者道具，連電視都只播放忍者電影與相關節目。
已有百年歷史的Murai村井萬香園，現由第三代店主經營，保留不少忍者祖父充滿歷史味道的古物，是擁有懷舊韻味的老舖茶屋。 老闆一時興起為店貓茶茶穿上忍者服而爆紅，茶茶可是有自己名片、貼紙還有肖像糖果的網紅貓咪，吸引眾多外國人特地前來擼貓。
有「白鳳城」雅號的伊賀上野城，是日本三重縣伊賀市上野丸之內的古城，以桃山形式三層木造建築，在藍天下有如白鳳凰展翅而得名；原興建於400多年前，擁有30公尺高的石牆與五層天守，後在大暴風中倒塌，如今是1935年使用原有建材重建而成的樣貌。
現存天守以伊賀文化產業城之名作為博物館，展示豐臣秀吉賞賜予藤堂高虎的特殊「唐冠形兜」，以及伊賀燒名品、武士甲冑等古董。
由明治時代的藥局與料亭等當地古建築翻修改造而成，NIPPONIA HOTEL伊賀上野城下町是家分散式酒店，目前有五棟建築共14間客房，將整座城鎮變成一家酒店；入住遠離喧囂、充滿歷史韻味的傳統建築，最豪華的Villa房還附設獨間私人桑拿、游泳池。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！